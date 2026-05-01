Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 1 Mayıs 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 1 Mayıs 2026 Perşembe günü TV’de hangi yapımlar yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz saat kaçta ekrana gelecek? Kanal kanal güncel TV yayın akışı haberimizde.

BirBilgi
  • 01.05.2026 16:43
Kaynak: Haber Merkezi
Bu akşam hangi diziler var? 1 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı, ekran başında keyifli vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, Now, Star TV ve TV8 yayın akışında diziler, filmler, tekrar bölümleri ve yeni programlar dikkat çekiyor.

1 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Taşacak Bu DenizDizi
00.15Gönül DağıTekrar
02.55Benim Adım MelekTekrar

Show TV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
00.15Gece HattıCanlı
01.15DelikanlıTekrar
03.30Kızılcık ŞerbetiTekrar

Kanal D Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Arka SokaklarYeni Bölüm
00.15Uzak ŞehirTekrar
02.45Gelinim MutfaktaTekrar
05.00Zalim İstanbulTekrar

ATV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Cem Karaca’nın GözyaşlarıYerli Sinema
22.45Cash Out 2Yabancı Sinema
00.50Cash Out 2Yabancı Sinema
02.45Ateş KuşlarıDizi
05.00Bir Küçük Gün IşığıDizi

Now TV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Kutsal Damacana 4Film
22.45Halef: Köklerin ÇağrısıDizi
01.30KefaretAlt Yazılı
03.45Yasak ElmaAlt Yazılı
06.00KaragülDizi

Star TV Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Sevdiğim SensinYerli Dizi - Tekrar
23.00ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
02.00Aramızda KalsınYerli Dizi - Tekrar
03.30İstanbullu GelinYerli Dizi - Tekrar
05.00Dürüye'nin GüğümleriYerli Dizi - Tekrar

TV8 Yayın Akışı

SaatProgramTür
20.00Ada GünlüğüYeni Bölüm
00.15Caner Taslaman İle Aklımdaki SorularYeni Bölüm
01.30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03.30Gel KonuşalımProgram
05.30TuzakProgram

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı kanallara göre değişiyor. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Sevdiğim Sensin, Now TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı ekranlara geliyor.

ATV’de bu akşam ana kuşakta dizi yerine Cem Karaca’nın Gözyaşları adlı yerli sinema filmi yayınlanacak. TV8’de ise Ada Günlüğü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Akşam hangi diziler var?

Bu akşam TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Sevdiğim Sensin ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı yayınlanacak.

Bugün hangi diziler var 1 Mayıs 2026?

1 Mayıs 2026 yayın akışında Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı, Ateş Kuşları, Bir Küçük Gün Işığı, Kefaret, Yasak Elma ve Karagül yer alıyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de bugün Sevdiğim Sensin, Çirkin, Aramızda Kalsın, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleriyle yayınlanacak.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle saat 20.00’de, gece ise tekrar bölümüyle 03.30’da ekrana gelecek.

Kanal D’de bugün hangi dizi var?

Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak. Uzak Şehir ise 00.15’te tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de ana kuşakta Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi var. Gece kuşağında Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı yayınlanacak.

Now TV’de bugün hangi diziler var?

Now TV’de 22.45’te Halef: Köklerin Çağrısı, gece kuşağında Kefaret, Yasak Elma ve Karagül ekrana gelecek.

1 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışı, dizi, film ve program seçenekleriyle dolu bir ekran akşamı sunuyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar yeni bölümleriyle öne çıkarken, Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı da yayın akışında dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol