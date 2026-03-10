BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 10 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı
Bu akşam TV'de yeni diziler ve futbol maçları ön planda. Peki 10 Mart 2026 Salı akşamı TV'de hangi diziler yayınlanacak? Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Günün TV Yayın Akışı listesi haberimizde.
10 Mart 2026 Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, yarışma programı ve eğlence programı izleyiciyle buluşacak. Özellikle prime time saatlerinde yayınlanan diziler ve programlar, milyonlarca izleyicinin ekran başında olmasına neden oluyor.
"Bugün hangi diziler var?", "Star TV'de bugün hangi diziler var?", "ATV'de bugün hangi diziler var?", "Show TV'de bugün hangi diziler var?" ve "NOW TV'de bugün hangi diziler var?" gibi sorular internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte 10 Mart 2026 Salı günü televizyon kanallarında yayınlanacak tüm programlar ve diziler.
10 MART 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI
Bugünkü yayın akışında diziler, eğlence programları, yarışmalar ve spor karşılaşmaları ekranlara gelecek. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması da bu akşamın dikkat çeken yayınları arasında yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Beyaz'la Joker (Yeni Bölüm)
|23:15
|Uzak Şehir (Tekrar)
|02:00
|Beyaz'la Joker (Tekrar)
|04:15
|M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|A.B.İ. (9. Bölüm)
|00:20
|Aynı Yağmur Altında (5. Bölüm)
|02:45
|Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema
|03:45
|Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Kıskanmak
|00:00
|Doktor: Başka Hayatta (Alt Yazılı)
|02:45
|Doktor: Başka Hayatta (Alt Yazılı)
|04:00
|Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
|06:00
|Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Güldür Güldür Show
|01:00
|Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
|03:00
|Veliaht (Tekrar)
|05:00
|Bahar (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Dizi
|20:00
|Sevdiğim Sensin (Tekrar)
|02:00
|Sefirin Kızı (Tekrar)
|05:00
|Aramızda Kalsın (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Maç Önü
|20:45
|Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
|23:00
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
|01:45
|Gönül Dağı (Tekrar)
|02:30
|Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
|04:30
|Sahur Bereketi
|06:00
|Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
|00:15
|Survivor Ekstra (Canlı)
|01:30
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
|02:45
|Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
|04:15
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? (10 MART 2026)
Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve tekrar bölümleri izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Star TV'de bugün hangi diziler var veya ATV’de bugün hangi diziler var soruları sıkça araştırılıyor.
- Sevdiğim Sensin
- Sefirin Kızı
- Aramızda Kalsın
- Uzak Şehir
- A.B.İ.
- Aynı Yağmur Altında
- Kıskanmak
- Doktor: Başka Hayatta
- Karagül
- Veliaht
- Bahar
Bu akşam hangi diziler var?
10 Mart 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında A.B.İ., Kıskanmak, Sevdiğim Sensin ve çeşitli tekrar dizileri yayınlanacak.
Bugün hangi diziler var yeni bölüm?
ATV’de yayınlanan A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Star TV'de bugün hangi diziler var?
Star TV yayın akışında Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın dizilerinin tekrar bölümleri yer alıyor.
ATV’de bugün hangi diziler var?
ATV’de A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ve Aynı Yağmur Altında dizisinin bölümü yayınlanacak.
Show TV’de bugün hangi diziler var?
Show TV’de Veliaht ve Bahar dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciyle buluşacak.
NOW TV’de bugün hangi diziler var?
NOW TV ekranlarında Kıskanmak dizisi ile Doktor: Başka Hayatta dizisi yayınlanacak.
10 Mart 2026 Salı günü televizyon kanallarında hem diziler hem de eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. ATV, Star TV, NOW TV ve Show TV’de farklı diziler ekranlara gelirken, TRT 1’de Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverleri ekran başına toplayacak. Bu nedenle bugün televizyon izleyicileri için oldukça zengin bir yayın akışı bulunuyor.