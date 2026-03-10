Giriş / Abone Ol
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 10 Mart 2026 Salı TV Yayın Akışı

Bu akşam TV'de yeni diziler ve futbol maçları ön planda. Peki 10 Mart 2026 Salı akşamı TV'de hangi diziler yayınlanacak? Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Günün TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 10.03.2026 17:08
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan biri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu oluyor. 10 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, yarışma programı ve eğlence programı izleyiciyle buluşacak. Özellikle prime time saatlerinde yayınlanan diziler ve programlar, milyonlarca izleyicinin ekran başında olmasına neden oluyor.

Bugün hangi diziler var?”, “Star TV'de bugün hangi diziler var?”, “ATV’de bugün hangi diziler var?”, “Show TV’de bugün hangi diziler var?” ve “NOW TV’de bugün hangi diziler var?” gibi sorular internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte 10 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında yayınlanacak tüm programlar ve diziler.

10 MART 2026 SALI TV YAYIN AKIŞI

Bugünkü yayın akışında diziler, eğlence programları, yarışmalar ve spor karşılaşmaları ekranlara gelecek. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması da bu akşamın dikkat çeken yayınları arasında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Beyaz'la Joker (Yeni Bölüm)
23:15Uzak Şehir (Tekrar)
02:00Beyaz'la Joker (Tekrar)
04:15M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00A.B.İ. (9. Bölüm)
00:20Aynı Yağmur Altında (5. Bölüm)
02:45Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema
03:45Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Kıskanmak
00:00Doktor: Başka Hayatta (Alt Yazılı)
02:45Doktor: Başka Hayatta (Alt Yazılı)
04:00Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
06:00Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güldür Güldür Show
01:00Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
03:00Veliaht (Tekrar)
05:00Bahar (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatDizi
20:00Sevdiğim Sensin (Tekrar)
02:00Sefirin Kızı (Tekrar)
05:00Aramızda Kalsın (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Maç Önü
20:45Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
23:00Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
01:45Gönül Dağı (Tekrar)
02:30Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
04:30Sahur Bereketi
06:00Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra (Canlı)
01:30Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
02:45Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? (10 MART 2026)

Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve tekrar bölümleri izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Star TV'de bugün hangi diziler var veya ATV’de bugün hangi diziler var soruları sıkça araştırılıyor.

  • Sevdiğim Sensin
  • Sefirin Kızı
  • Aramızda Kalsın
  • Uzak Şehir
  • A.B.İ.
  • Aynı Yağmur Altında
  • Kıskanmak
  • Doktor: Başka Hayatta
  • Karagül
  • Veliaht
  • Bahar

Bu akşam hangi diziler var?

10 Mart 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında A.B.İ., Kıskanmak, Sevdiğim Sensin ve çeşitli tekrar dizileri yayınlanacak.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

ATV’de yayınlanan A.B.İ. dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV yayın akışında Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın dizilerinin tekrar bölümleri yer alıyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ve Aynı Yağmur Altında dizisinin bölümü yayınlanacak.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Veliaht ve Bahar dizilerinin tekrar bölümleri izleyiciyle buluşacak.

NOW TV’de bugün hangi diziler var?

NOW TV ekranlarında Kıskanmak dizisi ile Doktor: Başka Hayatta dizisi yayınlanacak.

10 Mart 2026 Salı günü televizyon kanallarında hem diziler hem de eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. ATV, Star TV, NOW TV ve Show TV’de farklı diziler ekranlara gelirken, TRT 1’de Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverleri ekran başına toplayacak. Bu nedenle bugün televizyon izleyicileri için oldukça zengin bir yayın akışı bulunuyor.

