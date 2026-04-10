BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 10 Nisan 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler yeni bölüm yayınlanacak? Hangi diziler tekrar yayınlanıyor? Cuma gününün TV programları neler? 10 Nisan 2026 Cuma gününe ait güncel TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  10.04.2026 17:25
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicilerinin her akşam en çok araştırdığı başlıklardan biri yine gündemde: Akşam hangi diziler var? ve Bugün hangi diziler var 10 Nisan 2026? soruları, cuma akşamı ekran başına geçmeden önce en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Bu akşamki diziler, Bugünkü diziler ve saatleri ve TV’de bugün hangi diziler var aramaları, izleyicilerin kanal kanal yayın akışını öğrenmek istemesiyle öne çıkıyor.

10 Nisan 2026 Cuma akşamı TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV, Star TV ve TV8 yayın akışında hem yeni bölümler hem tekrar diziler hem de farklı program türleri dikkat çekiyor. İşte sadece paylaşılan bilgilerle hazırlanan, Bugün hangi diziler var Cuma sorusuna yanıt veren güncel TV yayın akışı.

10 NİSAN 2026 CUMA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün hangi diziler var yeni bölüm diye merak edenler için cuma akşamı öne çıkan yapımlar şöyle sıralanıyor: TRT 1 ekranlarında Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de A.B.İ. ve NOW TV’de Yeraltı izleyiciyle buluşuyor. Star TV’de ise akşam kuşağında Çirkin tekrar bölümü ekrana gelirken, TV8 tarafında dizi yerine program içerikleri öne çıkıyor.

KANAL KANAL 10 NİSAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 yayın akışı

SaatProgramDetay
20.00Taşacak Bu DenizTaşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında, aşk ile nefretin, geçmiş ile kaderin iç içe geçtiği tutkulu bir hikâyeyi anlatıyor.
00.15Cennetin ÇocuklarıTekrar
02.40Benim Adım MelekTekrar
05.30Kapanış-

Show TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
00:15Gece HattıCanlı
01:15DelikanlıTekrar
03:30Kızılcık ŞerbetiTekrar
05:00Sandık KokusuTekrar

Kanal D yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00Arka SokaklarYeni Bölüm
00:15Uzak ŞehirTekrar
02:30Gelinim MutfaktaTekrar
05:00Zalim İstanbulTekrar

ATV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00A.B.İ.Tekrar
23:20Bağlılık Hasan / Yerli Sinema-
02:20Can Borcu-
05:00Aile Saadeti-

NOW TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20.00Yeraltı-
22.45Doktor: Başka HayattaAlt Yazılı
01.45Kıskanmak-
04.15Yasak ElmaAlt Yazılı
06.15Karagül-

Star TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
23:15Sevdiğim SensinYerli Dizi - Tekrar
02:30Sefirin KızıYerli Dizi - Tekrar
05:00Dürüye'nin GüğümleriYerli Dizi - Tekrar

TV8 yayın akışı

SaatProgramTür
20:00Ada Günlüğü / Yeni BölümProgram
00:15Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram
01:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30Gel KonuşalımProgram
05:30TuzakProgram

BU AKŞAM ÖNE ÇIKAN DİZİLER VE SAATLERİ

Bugünkü diziler ve saatleri incelendiğinde, akşam kuşağında öne çıkan yapımların başında saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de A.B.İ. ve NOW TV’de Yeraltı geliyor. Star TV’de ise aynı saatte Çirkin tekrar bölümü ekrana geliyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı akşam ve gece kuşağında Çirkin, Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Dürüye’nin Güğümleri olarak şekilleniyor. ATV’de bugün hangi diziler var? diye bakanlar ise A.B.İ. ile birlikte gece kuşağında Can Borcu ve Aile Saadeti yapımlarını görüyor. Show TV’de bugün hangi diziler var? sorusunda ise Kızılcık Şerbeti gecenin en dikkat çeken yapımı olarak öne çıkıyor. Now TV’de bugün hangi diziler var? yanıtında ise Yeraltı, Doktor: Başka Hayatta, Kıskanmak, Yasak Elma ve Karagül dikkat çekiyor.

Akşam hangi diziler var?

10 Nisan 2026 Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, A.B.İ., Yeraltı ve Çirkin ekranlarda yer alıyor.

Bugün hangi diziler var 10 Nisan 2026?

Bugün TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV ve Star TV ekranlarında hem yeni bölümler hem tekrar diziler yayınlanıyor. TV8’de ise program ve yarışma içerikleri öne çıkıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de bugün Çirkin, Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı ve Dürüye'nin Güğümleri yayın akışında yer alıyor.

Cuma günü hangi diziler var?

Cuma günü ekranlarda Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, A.B.İ. ve Yeraltı gibi yapımlar bulunuyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de bugün A.B.İ., Can Borcu ve Aile Saadeti yayın akışında yer alıyor. Ayrıca Bağlılık Hasan isimli yerli sinema filmi de ekrana geliyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de bugün Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yayınlanıyor. Gece kuşağında ise Delikanlı, Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü ve Sandık Kokusu yer alıyor.

Now TV’de bugün hangi diziler var?

NOW TV yayın akışında Yeraltı, Doktor: Başka Hayatta, Kıskanmak, Yasak Elma ve Karagül bulunuyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Paylaşılan akışa göre yeni bölüm olarak öne çıkan yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, A.B.İ. ile TV8’de Ada Günlüğü ve Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular yer alıyor.

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı 10 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışında netleşmiş durumda. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV’de A.B.İ., NOW TV’de Yeraltı ve Star TV’de Çirkin ekranlara geliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise farklı kanallarda tekrar diziler, haber programları, sinema filmleri ve yarışmalar izleyiciyle buluşuyor.

