BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 10 Şubat 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için her akşam olduğu gibi bugün de en çok merak edilen soruların başında “Akşam hangi diziler var?” ve “Bugün hangi diziler var 10 Şubat 2026?” geliyor. Salı akşamı televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar diziler izleyiciyle buluşuyor.

Aşağıda yer alan bugünkü diziler ve saatleri listesi, izlemek istediğiniz yapımı kolayca bulmanızı sağlar. TV yayın akışında farklı kanallarda dram, tarih ve romantik türde diziler dikkat çekiyor.

10 ŞUBAT 2026 SALI TV’DE DİZİLER

Kanal Saat Dizi Not Now TV 20:00 Kıskanmak Yeni Bölüm Now TV 02:45 Şevkat Yerimdar Tekrar Now TV 05:00 Yasak Elma Tekrar Now TV 06:00 Karagül Tekrar Show TV 00:45 Kızılcık Şerbeti Tekrar Kanal D 20:00 Uzak Şehir Tekrar Kanal D 02:00 Poyraz Karayel Tekrar Kanal D 04:30 Üç Kız Kardeş Tekrar ATV 20:00 A.B.İ. 5. Bölüm ATV 00:20 Aynı Yağmur Altında 1. Bölüm ATV 03:00 Bir Gece Masalı Tekrar ATV 05:30 Başka Bir Gün Tekrar Star TV 01:30 Sefirin Kızı Tekrar Star TV 03:30 Ateşböceği Tekrar Star TV 05:30 Erkenci Kuş Tekrar TRT 1 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm TRT 1 00:15 Vefa Sultan Tekrar TRT 1 02:00 Kara Ağaç Destanı Tekrar

ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

“ATV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı akşam kuşağında yayınlanan A.B.İ. dizisinin yeni bölümü oluyor. Gece kuşağında ise Aynı Yağmur Altında dizisinin ilk bölümü yer alıyor.

SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

“Show TV’de bugün hangi diziler var?” sorusuna yanıt olarak gece kuşağında Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü bulunuyor.

NOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

“Now TV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı saat 20:00’de yayınlanan Kıskanmak dizisinin yeni bölümü oluyor.

STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

“Star TV’de bugün hangi diziler var?” sorusu için gece kuşağında Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri yer alıyor.

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan diziler arasında Kıskanmak, Uzak Şehir, A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı öne çıkıyor.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR YENİ BÖLÜM?

10 Şubat 2026 Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen diziler arasında Kıskanmak, A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı bulunuyor.

