BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 11 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyonlarda bu akşam birçok popüler dizi yeni bölümleriyle yer alacak? Peki bugün hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümleriyle yayınlanacak? 11 Mart 2026 Çarşamba akşamına ait TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 11.03.2026 17:35
  • Giriş: 11.03.2026 17:35
  • Güncelleme: 11.03.2026 17:35
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konuların başında bu akşam hangi diziler var ve bugün hangi diziler var 11 Mart 2026 soruları geliyor. Çarşamba akşamı ekranlarda birçok dizi, yarışma programı ve film yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Televizyon izleyicileri özellikle TV'de bugün hangi diziler var, bugünkü diziler ve saatleri ve bu akşamki diziler gibi aramalarla günün programlarını araştırıyor. İşte 11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve programlar.

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15Beyaz'la Joker (Tekrar)
02:00Eşref Rüya (Tekrar)
04:15M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Kuruluş Orhan (17. Bölüm)
00:20A.B.İ. (9. Bölüm)
02:45Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
03:45Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Yeraltı (Yeni Bölüm)
23:45Halef: Köklerin Çağrısı
02:45Doktor: Başka Hayatta
04:00Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
06:00Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Şendul Şaban
22:15İftarlık Gazoz
00:15Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
02:45Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
05:00Bahar (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Aykut Enişte 2 (Yerli Film)
22:30Aykut Enişte 2
01:00Sevdiğim Sensin (Tekrar)
03:00Sefirin Kızı (Tekrar)
05:00Aramızda Kalsın (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra (Canlı)
01:30Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
23:35Vefa Sultan
00:50Gönül Dağı (Tekrar)
02:25Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
04:25Sahur Bereketi
05:55Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Bu akşam hangi diziler var?

11 Mart 2026 Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve NOW TV’de Yeraltı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var 11 Mart 2026?

Bugün televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri yayınlanıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV yayın akışında Aykut Enişte 2 filmi yer alırken gece saatlerinde Sevdiğim Sensin ve Sefirin Kızı dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geliyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV ekranlarında 20.00’de Kuruluş Orhan dizisi yayınlanıyor. Gece saatlerinde ise A.B.İ. dizisi ekranlara geliyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de gece saatlerinde Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor.

NOW TV’de bugün hangi diziler var?

NOW TV’de 20.00’de Yeraltı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film ve yarışma programı izleyiciyle buluşuyor. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri akşam kuşağında öne çıkarken Survivor yarışması ve çeşitli filmler de yayın akışında yer alıyor. Televizyon izleyicileri gün boyunca TV yayın akışını takip ederek akşam hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini öğrenmeye devam ediyor.

