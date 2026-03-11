BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 11 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konuların başında bu akşam hangi diziler var ve bugün hangi diziler var 11 Mart 2026 soruları geliyor. Çarşamba akşamı ekranlarda birçok dizi, yarışma programı ve film yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Televizyon izleyicileri özellikle TV'de bugün hangi diziler var, bugünkü diziler ve saatleri ve bu akşamki diziler gibi aramalarla günün programlarını araştırıyor. İşte 11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve programlar.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 00:15 Beyaz'la Joker (Tekrar) 02:00 Eşref Rüya (Tekrar) 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Kuruluş Orhan (17. Bölüm) 00:20 A.B.İ. (9. Bölüm) 02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema) 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Yeraltı (Yeni Bölüm) 23:45 Halef: Köklerin Çağrısı 02:45 Doktor: Başka Hayatta 04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı) 06:00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Şendul Şaban 22:15 İftarlık Gazoz 00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı) 02:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 05:00 Bahar (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Film) 22:30 Aykut Enişte 2 01:00 Sevdiğim Sensin (Tekrar) 03:00 Sefirin Kızı (Tekrar) 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın 04:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Taşacak Bu Deniz (Tekrar) 23:35 Vefa Sultan 00:50 Gönül Dağı (Tekrar) 02:25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar) 04:25 Sahur Bereketi 05:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

Bu akşam hangi diziler var?

11 Mart 2026 Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve NOW TV’de Yeraltı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var 11 Mart 2026?

Bugün televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri yayınlanıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV yayın akışında Aykut Enişte 2 filmi yer alırken gece saatlerinde Sevdiğim Sensin ve Sefirin Kızı dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geliyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV ekranlarında 20.00’de Kuruluş Orhan dizisi yayınlanıyor. Gece saatlerinde ise A.B.İ. dizisi ekranlara geliyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de gece saatlerinde Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor.

NOW TV’de bugün hangi diziler var?

NOW TV’de 20.00’de Yeraltı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film ve yarışma programı izleyiciyle buluşuyor. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri akşam kuşağında öne çıkarken Survivor yarışması ve çeşitli filmler de yayın akışında yer alıyor. Televizyon izleyicileri gün boyunca TV yayın akışını takip ederek akşam hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini öğrenmeye devam ediyor.