BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 11 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı
Televizyonlarda bu akşam birçok popüler dizi yeni bölümleriyle yer alacak? Peki bugün hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümleriyle yayınlanacak? 11 Mart 2026 Çarşamba akşamına ait TV Yayın Akışı listesi haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konuların başında bu akşam hangi diziler var ve bugün hangi diziler var 11 Mart 2026 soruları geliyor. Çarşamba akşamı ekranlarda birçok dizi, yarışma programı ve film yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Televizyon izleyicileri özellikle TV'de bugün hangi diziler var, bugünkü diziler ve saatleri ve bu akşamki diziler gibi aramalarla günün programlarını araştırıyor. İşte 11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve programlar.
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
|00:15
|Beyaz'la Joker (Tekrar)
|02:00
|Eşref Rüya (Tekrar)
|04:15
|M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Kuruluş Orhan (17. Bölüm)
|00:20
|A.B.İ. (9. Bölüm)
|02:45
|Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
|03:45
|Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Yeraltı (Yeni Bölüm)
|23:45
|Halef: Köklerin Çağrısı
|02:45
|Doktor: Başka Hayatta
|04:00
|Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
|06:00
|Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Şendul Şaban
|22:15
|İftarlık Gazoz
|00:15
|Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
|02:45
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
|05:00
|Bahar (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Aykut Enişte 2 (Yerli Film)
|22:30
|Aykut Enişte 2
|01:00
|Sevdiğim Sensin (Tekrar)
|03:00
|Sefirin Kızı (Tekrar)
|05:00
|Aramızda Kalsın (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
|00:15
|Survivor Ekstra (Canlı)
|01:30
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
|02:45
|Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
|04:15
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
|23:35
|Vefa Sultan
|00:50
|Gönül Dağı (Tekrar)
|02:25
|Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
|04:25
|Sahur Bereketi
|05:55
|Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
Bu akşam hangi diziler var?
11 Mart 2026 Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve NOW TV’de Yeraltı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Bugün hangi diziler var 11 Mart 2026?
Bugün televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri yayınlanıyor.
Star TV’de bugün hangi diziler var?
Star TV yayın akışında Aykut Enişte 2 filmi yer alırken gece saatlerinde Sevdiğim Sensin ve Sefirin Kızı dizilerinin tekrar bölümleri ekrana geliyor.
ATV’de bugün hangi diziler var?
ATV ekranlarında 20.00’de Kuruluş Orhan dizisi yayınlanıyor. Gece saatlerinde ise A.B.İ. dizisi ekranlara geliyor.
Show TV’de bugün hangi diziler var?
Show TV’de gece saatlerinde Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor.
NOW TV’de bugün hangi diziler var?
NOW TV’de 20.00’de Yeraltı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film ve yarışma programı izleyiciyle buluşuyor. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri akşam kuşağında öne çıkarken Survivor yarışması ve çeşitli filmler de yayın akışında yer alıyor. Televizyon izleyicileri gün boyunca TV yayın akışını takip ederek akşam hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini öğrenmeye devam ediyor.