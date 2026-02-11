BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 11 Şubat 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri tarafından en çok araştırılan konulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü için de gündemde. Özellikle prime time kuşağında yayınlanan yapımlar, izleyicilerin akşam planını belirliyor.

Bugün hangi diziler var 11 Şubat 2026? sorusunun yanıtını arayanlar için ATV, Kanal D, NOW TV, Star TV ve Show TV yayın akışında yer alan dizileri saatleriyle birlikte derledik.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ (11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA)

Kanal Saat Dizi ATV 20:00 Kuruluş Orhan ATV 00:20 A.B.İ. ATV 03:00 Bir Gece Masalı ATV 05:30 Başka Bir Gün Kanal D 20:00 Eşref Rüya Kanal D 00:15 İnci Taneleri Kanal D 03:00 Poyraz Karayel Kanal D 05:00 Üç Kız Kardeş NOW TV 20:00 Yeraltı NOW TV 02:45 Yeraltı (Tekrar) NOW TV 05:00 Yasak Elma NOW TV 06:00 Karagül Star TV 20:00 Sahipsizler Star TV 02:30 Sefirin Kızı Star TV 04:00 Ateşböceği Star TV 05:30 Erkenci Kuş Show TV 03:00 Kızılcık Şerbeti

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

11 Şubat 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında farklı kanallarda yayınlanan diziler izleyiciyle buluşuyor. ATV’de Kuruluş Orhan, Kanal D’de Eşref Rüya, NOW TV’de Yeraltı ve Star TV’de Sahipsizler yeni bölümleriyle ekranlarda yer alıyor.

ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV yayın akışında Kuruluş Orhan, A.B.İ., Bir Gece Masalı ve Başka Bir Gün dizileri bulunuyor.

STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Star TV’de Sahipsizler dizisinin yanı sıra Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Erkenci Kuş yayınlanıyor.

SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Show TV yayın akışında gece kuşağında Kızılcık Şerbeti dizisi yer alıyor.

NOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

NOW TV ekranlarında Yeraltı, Yasak Elma ve Karagül dizileri izleyiciyle buluşuyor.

