Bu Akşam Hangi Diziler Var? | 12 Aralık 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Bu akşam Show TV, TRT 1 ve Kanal D’de hangi diziler ekrana gelecek? 12 Aralık 2025 Cuma akşamı yeni bölüm ve tekrar diziler hangileri? Prime time kuşağında izleyiciyi en çok hangi yapımlar bekliyor? Tüm cevaplar ve günlük yayın akışı listesi haberimizde.

  • 12.12.2025 17:42
  • Giriş: 12.12.2025 17:42
  • Güncelleme: 12.12.2025 17:42
Televizyon izleyicilerinin gün boyunca en çok araştırdığı konuların başında “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu geliyor. 12 Aralık 2025 Cuma TV yayın akışı netleşti. Ulusal kanallarda yeni bölüm diziler, tekrar yapımlar ve filmler izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

TRT 1’de bu akşam dram ve tarih temalı diziler dikkat çekiyor.

SaatYapımDurum
20:00Taşacak Bu DenizDizi
00:15Mehmed: Fetihler SultanıDizi
02:30SeksenlerTekrar
03:10Kasaba DoktoruTekrar
Taşacak Bu Deniz 10. Bölüm Fragmanı: “Eleni Benim Kızım...”

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Show TV ekranlarında bu akşam izleyicilerin yakından takip ettiği bir dizi yeni bölümüyle ekrana geliyor.

SaatYapımDurum
20:00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
00:15Rüya GibiTekrar
02:30VeliahtTekrar
Kızılcık Şerbeti’nin 117. Bölümünde Neler Olacak? “Sizlere bir şey söylemeliyim…”

KANAL D YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Kanal D’de bu akşam prime time kuşağında yeni bölüm dizisi öne çıkıyor.

SaatYapımDurum
20:00Arka SokaklarYeni Bölüm
00:15Eşref RüyaTürkçe Dublaj
02:30Siyah Beyaz AşkTekrar
04:30Üç Kız KardeşTekrar

ATV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

SaatYapımTür
20:00TaşıyıcıYabancı Sinema
21:50Son Üç GünYabancı Sinema
02:30KardeşlerimDizi
05:00AldatmakDizi

NOW YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

SaatYapımTür
20:00AVATARFilm
23:30Ben LemanAltyazılı
02:15SahtekarlarAltyazılı
04:45İnadına AşkDizi
05:15KefaretAltyazılı

TV8 YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

SaatYapımDurum
20:00MasterChef TürkiyeYeni Bölüm
00:15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30Gel KonuşalımProgram

STAR TV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

SaatYapımDurum
20:00Öyle OlsunYerli Film
21:45SahipsizlerTekrar
01:00Kral KaybederseTekrar
03:30Hanım KöylüTekrar
05:00SözTekrar
06:00Kiralık AşkTekrar

Bu akşam hangi diziler var?

12 Aralık 2025 Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar ekranda olacak.

Bu akşam yeni bölüm diziler hangileri?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Tekrar diziler hangi kanallarda?

TRT 1, Show TV, Kanal D ve Star TV’de gece kuşağında çok sayıda tekrar dizi yer alıyor.

12 Aralık 2025 Cuma TV yayın akışı, yeni bölüm diziler ve tekrar yapımlarla dolu bir akşam sunuyor. Özellikle Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Kanal D’de Arka Sokaklar prime time kuşağında öne çıkıyor. Dizi ve program çeşitliliğiyle bu akşam televizyon izleyicileri için geniş bir alternatif bulunuyor.

