Bu Akşam Hangi Diziler Var? | 12 Aralık 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin gün boyunca en çok araştırdığı konuların başında “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu geliyor. 12 Aralık 2025 Cuma TV yayın akışı netleşti. Ulusal kanallarda yeni bölüm diziler, tekrar yapımlar ve filmler izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

TRT 1’de bu akşam dram ve tarih temalı diziler dikkat çekiyor.

Saat Yapım Durum 20:00 Taşacak Bu Deniz Dizi 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı Dizi 02:30 Seksenler Tekrar 03:10 Kasaba Doktoru Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Show TV ekranlarında bu akşam izleyicilerin yakından takip ettiği bir dizi yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Saat Yapım Durum 20:00 Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm 00:15 Rüya Gibi Tekrar 02:30 Veliaht Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Kanal D’de bu akşam prime time kuşağında yeni bölüm dizisi öne çıkıyor.

Saat Yapım Durum 20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm 00:15 Eşref Rüya Türkçe Dublaj 02:30 Siyah Beyaz Aşk Tekrar 04:30 Üç Kız Kardeş Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Saat Yapım Tür 20:00 Taşıyıcı Yabancı Sinema 21:50 Son Üç Gün Yabancı Sinema 02:30 Kardeşlerim Dizi 05:00 Aldatmak Dizi

NOW YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Saat Yapım Tür 20:00 AVATAR Film 23:30 Ben Leman Altyazılı 02:15 Sahtekarlar Altyazılı 04:45 İnadına Aşk Dizi 05:15 Kefaret Altyazılı

TV8 YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Saat Yapım Durum 20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 03:30 Gel Konuşalım Program

STAR TV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA

Saat Yapım Durum 20:00 Öyle Olsun Yerli Film 21:45 Sahipsizler Tekrar 01:00 Kral Kaybederse Tekrar 03:30 Hanım Köylü Tekrar 05:00 Söz Tekrar 06:00 Kiralık Aşk Tekrar

Bu akşam hangi diziler var?

12 Aralık 2025 Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar ekranda olacak.

Bu akşam yeni bölüm diziler hangileri?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Tekrar diziler hangi kanallarda?

TRT 1, Show TV, Kanal D ve Star TV’de gece kuşağında çok sayıda tekrar dizi yer alıyor.

12 Aralık 2025 Cuma TV yayın akışı, yeni bölüm diziler ve tekrar yapımlarla dolu bir akşam sunuyor. Özellikle Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Kanal D’de Arka Sokaklar prime time kuşağında öne çıkıyor. Dizi ve program çeşitliliğiyle bu akşam televizyon izleyicileri için geniş bir alternatif bulunuyor.