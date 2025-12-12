Bu Akşam Hangi Diziler Var? | 12 Aralık 2025 Cuma TV Yayın Akışı
Bu akşam Show TV, TRT 1 ve Kanal D’de hangi diziler ekrana gelecek? 12 Aralık 2025 Cuma akşamı yeni bölüm ve tekrar diziler hangileri? Prime time kuşağında izleyiciyi en çok hangi yapımlar bekliyor? Tüm cevaplar ve günlük yayın akışı listesi haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin gün boyunca en çok araştırdığı konuların başında “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu geliyor. 12 Aralık 2025 Cuma TV yayın akışı netleşti. Ulusal kanallarda yeni bölüm diziler, tekrar yapımlar ve filmler izleyiciyle buluşuyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA
TRT 1’de bu akşam dram ve tarih temalı diziler dikkat çekiyor.
|Saat
|Yapım
|Durum
|20:00
|Taşacak Bu Deniz
|Dizi
|00:15
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Dizi
|02:30
|Seksenler
|Tekrar
|03:10
|Kasaba Doktoru
|Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA
Show TV ekranlarında bu akşam izleyicilerin yakından takip ettiği bir dizi yeni bölümüyle ekrana geliyor.
|Saat
|Yapım
|Durum
|20:00
|Kızılcık Şerbeti
|Yeni Bölüm
|00:15
|Rüya Gibi
|Tekrar
|02:30
|Veliaht
|Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA
Kanal D’de bu akşam prime time kuşağında yeni bölüm dizisi öne çıkıyor.
|Saat
|Yapım
|Durum
|20:00
|Arka Sokaklar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Eşref Rüya
|Türkçe Dublaj
|02:30
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
|04:30
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA
|Saat
|Yapım
|Tür
|20:00
|Taşıyıcı
|Yabancı Sinema
|21:50
|Son Üç Gün
|Yabancı Sinema
|02:30
|Kardeşlerim
|Dizi
|05:00
|Aldatmak
|Dizi
NOW YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA
|Saat
|Yapım
|Tür
|20:00
|AVATAR
|Film
|23:30
|Ben Leman
|Altyazılı
|02:15
|Sahtekarlar
|Altyazılı
|04:45
|İnadına Aşk
|Dizi
|05:15
|Kefaret
|Altyazılı
TV8 YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA
|Saat
|Yapım
|Durum
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yeni Bölüm
|00:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|03:30
|Gel Konuşalım
|Program
STAR TV YAYIN AKIŞI – 12 ARALIK 2025 CUMA
|Saat
|Yapım
|Durum
|20:00
|Öyle Olsun
|Yerli Film
|21:45
|Sahipsizler
|Tekrar
|01:00
|Kral Kaybederse
|Tekrar
|03:30
|Hanım Köylü
|Tekrar
|05:00
|Söz
|Tekrar
|06:00
|Kiralık Aşk
|Tekrar
Bu akşam hangi diziler var?
12 Aralık 2025 Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar ekranda olacak.
Bu akşam yeni bölüm diziler hangileri?
Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle yayınlanacak.
Tekrar diziler hangi kanallarda?
TRT 1, Show TV, Kanal D ve Star TV’de gece kuşağında çok sayıda tekrar dizi yer alıyor.
12 Aralık 2025 Cuma TV yayın akışı, yeni bölüm diziler ve tekrar yapımlarla dolu bir akşam sunuyor. Özellikle Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Kanal D’de Arka Sokaklar prime time kuşağında öne çıkıyor. Dizi ve program çeşitliliğiyle bu akşam televizyon izleyicileri için geniş bir alternatif bulunuyor.