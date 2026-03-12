BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 12 Mart 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri her akşam olduğu gibi bugün de ekran başına geçmeden önce “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 12 Mart 2026 Perşembe günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar ve diziler belli oldu. Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in yayın akışlarında dikkat çeken yapımlar izleyicilerle buluşacak.

Özellikle akşam kuşağında yayınlanan diziler ve programlar merak konusu olurken, izleyiciler 12 Mart 2026 TV yayın akışı listesinde hangi dizilerin olduğunu öğrenmek istiyor. İşte bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak dizi ve programların detaylı yayın akışı.

12 MART 2026 PERŞEMBE BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon kanallarının yayın akışına göre bu akşam ekranlara gelecek diziler ve programlar şu şekilde sıralanıyor:

Kanal Saat Program / Dizi Show TV 20.00 Veliaht Kanal D 20.00 İnci Taneleri ATV 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? Star TV 20.00 Sevdiğim Sensin TRT 1 20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi Son 16 NOW TV 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı TV8 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

Akşam kuşağında farklı türlerde içerikler izleyiciyle buluşuyor. Dizilerin yanı sıra yarışma programları ve spor karşılaşmaları da ekranlarda olacak.

SHOW TV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

00.15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

02.45 Veliaht

05.00 Bahar

KANAL D 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo - Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri

00.15 Arka Sokaklar

02.00 Beyaz'la Joker

04.15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI

06.20 Zembilli

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.40 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Orhan

02.45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

03.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

00.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02.30 Sefirin Kızı

05.00 Aramızda Kalsın

TRT 1 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI

06.48 İstiklal Marşı

06.50 Kalk Gidelim

08.45 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.30 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi Son 16

23.00 Vefa Sultan

00.15 Gönül Dağı

02.25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.25 Sahur Bereketi

05.55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

NOW TV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

17.45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

00.00 Doktor: Başka Hayatta

02.45 Doktor: Başka Hayatta

04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06.00 Karagül

TV8 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI

06.30 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

Bu akşam hangi diziler var?

12 Mart 2026 Perşembe akşamı Veliaht, İnci Taneleri, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı gibi diziler televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bugün TV’de hangi programlar var?

Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve çeşitli haber programları gün boyunca televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

12 Mart 2026 TV yayın akışı nasıl?

Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 kanallarında sabah programları, diziler, yarışmalar ve haber bültenleri yer alıyor.

Bu akşam Survivor var mı?

Evet, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

TRT 1’de bu akşam ne var?

TRT 1 ekranlarında saat 20.45’te Samsunspor - Rayo Vallecano UEFA Konferans Ligi Son 16 karşılaşması yayınlanacak.