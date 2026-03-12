BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 12 Mart 2026 Perşembe TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var? 12 Mart 2026 Perşembe TV yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye’nin önde gelen televizyon kanalları olan Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in güncel yayın akışları belli oldu. Diziler, yarışmalar, haber programları ve özel yayınlarla dolu bu akşamki TV programlarını merak edenler için tüm detayları derledik.
12 MART 2026 PERŞEMBE BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Televizyon kanallarının yayın akışına göre bu akşam ekranlara gelecek diziler ve programlar şu şekilde sıralanıyor:
|Kanal
|Saat
|Program / Dizi
|Show TV
|20.00
|Veliaht
|Kanal D
|20.00
|İnci Taneleri
|ATV
|20.00
|Kim Milyoner Olmak İster?
|Star TV
|20.00
|Sevdiğim Sensin
|TRT 1
|20.45
|Samsunspor - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi Son 16
|NOW TV
|20.00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|TV8
|20.00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
Akşam kuşağında farklı türlerde içerikler izleyiciyle buluşuyor. Dizilerin yanı sıra yarışma programları ve spor karşılaşmaları da ekranlarda olacak.
SHOW TV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Veliaht
- 00.15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
- 02.45 Veliaht
- 05.00 Bahar
KANAL D 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI
- 07.00 İkizler Memo - Can
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.00 Bir Ramazan Akşamı
- 19.00 Kanal D Ana Haber
- 20.00 İnci Taneleri
- 00.15 Arka Sokaklar
- 02.00 Beyaz'la Joker
- 04.15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI
- 06.20 Zembilli
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.40 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00.20 Kuruluş Orhan
- 02.45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
- 03.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI
- 07.00 Sefirin Kızı
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
- 18.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sevdiğim Sensin
- 00.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 02.30 Sefirin Kızı
- 05.00 Aramızda Kalsın
TRT 1 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI
- 06.48 İstiklal Marşı
- 06.50 Kalk Gidelim
- 08.45 Adını Sen Koy
- 10.00 Kur'an'ın Mesajı
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.20 Seksenler
- 14.15 Vefa Sultan
- 15.30 Kur'an'ın Mesajı
- 16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 17.45 Ramazan Sevinci
- 19.30 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Maç Önü
- 20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi Son 16
- 23.00 Vefa Sultan
- 00.15 Gönül Dağı
- 02.25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 04.25 Sahur Bereketi
- 05.55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
NOW TV 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 17.45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
- 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 00.00 Doktor: Başka Hayatta
- 02.45 Doktor: Başka Hayatta
- 04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 06.00 Karagül
TV8 12 MART 2026 YAYIN AKIŞI
- 06.30 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
- 00.15 Survivor Ekstra
- 01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
Bu akşam hangi diziler var?
12 Mart 2026 Perşembe akşamı Veliaht, İnci Taneleri, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı gibi diziler televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Bugün TV’de hangi programlar var?
Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve çeşitli haber programları gün boyunca televizyon ekranlarında yayınlanıyor.
12 Mart 2026 TV yayın akışı nasıl?
Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 kanallarında sabah programları, diziler, yarışmalar ve haber bültenleri yer alıyor.
Bu akşam Survivor var mı?
Evet, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak.
TRT 1’de bu akşam ne var?
TRT 1 ekranlarında saat 20.45’te Samsunspor - Rayo Vallecano UEFA Konferans Ligi Son 16 karşılaşması yayınlanacak.