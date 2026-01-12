Bu Akşam Hangi Diziler Var? 12 Ocak 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için netlik kazandı. Ulusal kanalların güncel yayın akışları açıklandı. Dizi, yarışma ve sinema filmleriyle dolu Pazartesi akşamında ekranlarda birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte kanallara göre detaylı 12 Ocak 2026 TV yayın akışı.

NOW TV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ

20.00 – Sahtekarlar (Tekrar)

23.00 – Çifte Milyon

01.45 – Şevkat Yerimdar (Tekrar)

04.45 – Ruhun Duymaz (Tekrar)

06.00 – Son Yaz (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ

20.00 – Düğün Dernek 2: Sünnet

22.30 – Cici Babam

00.30 – Rüya Gibi (Tekrar)

02.45 – Düğün Dernek 2: Sünnet

05.00 – Cici Babam

KANAL D YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ

20.00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00.10 – Arka Sokaklar (Tekrar)

02.45 – Poyraz Karayel (Tekrar)

04.40 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ

20.00 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

22.00 – Sonsuz Aşk

00.20 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

02.00 – Bir Gece Masalı

03.45 – Kardeşlerim

05.45 – Aldatmak

STAR TV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ

20.00 – 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi

22.00 – 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi

23.45 – Sahipsizler (Tekrar)

02.00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

03.30 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

05.00 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ

20.00 – Cennetin Çocukları

00.15 – Vefa Sultan

TV8 YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ

20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03.30 – Zahide Yetiş’le Sence?

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları, NOW TV’de Sahtekarlar (tekrar) ekranlara gelecek.

12 Ocak 2026 Pazartesi yeni bölüm olan dizi hangisi?

12 Ocak 2026 Pazartesi günü Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.

Bu akşam Survivor var mı?

Evet, TV8 ekranlarında Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak.

Bu akşam sinema filmi hangi kanalda?

Show TV, ATV ve Star TV ekranlarında bu akşam farklı yerli ve yabancı sinema filmleri izleyiciyle buluşacak.

12 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı, dizi, yarışma ve sinema filmleriyle dolu bir akşam sunuyor. Özellikle Uzak Şehir’in yeni bölümü ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026, Pazartesi akşamının öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Televizyon izleyicileri, kendi zevklerine uygun programı kanalların güncel yayın akışına göre kolayca seçebilecek.