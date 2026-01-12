Bu Akşam Hangi Diziler Var? 12 Ocak 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler ekranlarda olacak? 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak? Yeni bölümüyle ekrana gelen diziler ve öne çıkan programlar hangileri? Günün TV yayın akışı listesi haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için netlik kazandı. Ulusal kanalların güncel yayın akışları açıklandı. Dizi, yarışma ve sinema filmleriyle dolu Pazartesi akşamında ekranlarda birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte kanallara göre detaylı 12 Ocak 2026 TV yayın akışı.
NOW TV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 – Sahtekarlar (Tekrar)
- 23.00 – Çifte Milyon
- 01.45 – Şevkat Yerimdar (Tekrar)
- 04.45 – Ruhun Duymaz (Tekrar)
- 06.00 – Son Yaz (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 – Düğün Dernek 2: Sünnet
- 22.30 – Cici Babam
- 00.30 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 02.45 – Düğün Dernek 2: Sünnet
- 05.00 – Cici Babam
KANAL D YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
- 00.10 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 02.45 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 04.40 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
- 22.00 – Sonsuz Aşk
- 00.20 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
- 02.00 – Bir Gece Masalı
- 03.45 – Kardeşlerim
- 05.45 – Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 – 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi
- 22.00 – 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi
- 23.45 – Sahipsizler (Tekrar)
- 02.00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
- 03.30 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)
- 05.00 – Erkenci Kuş (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 – Cennetin Çocukları
- 00.15 – Vefa Sultan
TV8 YAYIN AKIŞI – 12 OCAK PAZARTESİ
- 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03.30 – Zahide Yetiş’le Sence?
Bu akşam hangi diziler var?
Bu akşam Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları, NOW TV’de Sahtekarlar (tekrar) ekranlara gelecek.
12 Ocak 2026 Pazartesi yeni bölüm olan dizi hangisi?
12 Ocak 2026 Pazartesi günü Kanal D’de Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle yayınlanacak.
Bu akşam Survivor var mı?
Evet, TV8 ekranlarında Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak.
Bu akşam sinema filmi hangi kanalda?
Show TV, ATV ve Star TV ekranlarında bu akşam farklı yerli ve yabancı sinema filmleri izleyiciyle buluşacak.
12 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışı, dizi, yarışma ve sinema filmleriyle dolu bir akşam sunuyor. Özellikle Uzak Şehir’in yeni bölümü ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026, Pazartesi akşamının öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Televizyon izleyicileri, kendi zevklerine uygun programı kanalların güncel yayın akışına göre kolayca seçebilecek.