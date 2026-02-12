BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 12 Şubat 2026 Perşembe TV Yayın Akışı
Bugün hangi diziler var ve hangi kanalda yayınlanıyor? 12 Şubat 2026 Perşembe akşamı yeni bölüm diziler hangileri? TV’de bu akşam hangi diziler ve programlar var? Günün TV Yayın Akışı haberimizde.
Televizyon izleyicileri bugün ekranlarda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler neler?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” soruları özellikle akşam saatlerine doğru en çok aranan konular arasında yer alıyor. 12 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı, yeni bölümler ve tekrar bölümleriyle izleyicilere zengin bir içerik sunuyor.
YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK DİZİLER (12 ŞUBAT 2026)
|Dizi
|Kanal
|Durum
|İnci Taneleri
|Kanal D
|Yeni Bölüm
|Veliaht
|Show TV
|Yeni Bölüm
|Halef: Köklerin Çağrısı
|NOW TV
|Yeni Bölüm
|Sevdiğim Sensin
|Star TV
|Yeni Bölüm
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- Veliaht — Yeni Bölüm
- Kızılcık Şerbeti — Tekrar
- Veliaht — Tekrar
- Uyanık Gazeteci
KANAL D YAYIN AKIŞI
- İnci Taneleri — Yeni Bölüm
- Eşref Rüya — Tekrar
- Poyraz Karayel — Tekrar
- Üç Kız Kardeş — Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
- Kim Milyoner Olmak İster?
- Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- Kuruluş Orhan
- Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- Halef: Köklerin Çağrısı — Yeni Bölüm
- Yeraltı
- Şevkat Yerimdar
- Yasak Elma
- Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
- Sevdiğim Sensin — Yeni Bölüm
- Sefirin Kızı — Tekrar
- Ateşböceği — Tekrar
- Erkenci Kuş — Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
- Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 — Yeni Bölüm
- Survivor Ekstra
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- Gökdelen — Yabancı Sinema
- Butcher's Geçidi — Yabancı Sinema
- Gökdelen — Tekrar
- Kara Ağaç Destanı
BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ
Perşembe günü hangi diziler var sorusunun yanıtı özellikle yeni bölümlerin ekrana geldiği günlerde daha fazla merak ediliyor. Bugün hangi diziler var 12 Şubat 2026 sorusuna yanıt olarak Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin dizilerinin yeni bölümleri ekranlara geliyor.
Akşam hangi diziler var?
Bu akşam Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin dizilerinin yeni bölümleri yayınlanıyor.
Bugün hangi diziler var Perşembe?
Perşembe günü televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar bölümleri yer alıyor. Show TV, Kanal D, Star TV ve NOW TV’de diziler izleyiciyle buluşuyor.
Star TV'de bugün hangi diziler var?
Star TV’de Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü yayınlanırken, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Erkenci Kuş dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.
ATV'de bugün hangi diziler var?
ATV yayın akışında Kuruluş Orhan dizisi yer alıyor.
Show TV'de bugün hangi diziler var?
Show TV ekranlarında Veliaht dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor.
Now TV'de bugün hangi diziler var?
NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor.
12 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı, farklı türlerde yapımları bir araya getiriyor. Yeni bölüm dizilerinin ekrana gelmesiyle birlikte televizyon izleyicileri için hareketli bir akşam yaşanacak. Güncel TV yayın akışı ve bu akşamki diziler izleyicilerin en çok takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor.