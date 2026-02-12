BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 12 Şubat 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri bugün ekranlarda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler neler?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” soruları özellikle akşam saatlerine doğru en çok aranan konular arasında yer alıyor. 12 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı, yeni bölümler ve tekrar bölümleriyle izleyicilere zengin bir içerik sunuyor.

YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK DİZİLER (12 ŞUBAT 2026)

Dizi Kanal Durum İnci Taneleri Kanal D Yeni Bölüm Veliaht Show TV Yeni Bölüm Halef: Köklerin Çağrısı NOW TV Yeni Bölüm Sevdiğim Sensin Star TV Yeni Bölüm

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Veliaht — Yeni Bölüm

Kızılcık Şerbeti — Tekrar

Veliaht — Tekrar

Uyanık Gazeteci

KANAL D YAYIN AKIŞI

İnci Taneleri — Yeni Bölüm

Eşref Rüya — Tekrar

Poyraz Karayel — Tekrar

Üç Kız Kardeş — Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

Kim Milyoner Olmak İster?

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kuruluş Orhan

Bir Gece Masalı

NOW TV YAYIN AKIŞI

Halef: Köklerin Çağrısı — Yeni Bölüm

Yeraltı

Şevkat Yerimdar

Yasak Elma

Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

Sevdiğim Sensin — Yeni Bölüm

Sefirin Kızı — Tekrar

Ateşböceği — Tekrar

Erkenci Kuş — Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 — Yeni Bölüm

Survivor Ekstra

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Gökdelen — Yabancı Sinema

Butcher's Geçidi — Yabancı Sinema

Gökdelen — Tekrar

Kara Ağaç Destanı

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Perşembe günü hangi diziler var sorusunun yanıtı özellikle yeni bölümlerin ekrana geldiği günlerde daha fazla merak ediliyor. Bugün hangi diziler var 12 Şubat 2026 sorusuna yanıt olarak Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin dizilerinin yeni bölümleri ekranlara geliyor.

Akşam hangi diziler var?

Bu akşam Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin dizilerinin yeni bölümleri yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var Perşembe?

Perşembe günü televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar bölümleri yer alıyor. Show TV, Kanal D, Star TV ve NOW TV’de diziler izleyiciyle buluşuyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü yayınlanırken, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Erkenci Kuş dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV'de bugün hangi diziler var?

ATV yayın akışında Kuruluş Orhan dizisi yer alıyor.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Show TV ekranlarında Veliaht dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor.

Now TV'de bugün hangi diziler var?

NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor.

12 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı, farklı türlerde yapımları bir araya getiriyor. Yeni bölüm dizilerinin ekrana gelmesiyle birlikte televizyon izleyicileri için hareketli bir akşam yaşanacak. Güncel TV yayın akışı ve bu akşamki diziler izleyicilerin en çok takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor.