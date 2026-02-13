BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 13 Şubat 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri bugün ekranlarda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 13 Şubat 2026?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamı televizyon kanallarında hem yeni bölümler hem de tekrar bölümleriyle dikkat çeken yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANAN DİZİLER

Dizi Kanal Saat Durum Kızılcık Şerbeti Show TV 20:00 Yeni Bölüm Arka Sokaklar Kanal D 20:00 Yeni Bölüm Taşacak Bu Deniz TRT 1 20:00 Yeni Bölüm

13 ŞUBAT 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı

20:00 — Taşacak Bu Deniz

00:15 — Vefa Sultan

01:40 — Kara Ağaç Destanı

Show TV Yayın Akışı

20:00 — Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 — Veliaht (Tekrar)

02:45 — Rüya Gibi (Tekrar)

ATV Yayın Akışı

20:00 — Aynı Yağmur Altında

23:20 — Kuruluş Orhan

Kanal D Yayın Akışı

20:00 — Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 — Güller ve Günahlar

Now TV Yayın Akışı

20:00 — Yeraltı

23:00 — Sahtekarlar

Star TV Yayın Akışı

20:00 — Sevdiğim Sensin (Tekrar)

13 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı, farklı türlerde yapımlarla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Yeni bölümlerle ekranlara gelen diziler izleyicinin ilgisini çekerken, tekrar bölümleri de kaçırılan bölümleri izleme fırsatı sunuyor. Bu akşamki diziler arasında özellikle yeni başlayan yapımlar ve sevilen dizilerin yeni bölümleri öne çıkıyor.