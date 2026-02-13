BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 13 Şubat 2026 Cuma TV Yayın Akışı
13 Şubat 2026 Cuma akşamı TV'de hangi diziler var? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümleriyle TV'de olacak? Bu akşamın TV yayın rehberi güncel bilgilerle haberimizde.
Televizyon izleyicileri bugün ekranlarda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 13 Şubat 2026?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamı televizyon kanallarında hem yeni bölümler hem de tekrar bölümleriyle dikkat çeken yapımlar izleyiciyle buluşuyor.
YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANAN DİZİLER
|Dizi
|Kanal
|Saat
|Durum
|Kızılcık Şerbeti
|Show TV
|20:00
|Yeni Bölüm
|Arka Sokaklar
|Kanal D
|20:00
|Yeni Bölüm
|Taşacak Bu Deniz
|TRT 1
|20:00
|Yeni Bölüm
13 ŞUBAT 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 Yayın Akışı
20:00 — Taşacak Bu Deniz
00:15 — Vefa Sultan
01:40 — Kara Ağaç Destanı
Show TV Yayın Akışı
20:00 — Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 — Veliaht (Tekrar)
02:45 — Rüya Gibi (Tekrar)
ATV Yayın Akışı
20:00 — Aynı Yağmur Altında
23:20 — Kuruluş Orhan
Kanal D Yayın Akışı
20:00 — Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 — Güller ve Günahlar
Now TV Yayın Akışı
20:00 — Yeraltı
23:00 — Sahtekarlar
Star TV Yayın Akışı
20:00 — Sevdiğim Sensin (Tekrar)
Akşam hangi diziler var?
13 Şubat 2026 Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Yeraltı dizileri ekranlarda yer alıyor.
ATV’de bugün hangi diziler var?
ATV ekranlarında Aynı Yağmur Altında ve Kuruluş Orhan yayınlanıyor.
Show TV’de bugün hangi diziler var?
Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, Veliaht ise tekrar bölümüyle yayınlanıyor.
Now TV’de bugün hangi diziler var?
Now TV yayın akışında Yeraltı dizisi yer alıyor.
Star TV’de bugün hangi diziler var?
Star TV’de Sevdiğim Sensin dizisinin tekrar bölümü yayınlanıyor.
13 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı, farklı türlerde yapımlarla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Yeni bölümlerle ekranlara gelen diziler izleyicinin ilgisini çekerken, tekrar bölümleri de kaçırılan bölümleri izleme fırsatı sunuyor. Bu akşamki diziler arasında özellikle yeni başlayan yapımlar ve sevilen dizilerin yeni bölümleri öne çıkıyor.