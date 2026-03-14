BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 14 Mart 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

14 Mart 2026 Cumartesi günü hangi dizi final yapacak? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar yayınıyla izleyicilerin karşısında olacak? Günün TV yayın akışı listesi güncel olarak haberimizde.

BirBilgi
  • 14.03.2026 16:36
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konuların başında bu akşam hangi diziler var sorusu geliyor. 14 Mart 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. İzleyiciler özellikle bugün hangi diziler var, TV’de bugün hangi diziler var ve bugünkü diziler ve saatleri gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Cumartesi akşamı ekranlarda birbirinden farklı programlar, diziler, yarışmalar ve filmler yer alıyor. NOW TV, Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yayınlanacak programların detaylı listesi haberimizde.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 14 MART 2026 CUMARTESİ

14 Mart Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hem yeni bölümler hem de tekrar yayınlar izleyiciyle buluşuyor. Özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve çeşitli eğlence programları akşam saatlerinde ekranlarda olacak.

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Sahtekarlar (Final)
00:15Efsane Futbol (Canlı)
01:30Doktor: Başka Hayatta (Alt Yazılı)
04:00Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
06:00Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
02:15Veliaht (Tekrar)
05:00Bahar (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15Uzak Şehir (Tekrar)
02:00Güller ve Günahlar (Tekrar)
04:15M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00A.B.İ. (9. Bölüm)
23:00Kuruluş Orhan (17. Bölüm)
02:00Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
03:45Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Boneyard (Yabancı Film)
22:15Boneyard (Yabancı Film)
00:15Sevdiğim Sensin (Tekrar)
03:00Sefirin Kızı (Tekrar)
05:00Aramızda Kalsın (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Gönül Dağı
00:15Vefa Sultan
01:20Rüya Makamı | Türk Sineması
02:20Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
04:20Sahur Bereketi
05:50Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra (Canlı)
01:30Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
02:45Gazete Magazin
04:00Gençlik Rüzgarı
04:45Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

Bu akşam hangi diziler var?

14 Mart 2026 Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de A.B.İ. dizileri ekranlarda yer alıyor.

Bugün hangi diziler var Cumartesi?

Cumartesi akşamı televizyon kanallarında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve A.B.İ. gibi yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanırken, Güldür Güldür Show Show TV’de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

TV’de bugün hangi diziler var?

TRT 1, Kanal D, ATV ve Star TV gibi kanallarda hem yeni bölümler hem de tekrar diziler izleyicilerle buluşuyor.

14 Mart 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında dizilerden yarışmalara, filmlerden sahur programlarına kadar birçok içerik izleyiciyle buluşuyor. Bu akşamki diziler arasında özellikle Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar öne çıkarken, Survivor yarışması da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Detaylı TV yayın akışı sayesinde izlemek istediğiniz programları kolayca takip edebilirsiniz.

