BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 14 Mayıs 2026 Perşembe TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var, 14 Mayıs 2026 Perşembe TV yayın akışında hangi yapımlar öne çıkıyor? Star TV, Now TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1 ve TV8'de bugün hangi diziler, filmler, yarışmalar ve programlar yayınlanacak?
Televizyon izleyicileri TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Now TV, Show TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film, yarışma ve programları merak ediyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe akşamı ekranlarda yabancı sinemadan yerli diziye, yarışma programından tekrar bölümlere kadar birçok yapım izleyiciyle buluşacak.
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
Perşembe akşamı ekran başında vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamki diziler, yeni bölümler, tekrarlar, filmler ve yarışmalar kanal kanal listelendi.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de bu akşam hangi diziler var? TRT 1 ekranlarında prime time kuşağında yabancı sinema izleyiciyle buluşacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sinema ve dizi tekrarları yayınlanacak.
|Saat
|Program
|Tür / Detay
|20.00
|Mumya
|Yabancı Sinema
|00.00
|Akıl Oyunları
|Yabancı Sinema
|02.30
|Seksenler
|Tekrar
|03.10
|Benim Adım Melek
|Tekrar
TRT 1’de bu akşam ne var?
TRT 1’de saat 20.00’de Mumya adlı yabancı sinema yayınlanacak. Antik Mısır’da lanetlenmiş Imhotep’in mezarının açılmasıyla başlayan ölümcül tehdit, Rick O’Connell ve ekibinin karanlık güce karşı verdiği mücadeleyi ekrana taşıyacak.
Saat 00.00’da ise Nobel ödüllü matematikçi John Nash’in yaşamını ve şizofreniyle mücadelesini konu alan Akıl Oyunları izleyiciyle buluşacak. Gece kuşağında Seksenler ve Benim Adım Melek tekrar bölümleri yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI 1
ATV’de bugün hangi diziler var? ATV ekranlarında 14 Mayıs Perşembe akşamı yarışma programı, dini sohbet programı ve dizi tekrarları yer alacak.
|Saat
|Program
|Tür / Detay
|20.00
|Kim Milyoner Olmak İster?
|1235. Bölüm
|00.20
|Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
|Program
|01.20
|A.B.İ.
|15. Bölüm
|04.00
|Ateş Kuşları
|Dizi
ATV’de bu akşam ne var?
ATV’de saat 20.00’de Kim Milyoner Olmak İster? 1235. bölümüyle ekrana gelecek. Gece kuşağında Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, ardından A.B.İ. ve Ateş Kuşları yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de bugün hangi diziler var? Kanal D ekranlarında bu akşam dizi tekrarları öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Eşref Rüya, Gelinim Mutfakta ve Siyah Beyaz Aşk yayın akışında yer alıyor.
|Saat
|Program
|Tür / Detay
|20.00
|Arka Sokaklar
|Tekrar
|23.15
|Eşref Rüya
|Tekrar
|02.00
|Gelinim Mutfakta
|Tekrar
|04.30
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
Kanal D’de bu akşam hangi dizi var?
Kanal D’de saat 20.00’de Arka Sokaklar tekrar bölümüyle yayınlanacak. Gece saatlerinde Eşref Rüya, Gelinim Mutfakta ve Siyah Beyaz Aşk tekrarları ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de bugün hangi diziler var? Star TV’de Perşembe akşamı yerli dizi kuşağı dikkat çekiyor. Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak.
|Saat
|Program
|Tür / Detay
|20.00
|Sevdiğim Sensin
|Yerli Dizi - Yeni Bölüm
|00.15
|Çirkin
|Yerli Dizi - Tekrar
|02.30
|İstanbullu Gelin
|Yerli Dizi - Tekrar
|05.00
|Dürüye'nin Güğümleri
|Yerli Dizi - Tekrar
Star TV’de bu akşam hangi dizi var?
Star TV’de saat 20.00’de Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ardından Çirkin, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleri yayınlanacak.
NOW TV YAYIN AKIŞI
Now TV’de bugün hangi diziler var? Now TV’de Perşembe akşamı yeni bölüm heyecanı yaşanacak. Halef: Köklerin Çağrısı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.
|Saat
|Program
|Tür / Detay
|20.00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Yeni Bölüm
|00.15
|Kıskanmak
|Dizi
|03.00
|Kefaret
|Alt Yazılı
|04.00
|Yasak Elma
|Alt Yazılı
|06.00
|Karagül
|Dizi
Now TV’de bu akşam ne var?
Now TV’de saat 20.00’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle yayınlanacak. Gece kuşağında Kıskanmak, Kefaret, Yasak Elma ve Karagül ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de bugün hangi diziler var? Show TV’de bu akşam eğlence programı ve gece kuşağında tekrar yapımlar yayın akışında yer alıyor.
|Saat
|Program
|Tür / Detay
|20.00
|Güldür Güldür Show
|Tekrar
|00.15
|Gece Hattı
|Canlı
|01.15
|Delikanlı
|Tekrar
|03.30
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar - Alt Yazılı
Show TV’de bu akşam ne var?
Show TV’de saat 20.00’de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Gece saatlerinde Gece Hattı, Delikanlı ve Kızılcık Şerbeti yayınlanacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8’de bugün hangi programlar var? TV8 ekranlarında Perşembe akşamı yarışma kuşağı öne çıkıyor. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak.
|Saat
|Program
|Tür / Detay
|20.00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|Yarışma - Yeni Bölüm
|00.15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|02.30
|Gel Konuşalım
|Program
|04.30
|Oynat Bakalım
|Program
|05.30
|Tuzak
|Dizi
TV 8’de bu akşam ne var?
TV8’de saat 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak. Gecenin devamında Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım ve Tuzak ekrana gelecek.
BU AKŞAMKİ DİZİLER VE PROGRAMLAR
14 Mayıs 2026 Perşembe günü bu akşamki diziler ve programlar arasında Star TV’de Sevdiğim Sensin, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TRT 1’de Mumya, ATV’de ise Kim Milyoner Olmak İster? öne çıkıyor.
|Kanal
|Saat 20.00 Yayını
|Detay
|TRT 1
|Mumya
|Yabancı Sinema
|ATV
|Kim Milyoner Olmak İster?
|1235. Bölüm
|Kanal D
|Arka Sokaklar
|Tekrar
|Star TV
|Sevdiğim Sensin
|Yeni Bölüm
|Now TV
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Yeni Bölüm
|Show TV
|Güldür Güldür Show
|Tekrar
|TV8
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|Yeni Bölüm
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR YENİ BÖLÜM?
Bugün hangi diziler var yeni bölüm? sorusunun yanıtı özellikle akşam kuşağında dikkat çekiyor. Star TV’de Sevdiğim Sensin, Now TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle yayınlanacak. TV8’de de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana gelecek.
