BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 15 Şubat 2026 Pazar TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var 15 Şubat 2026 Pazar? ATV, Show TV ve Star TV’de bugün hangi diziler var? Bugün TV’de yeni bölüm yayınlanan diziler hangileri? Günün TV Yayın Akışı haberimizde.
Televizyon izleyicileri bugün en çok “Akşam hangi diziler var?” ve “Bugün hangi diziler var 15 Şubat 2026?” sorularının yanıtını araştırıyor. 15 Şubat 2026 Pazar günü televizyon kanallarında yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları ekranlara geliyor.
Peki Pazar günü hangi diziler var, TV’de bugün hangi diziler var ve bugünkü diziler ve saatleri neler? İşte tüm kanalların yayın akışı.
YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER (15 ŞUBAT 2026)
|Dizi
|Kanal
|Saat
|Durum
|Sahtekarlar
|NOW
|20:00
|Yeni Bölüm
|Rüya Gibi
|Show TV
|20:00
|Yeni Bölüm
|Aynı Yağmur Altında
|ATV
|20:00
|1. Bölüm
|Cennetin Çocukları
|TRT 1
|20:00
|Yeni Bölüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
- 00:15 — Efsane Futbol (Canlı)
- 01:30 — Yeraltı
- 04:00 — Şevkat Yerimdar
- 05:00 — Yasak Elma
- 06:00 — Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 00:15 — Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 02:45 — Veliaht (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Beyaz'la Joker (Yeni Bölüm)
- 23:30 — İnci Taneleri (Tekrar)
- 02:00 — Poyraz Karayel (Tekrar)
- 04:15 — 5N1K
- 04:45 — Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Aynı Yağmur Altında (1. Bölüm)
- 23:25 — Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm
- 01:00 — Kuruluş Orhan
- 03:30 — Bir Gece Masalı
- 05:30 — Başka Bir Gün
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 03:00 — Ateşböceği (Tekrar)
- 05:00 — Türk Müziği
- 06:00 — Erkenci Kuş (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Cennetin Çocukları
- 00:15 — Vefa Sultan
- 01:40 — Kara Ağaç Destanı (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
Akşam hangi diziler var?
Bu akşam Sahtekarlar, Rüya Gibi, Aynı Yağmur Altında ve Cennetin Çocukları dizileri ekranlara geliyor.
Bugün hangi diziler var 15 Şubat 2026?
NOW TV, Show TV, ATV, TRT 1 ve Star TV’de farklı diziler ve tekrar bölümleri yayınlanıyor.
Star TV'de bugün hangi diziler var?
Star TV’de Sevdiğim Sensin, Ateşböceği ve Erkenci Kuş dizileri yayınlanıyor.
ATV'de bugün hangi diziler var?
ATV’de Aynı Yağmur Altında, Kuruluş Orhan ve Bir Gece Masalı yayın akışında yer alıyor.
Show TV'de bugün hangi diziler var?
Show TV’de Rüya Gibi, Kızılcık Şerbeti ve Veliaht dizileri bulunuyor.
Now TV'de bugün hangi diziler var?
NOW TV’de Sahtekarlar, Yeraltı, Şevkat Yerimdar, Yasak Elma ve Karagül yayınlanıyor.
Bugün hangi diziler var yeni bölüm?
Sahtekarlar, Rüya Gibi, Aynı Yağmur Altında ve Cennetin Çocukları dizilerinin yeni bölümleri yayınlanıyor.
15 Şubat 2026 Pazar TV yayın akışında farklı kanallarda yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanan diziler, izleyicilere zengin bir televizyon akışı sunuyor.