BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 15 Şubat 2026 Pazar TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri bugün en çok “Akşam hangi diziler var?” ve “Bugün hangi diziler var 15 Şubat 2026?” sorularının yanıtını araştırıyor. 15 Şubat 2026 Pazar günü televizyon kanallarında yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları ekranlara geliyor.

Peki Pazar günü hangi diziler var, TV’de bugün hangi diziler var ve bugünkü diziler ve saatleri neler? İşte tüm kanalların yayın akışı.

YENİ BÖLÜMÜ OLAN DİZİLER (15 ŞUBAT 2026)

Dizi Kanal Saat Durum Sahtekarlar NOW 20:00 Yeni Bölüm Rüya Gibi Show TV 20:00 Yeni Bölüm Aynı Yağmur Altında ATV 20:00 1. Bölüm Cennetin Çocukları TRT 1 20:00 Yeni Bölüm

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Sahtekarlar (Yeni Bölüm)

00:15 — Efsane Futbol (Canlı)

01:30 — Yeraltı

04:00 — Şevkat Yerimdar

05:00 — Yasak Elma

06:00 — Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Rüya Gibi (Yeni Bölüm)

00:15 — Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

02:45 — Veliaht (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 — Beyaz'la Joker (Yeni Bölüm)

23:30 — İnci Taneleri (Tekrar)

02:00 — Poyraz Karayel (Tekrar)

04:15 — 5N1K

04:45 — Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 — Aynı Yağmur Altında (1. Bölüm)

23:25 — Kim Milyoner Olmak İster? Özel Bölüm

01:00 — Kuruluş Orhan

03:30 — Bir Gece Masalı

05:30 — Başka Bir Gün

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Sevdiğim Sensin (Tekrar)

03:00 — Ateşböceği (Tekrar)

05:00 — Türk Müziği

06:00 — Erkenci Kuş (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 — Cennetin Çocukları

00:15 — Vefa Sultan

01:40 — Kara Ağaç Destanı (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 — Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

15 Şubat 2026 Pazar TV yayın akışında farklı kanallarda yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanan diziler, izleyicilere zengin bir televizyon akışı sunuyor.