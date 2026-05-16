BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 16 Mayıs 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 16 Mayıs 2026 Cumartesi TV yayın akışında hangi yapımlar ekrana gelecek? Cumartesi akşamı dizi, film, yarışma ve program seçenekleriyle kanal kanal güncel TV yayın akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  16.05.2026 16:36
Kaynak: Haber Merkezi
Bu akşam hangi diziler var, 16 Mayıs 2026 Cumartesi TV yayın akışı nasıl? Hafta sonu ekranlarında dizi, film, yarışma, haber ve program seçenekleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak.

16 MAYIS 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

TV’de bugün hangi diziler var? sorusu cumartesi akşamı ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi yayın akışında yeni bölümler, tekrar diziler, yerli ve yabancı filmler, yarışmalar, haber bültenleri ve magazin programları yer alıyor.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE PROGRAMLAR

KanalSaatYayınDetay
TRT 120.00Gönül DağıDizi
ATV20.00Hababam Sınıfı AskerdeYerli Sinema
Kanal D20.00Güller ve GünahlarYeni Bölüm
Show TV20.00Güldür Güldür ShowYeni Bölüm
NOW TV20.00Rüzgara BırakTV’de İlk
Star TV20.00BücürYerli Film
TV820.00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yarışma - Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

TRT 1’de bu akşam hangi diziler var? TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de Gönül Dağı yayınlanacak. Dizi, hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan kuzenlerin hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

SaatProgramDetay
20.00Gönül DağıDizi
00.15Pelin Çift ile Gündem ÖtesiProgram
01.30Pelin Çift ile Gündem Ötesi ArtıProgram
01.50TeşkilatTekrar
04.05Cennetin ÇocuklarıTekrar

ATV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

ATV’de bugün hangi diziler var? ATV yayın akışında akşam kuşağında yerli sinema öne çıkıyor. Saat 20.00’de Hababam Sınıfı Askerde yayınlanacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde A.B.İ., Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı ekrana gelecek.

SaatProgramDetay
20.00Hababam Sınıfı AskerdeYerli Sinema
22.30A.B.İ.15. Bölüm
01.30Ateş KuşlarıDizi
04.30Bir Küçük Gün IşığıDizi

KANAL D YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Kanal D’de bugün hangi diziler var? Kanal D ekranlarında saat 20.00’de Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yayınlanacak. Güller ve Günahlar 29. bölüm fragmanında Ebru’nun hayatının tehlikede olduğu vurgusu dikkat çekiyor.

SaatProgramDetay
18.30Kanal D Haber Hafta SonuCanlı
20.00Güller ve GünahlarYeni Bölüm
00.15Eşref RüyaTekrar
03.00Müzik ArasıProgram
04.00Siyah Beyaz AşkDizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Show TV’de bugün hangi diziler var? Show TV’de cumartesi akşamı Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekrana gelecek. Gece kuşağında ise Delikanlı ve Kızılcık Şerbeti tekrar bölümleri yayınlanacak.

SaatProgramDetay
20.00Güldür Güldür ShowYeni Bölüm
00.15DelikanlıTekrar
03.00Kızılcık ŞerbetiTekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

NOW TV’de bugün hangi diziler var? NOW TV’de saat 20.00’de Rüzgara Bırak TV’de ilk kez yayınlanacak. Ardından Yeraltı, Efsane Futbol, Kefaret, Adım Farah, Yasak Elma ve Karagül akışta yer alacak.

SaatProgramDetay
20.00Rüzgara BırakTV’de İlk
22.00YeraltıDizi
00.30Efsane FutbolCanlı
01.45KefaretFilm
03.45Adım FarahAlt Yazılı
05.00Yasak ElmaAlt Yazılı
06.00KaragülDizi

STAR TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Star TV’de bugün hangi diziler var? Star TV yayın akışında yerli film ve dizi tekrarları bulunuyor. Saat 20.00’de Bücür yerli film olarak yayınlanacak. Gece kuşağında Çirkin, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrarları ekrana gelecek.

SaatProgramDetay
20.00BücürYerli Film
22.15BücürYerli Film
00.30ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
03.00İstanbullu GelinYerli Dizi - Tekrar
05.00Dürüye'nin GüğümleriYerli Dizi - Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

TV8’de bugün ne var? TV8’de saat 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak. Gecenin devamında Gazete Magazin, Gençlik Rüzgarı ve Dizi adlı program akışta yer alıyor.

SaatProgramDetay
20.00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yarışma - Yeni Bölüm
00.15Gazete MagazinProgram
04.00Gençlik RüzgarıProgram
05.00DiziProgram

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR YENİ BÖLÜM?

16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yeni bölüm olarak Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yayınlanacak. TRT 1’de ise saat 20.00’de Gönül Dağı izleyiciyle buluşacak.

16 MAYIS CUMARTESİ PRİME TİME YAYINLARI

Cumartesi akşamı saat 20.00 kuşağında kanallar farklı türlerde yapımları ekrana taşıyor. Dizi izlemek isteyenler TRT 1 ve Kanal D’ye, yarışma takip edenler TV8’e, yerli film izlemek isteyenler ATV ve Star TV’ye, eğlence programı arayanlar ise Show TV’ye yönelebilir.

Bu akşam hangi kanalda Gönül Dağı var?

Gönül Dağı, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Güller ve Günahlar bugün yeni bölüm mü?

Evet. Güller ve Günahlar, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Show TV’de bu akşam ne var?

Show TV’de saat 20.00’de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle yayınlanacak.

ATV’de bu akşam hangi film var?

ATV’de saat 20.00’de Hababam Sınıfı Askerde adlı yerli sinema yayınlanacak.

NOW TV’de Rüzgara Bırak saat kaçta?

Rüzgara Bırak, NOW TV’de saat 20.00’de TV’de ilk kez yayınlanacak.

TV8’de Survivor bugün var mı?

Evet. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Star TV’de bugün hangi yerli film var?

Star TV’de saat 20.00’de ve 22.15’te Bücür adlı yerli film yayınlanacak.

Kanal D Haber Hafta Sonu saat kaçta?

Kanal D Haber Hafta Sonu, saat 18.30’da canlı olarak yayınlanacak.

