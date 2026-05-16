BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 16 Mayıs 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var, 16 Mayıs 2026 Cumartesi TV yayın akışında hangi yapımlar ekrana gelecek? Cumartesi akşamı dizi, film, yarışma ve program seçenekleriyle kanal kanal güncel TV yayın akışı listesi haberimizde.
Bu akşam hangi diziler var, 16 Mayıs 2026 Cumartesi TV yayın akışı nasıl? Hafta sonu ekranlarında dizi, film, yarışma, haber ve program seçenekleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak.
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
TV’de bugün hangi diziler var? sorusu cumartesi akşamı ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi yayın akışında yeni bölümler, tekrar diziler, yerli ve yabancı filmler, yarışmalar, haber bültenleri ve magazin programları yer alıyor.
BU AKŞAMKİ DİZİLER VE PROGRAMLAR
|Kanal
|Saat
|Yayın
|Detay
|TRT 1
|20.00
|Gönül Dağı
|Dizi
|ATV
|20.00
|Hababam Sınıfı Askerde
|Yerli Sinema
|Kanal D
|20.00
|Güller ve Günahlar
|Yeni Bölüm
|Show TV
|20.00
|Güldür Güldür Show
|Yeni Bölüm
|NOW TV
|20.00
|Rüzgara Bırak
|TV’de İlk
|Star TV
|20.00
|Bücür
|Yerli Film
|TV8
|20.00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|Yarışma - Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
TRT 1’de bu akşam hangi diziler var? TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de Gönül Dağı yayınlanacak. Dizi, hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan kuzenlerin hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Gönül Dağı
|Dizi
|00.15
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi
|Program
|01.30
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
|Program
|01.50
|Teşkilat
|Tekrar
|04.05
|Cennetin Çocukları
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
ATV’de bugün hangi diziler var? ATV yayın akışında akşam kuşağında yerli sinema öne çıkıyor. Saat 20.00’de Hababam Sınıfı Askerde yayınlanacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde A.B.İ., Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı ekrana gelecek.
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Hababam Sınıfı Askerde
|Yerli Sinema
|22.30
|A.B.İ.
|15. Bölüm
|01.30
|Ateş Kuşları
|Dizi
|04.30
|Bir Küçük Gün Işığı
|Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
Kanal D’de bugün hangi diziler var? Kanal D ekranlarında saat 20.00’de Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yayınlanacak. Güller ve Günahlar 29. bölüm fragmanında Ebru’nun hayatının tehlikede olduğu vurgusu dikkat çekiyor.
|Saat
|Program
|Detay
|18.30
|Kanal D Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20.00
|Güller ve Günahlar
|Yeni Bölüm
|00.15
|Eşref Rüya
|Tekrar
|03.00
|Müzik Arası
|Program
|04.00
|Siyah Beyaz Aşk
|Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
Show TV’de bugün hangi diziler var? Show TV’de cumartesi akşamı Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekrana gelecek. Gece kuşağında ise Delikanlı ve Kızılcık Şerbeti tekrar bölümleri yayınlanacak.
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Güldür Güldür Show
|Yeni Bölüm
|00.15
|Delikanlı
|Tekrar
|03.00
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
NOW TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
NOW TV’de bugün hangi diziler var? NOW TV’de saat 20.00’de Rüzgara Bırak TV’de ilk kez yayınlanacak. Ardından Yeraltı, Efsane Futbol, Kefaret, Adım Farah, Yasak Elma ve Karagül akışta yer alacak.
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Rüzgara Bırak
|TV’de İlk
|22.00
|Yeraltı
|Dizi
|00.30
|Efsane Futbol
|Canlı
|01.45
|Kefaret
|Film
|03.45
|Adım Farah
|Alt Yazılı
|05.00
|Yasak Elma
|Alt Yazılı
|06.00
|Karagül
|Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
Star TV’de bugün hangi diziler var? Star TV yayın akışında yerli film ve dizi tekrarları bulunuyor. Saat 20.00’de Bücür yerli film olarak yayınlanacak. Gece kuşağında Çirkin, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrarları ekrana gelecek.
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Bücür
|Yerli Film
|22.15
|Bücür
|Yerli Film
|00.30
|Çirkin
|Yerli Dizi - Tekrar
|03.00
|İstanbullu Gelin
|Yerli Dizi - Tekrar
|05.00
|Dürüye'nin Güğümleri
|Yerli Dizi - Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
TV8’de bugün ne var? TV8’de saat 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak. Gecenin devamında Gazete Magazin, Gençlik Rüzgarı ve Dizi adlı program akışta yer alıyor.
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|Yarışma - Yeni Bölüm
|00.15
|Gazete Magazin
|Program
|04.00
|Gençlik Rüzgarı
|Program
|05.00
|Dizi
|Program
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR YENİ BÖLÜM?
16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yeni bölüm olarak Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yayınlanacak. TRT 1’de ise saat 20.00’de Gönül Dağı izleyiciyle buluşacak.
16 MAYIS CUMARTESİ PRİME TİME YAYINLARI
Cumartesi akşamı saat 20.00 kuşağında kanallar farklı türlerde yapımları ekrana taşıyor. Dizi izlemek isteyenler TRT 1 ve Kanal D’ye, yarışma takip edenler TV8’e, yerli film izlemek isteyenler ATV ve Star TV’ye, eğlence programı arayanlar ise Show TV’ye yönelebilir.
Bu akşam hangi kanalda Gönül Dağı var?
Gönül Dağı, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Güller ve Günahlar bugün yeni bölüm mü?
Evet. Güller ve Günahlar, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Show TV’de bu akşam ne var?
Show TV’de saat 20.00’de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle yayınlanacak.
ATV’de bu akşam hangi film var?
ATV’de saat 20.00’de Hababam Sınıfı Askerde adlı yerli sinema yayınlanacak.
NOW TV’de Rüzgara Bırak saat kaçta?
Rüzgara Bırak, NOW TV’de saat 20.00’de TV’de ilk kez yayınlanacak.
TV8’de Survivor bugün var mı?
Evet. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Star TV’de bugün hangi yerli film var?
Star TV’de saat 20.00’de ve 22.15’te Bücür adlı yerli film yayınlanacak.
Kanal D Haber Hafta Sonu saat kaçta?
Kanal D Haber Hafta Sonu, saat 18.30’da canlı olarak yayınlanacak.