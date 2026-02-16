BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 16 Şubat 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısına geçecek? Diziler, filmler ve programlar ile 16 Şubat 2026 TV Yayın Akışı güncel tablo haberimizde.
Televizyon izleyicileri haftanın ilk gününde “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 16 Şubat 2026?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtını araştırıyor.
İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve bugünkü diziler ve saatleri.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
- 00:15 — Eşref Rüya (Tekrar)
- 03:00 — Poyraz Karayel (Tekrar)
- 05:00 — Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Aynı Yağmur Altında (2. Bölüm)
- 22:20 — Aynı Yağmur Altında (2. Bölüm)
- 01:00 — A.B.İ. (5. Bölüm)
- 04:00 — Bir Gece Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Deliha
- 22:15 — Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan
- 00:15 — Veliaht (Tekrar)
- 02:45 — Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 05:00 — Bahar (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Kıskanmak (Tekrar)
- 23:30 — Yeraltı
- 02:30 — Çifte Milyon
- 05:00 — Şevkat Yerimdar
- 06:00 — Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Bitirim İkili 3
- 21:45 — Bitirim İkili 3
- 23:30 — Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 02:00 — Sefirin Kızı (Tekrar)
- 03:30 — Ateşböceği (Tekrar)
- 05:30 — Erkenci Kuş (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)
- 00:15 — Vefa Sultan
- 01:25 — Teşkilat (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20:00 — Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00:15 — Survivor Ekstra (Canlı)
- 01:30 — Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 — Gel Konuşalım
BU AKŞAMKİ DİZİLER
Bu akşam televizyon ekranlarında Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Aynı Yağmurun Altında yeni bölümüyle yayınlanırken, Kıskanmak ve gece kuşağında Vefa Sultan izleyiciyle buluşuyor.
ATV'de bugün hangi diziler var?
Aynı Yağmur Altında, A.B.İ. ve Bir Gece Masalı yayınlanıyor.
Show TV'de bugün hangi diziler var?
Veliaht, Kızılcık Şerbeti ve Bahar tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.
Now TV'de bugün hangi diziler var?
Kıskanmak, Yeraltı, Şevkat Yerimdar ve Karagül yayınlanıyor.
Star TV'de bugün hangi diziler var?
Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Erkenci Kuş tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.
Bugün hangi diziler var yeni bölüm?
Uzak Şehir, Aynı Yağmur Altında ve Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle yayınlanıyor.
16 Şubat 2026 Pazartesi TV yayın akışı, farklı kanallarda dizi, film ve program seçenekleriyle izleyicilere geniş bir içerik sunuyor. Güncel yayın akışını takip ederek sevdiğiniz yapımları kaçırmadan izleyebilirsiniz.