BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 16 Şubat 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri haftanın ilk gününde “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 16 Şubat 2026?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtını araştırıyor.

İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve bugünkü diziler ve saatleri.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 — Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00:15 — Eşref Rüya (Tekrar)

03:00 — Poyraz Karayel (Tekrar)

05:00 — Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 — Aynı Yağmur Altında (2. Bölüm)

22:20 — Aynı Yağmur Altında (2. Bölüm)

01:00 — A.B.İ. (5. Bölüm)

04:00 — Bir Gece Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Deliha

22:15 — Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

00:15 — Veliaht (Tekrar)

02:45 — Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

05:00 — Bahar (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Kıskanmak (Tekrar)

23:30 — Yeraltı

02:30 — Çifte Milyon

05:00 — Şevkat Yerimdar

06:00 — Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Bitirim İkili 3

21:45 — Bitirim İkili 3

23:30 — Sevdiğim Sensin (Tekrar)

02:00 — Sefirin Kızı (Tekrar)

03:30 — Ateşböceği (Tekrar)

05:30 — Erkenci Kuş (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 — Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)

00:15 — Vefa Sultan

01:25 — Teşkilat (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 — Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 — Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 — Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 — Gel Konuşalım

BU AKŞAMKİ DİZİLER

Bu akşam televizyon ekranlarında Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Aynı Yağmurun Altında yeni bölümüyle yayınlanırken, Kıskanmak ve gece kuşağında Vefa Sultan izleyiciyle buluşuyor.

ATV'de bugün hangi diziler var?

Aynı Yağmur Altında, A.B.İ. ve Bir Gece Masalı yayınlanıyor.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Veliaht, Kızılcık Şerbeti ve Bahar tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

Now TV'de bugün hangi diziler var?

Kıskanmak, Yeraltı, Şevkat Yerimdar ve Karagül yayınlanıyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Erkenci Kuş tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Uzak Şehir, Aynı Yağmur Altında ve Cennetin Çocukları yeni bölümleriyle yayınlanıyor.

16 Şubat 2026 Pazartesi TV yayın akışı, farklı kanallarda dizi, film ve program seçenekleriyle izleyicilere geniş bir içerik sunuyor. Güncel yayın akışını takip ederek sevdiğiniz yapımları kaçırmadan izleyebilirsiniz.