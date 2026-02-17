BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 17 Şubat 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri her akşam olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 17 Şubat 2026 Salı TV yayın akışı, dizilerden yarışma programlarına ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına kadar zengin bir içerik sunuyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 ŞUBAT 2026 SALI)

19:45 — Maç Önü

20:45 — Galatasaray - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Karşılaşması

23:00 — Mehmed: Fetihler Sultanı

02:00 — Kara Ağaç Destanı (Tekrar)

Galatasaray - Juventus karşılaşması Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanıyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00:00 — Yeraltı

02:45 — Şevkat Yerimdar

05:00 — Yasak Elma

06:00 — Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 — Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

02:45 — Veliaht (Tekrar)

05:00 — Bahar (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 — Güller ve Günahlar (Tekrar)

23:15 — Uzak Şehir (Tekrar)

02:00 — Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

04:00 — Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 — A.B.İ. (6. Bölüm)

00:20 — Kuruluş Orhan (14. Bölüm)

03:00 — Bir Gece Masalı

05:30 — Başka Bir Gün

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 — Sevdiğim Sensin (Tekrar)

02:00 — Sefirin Kızı (Tekrar)

03:30 — Ateşböceği (Tekrar)

05:30 — Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 — Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 — Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 — Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 — Gel Konuşalım

BUGÜN TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

17 Şubat 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında öne çıkan yapımlar arasında Kıskanmak, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı ve Sevdiğim Sensin yer alıyor.

Televizyon izleyicileri özellikle ATV’de bugün hangi diziler var, Show TV’de bugün hangi diziler var, Now TV’de bugün hangi diziler var ve Star TV’de bugün hangi diziler var sorularına yanıt arıyor.

Akşam hangi diziler var?

TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, NOW TV’de Kıskanmak, ATV’de A.B.İ. ve Star TV’de Sevdiğim Sensin yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var 17 Şubat 2026?

Bugün ekranda Kıskanmak, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı ve Sevdiğim Sensin gibi yapımlar yer alıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Sevdiğim Sensin dizisinin tekrarı yayınlanıyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ve Kuruluş Orhan yer alıyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor.

Now TV’de bugün hangi diziler var?

Now TV’de Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ekrana geliyor.

17 Şubat 2026 Salı TV yayın akışı, diziler, yarışmalar ve spor karşılaşmalarıyla izleyicilere zengin bir akşam sunuyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı ise televizyon kanallarının yoğun yayın akışında gizli. İzleyiciler kendi program tercihine göre akşam planını yapabilir.