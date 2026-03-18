BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 18 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

18 Mart 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hangi diziler var? İzleyiciler “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler neler?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların yayın akışı netleşirken, hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlar dikkat çekiyor. İşte detaylı ve güncel TV yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Tay 2: Ebabil Takımı (Türk Sineması) 21:45 Maç Önü 23:00 Liverpool - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi) 01:00 Maç Sonu 01:30 Gönül Dağı (Tekrar) 04:15 Sahur Bereketi 05:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar) 00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri 02:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 05:00 Sandık Kokusu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 00:15 Yer Çekimi 01:45 Eşref Rüya (Tekrar) 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm) 00:20 Aynı Yağmur Altında 02:45 Mevlid ve Süleyman Çelebi 03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Yeraltı (Yeni Bölüm) 00:15 Halef: Köklerin Çağrısı 03:15 Şevkat Yerimdar 04:15 Sahur Sohbetleri 05:45 Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya 22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya 01:00 Erkenci Kuş (Tekrar) 03:30 Sefirin Kızı (Tekrar) 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Aklımdaki Sorular Ramazan 02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın 04:15 Aklımdaki Sorular Ramazan

18 Mart Çarşamba akşamı yeni bölüm olarak ekrana gelen diziler arasında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı öne çıkıyor. Bunun dışında birçok sevilen dizi tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

18 Mart 2026 Çarşamba TV yayın akışı, hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlarla oldukça zengin bir içerik sunuyor. İzleyiciler, akşam saatlerinde farklı türlerde programlar ve diziler arasından tercih yaparak ekran başında keyifli vakit geçirebilir.