BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 18 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı
Bu akşam TV'de birçok dizi yeni bölümü yer alıyor. Peki bugün hangi diziler var? Liverpool - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 18 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı listesi güncel haberimizde.
18 Mart 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hangi diziler var? İzleyiciler “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler neler?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların yayın akışı netleşirken, hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlar dikkat çekiyor. İşte detaylı ve güncel TV yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|20:00
|Tay 2: Ebabil Takımı (Türk Sineması)
|21:45
|Maç Önü
|23:00
|Liverpool - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
|01:00
|Maç Sonu
|01:30
|Gönül Dağı (Tekrar)
|04:15
|Sahur Bereketi
|05:45
|Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|20:00
|Güldür Güldür Show (Tekrar)
|00:15
|Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
|02:45
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
|05:00
|Sandık Kokusu (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
|20:00
|Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
|00:15
|Yer Çekimi
|01:45
|Eşref Rüya (Tekrar)
|04:15
|M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
|20:00
|Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
|00:20
|Aynı Yağmur Altında
|02:45
|Mevlid ve Süleyman Çelebi
|03:45
|Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV YAYIN AKIŞI
|20:00
|Yeraltı (Yeni Bölüm)
|00:15
|Halef: Köklerin Çağrısı
|03:15
|Şevkat Yerimdar
|04:15
|Sahur Sohbetleri
|05:45
|Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
|20:00
|Hayalet Avcıları Öteki Dünya
|22:30
|Hayalet Avcıları Öteki Dünya
|01:00
|Erkenci Kuş (Tekrar)
|03:30
|Sefirin Kızı (Tekrar)
|05:00
|Aramızda Kalsın (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
|20:00
|Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
|00:15
|Survivor Ekstra
|01:30
|Aklımdaki Sorular Ramazan
|02:45
|Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
|04:15
|Aklımdaki Sorular Ramazan
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
18 Mart Çarşamba akşamı yeni bölüm olarak ekrana gelen diziler arasında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı öne çıkıyor. Bunun dışında birçok sevilen dizi tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.
Bugün hangi diziler var 18 Mart 2026?
Bugün Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Star TV'de bugün hangi diziler var?
Star TV’de Erkenci Kuş, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.
ATV’de bugün hangi diziler var?
ATV’de Kuruluş Orhan yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Show TV’de bugün hangi diziler var?
Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.
Now TV’de bugün hangi diziler var?
Now TV’de Yeraltı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
18 Mart 2026 Çarşamba TV yayın akışı, hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlarla oldukça zengin bir içerik sunuyor. İzleyiciler, akşam saatlerinde farklı türlerde programlar ve diziler arasından tercih yaparak ekran başında keyifli vakit geçirebilir.