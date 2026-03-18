BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 18 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Bu akşam TV'de birçok dizi yeni bölümü yer alıyor. Peki bugün hangi diziler var? Liverpool - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 18 Mart 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı listesi güncel haberimizde.

BirBilgi
  • 18.03.2026 17:46
Kaynak: Haber Merkezi
18 Mart 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hangi diziler var? İzleyiciler “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler neler?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların yayın akışı netleşirken, hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlar dikkat çekiyor. İşte detaylı ve güncel TV yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Tay 2: Ebabil Takımı (Türk Sineması)
21:45Maç Önü
23:00Liverpool - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
01:00Maç Sonu
01:30Gönül Dağı (Tekrar)
04:15Sahur Bereketi
05:45Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:45Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
05:00Sandık Kokusu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15Yer Çekimi
01:45Eşref Rüya (Tekrar)
04:15M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
00:20Aynı Yağmur Altında
02:45Mevlid ve Süleyman Çelebi
03:45Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Yeraltı (Yeni Bölüm)
00:15Halef: Köklerin Çağrısı
03:15Şevkat Yerimdar
04:15Sahur Sohbetleri
05:45Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Hayalet Avcıları Öteki Dünya
22:30Hayalet Avcıları Öteki Dünya
01:00Erkenci Kuş (Tekrar)
03:30Sefirin Kızı (Tekrar)
05:00Aramızda Kalsın (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra
01:30Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15Aklımdaki Sorular Ramazan

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

18 Mart Çarşamba akşamı yeni bölüm olarak ekrana gelen diziler arasında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı öne çıkıyor. Bunun dışında birçok sevilen dizi tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

Bugün hangi diziler var 18 Mart 2026?

Bugün Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Bu akşamki diziler neler?

Bu akşamki diziler arasında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dikkat çekiyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Erkenci Kuş, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de Kuruluş Orhan yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Sandık Kokusu tekrar bölümleriyle yayınlanıyor.

Now TV’de bugün hangi diziler var?

Now TV’de Yeraltı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

18 Mart 2026 Çarşamba TV yayın akışı, hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlarla oldukça zengin bir içerik sunuyor. İzleyiciler, akşam saatlerinde farklı türlerde programlar ve diziler arasından tercih yaparak ekran başında keyifli vakit geçirebilir.

