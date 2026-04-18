Bu Akşam Hangi Diziler Var? 18 Nisan 2026 Cumartesi — Tüm Kanallar TV Yayın Akışı
Bu akşam televizyonda ne var diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV ve TV8'de yayınlanacak tüm diziler, filmler ve programlar saat bilgileriyle aşağıda eksiksiz yer alıyor. Hangi kanalda hangi dizi var, yeni bölüm mü yoksa tekrar mı hepsini burada bulabilirsiniz.
ÖZET: BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (18 NİSAN 2026)
|Kanal
|Saat
|Program / Dizi
|Tür
|TRT 1
|20:00
|Ferdinand
|Yabancı Film
|TRT 1
|21:45
|Kartal Eddie
|Yabancı Film
|ATV
|20:00
|Bebek Firarda
|Yabancı Film
|ATV
|21:50
|A.B.İ. (13. Bölüm)
|Dizi
|Kanal D
|20:00
|Güller ve Günahlar YENİ
|Dizi
|Star TV
|20:00
|Sevdiğim Sensin (Tekrar)
|Dizi
|Star TV
|22:30
|Çirkin (Tekrar)
|Dizi
|Show TV
|20:00
|Lohusa YENİ
|Dizi
|Show TV
|22:30
|Tur Rehberi YENİ
|Dizi
|Now TV
|20:00
|Umudumuz Şaban
|Film
|Now TV
|21:45
|Kıskanmak
|Dizi
|TV8
|20:00
|Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 YENİ
|Yarışma
TRT 1 YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026
- 20:00Ferdinand Yabancı FilmArenada dövüşmeyi reddeden, doğayı seven sakin boğa Ferdinand, dış görünüşü nedeniyle tehlikeli sanılarak yakalanır. İspanya'da evinden uzak kalan Ferdinand, yuvasına dönmenin yolunu arar.
- 21:45Kartal Eddie Yabancı FilmEddie birçok spor dalında şansını dener ve kayakla atlamayı seçer. Film Edwards'ın sıra dışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki başarısını konu alıyor.
- 23:30Pelin Çift İle Gündem ÖtesiYaratılışın sırlarını bilim, din, semboller ve tarihi gerçekler ile ele alıyor; ilgi çekici konuları uzman konuklarla izleyiciye sunuyor.
- 00:45Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:05Cennetin Çocukları TekrarKaranlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla şirin bir Ege kasabası olan Arafköy'de yeni bir hayata adım atar.
- 03:20Aile Meselesi Türk SinemasıBeyaz yakalı iki kardeşin, huzurevindeki anne babalarıyla iletişim sorunlarını konu alan film, teknolojiyle değişen aile ilişkilerini sorguluyor.
- 05:00Yaşam Başka Yerde Tekrar
- 05:20Hayallerinin Peşinde Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026
ATV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Akşam yabancı film ardından ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ. ekrana geliyor.
- 20:00Bebek Firarda Yabancı Film
- 21:50A.B.İ. — 13. Bölüm Yeni Bölüm
- 00:40Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Yerli Sinema
- 02:20Ateş Kuşları
- 04:50Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026
Kanal D'de bu akşam öne çıkan yapım Güller ve Günahlar. 25. bölümüyle ekrana gelen dizi, Zeynep'in başını büyük bir belaya sokacak gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
- 20:00Güller ve Günahlar — 25. Bölüm Yeni BölümZeynep'in başı büyük belada! 25. bölümüyle ekrana gelen dizi yeni bölüm fragmanıyla merak uyandırdı.
- 00:15Uzak Şehir Tekrar
- 03:00Müzik Arası
- 04:15Zalim İstanbul Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026
Star TV'de bugün hangi diziler var diye merak edenler için: Bu akşam Sevdiğim Sensin ve Çirkin tekrar bölümleriyle yayında.
- 20:00Sevdiğim Sensin Tekrar
- 22:30Çirkin Tekrar
- 01:15İstanbullu Gelin Tekrar
- 04:00Dürüye'nin Güğümleri Tekrar
- 06:45Ejderham ve Ben Yabancı Film
SHOW TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026
Show TV'de bu akşam iki yeni yapım izleyiciyle buluşuyor: Lohusa ve Tur Rehberi.
- 20:00Lohusa Yeni Bölüm
- 22:30Tur Rehberi Yeni Bölüm
- 00:30Delikanlı Tekrar
- 02:45Kızılcık Şerbeti Tekrar
- 05:00Çiçek
NOW TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026
Now TV'de bugün hangi diziler var sorusunun cevabı: Akşam Umudumuz Şaban filmiyle başlayan yayın, ardından Kıskanmak ile devam ediyor.
- 20:00Umudumuz Şaban Film
- 21:45Kıskanmak
- 00:30Efsane Futbol Canlı
- 01:45Kefaret
- 03:45Adım Farah
- 04:45Yasak Elma
- 06:00Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026
TV8'de bu akşam en çok merak edilen yapım: Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana geliyor.
- 20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm2026 sezonunda yarışma heyecanı devam ediyor.
- 00:15Gazete Magazin
- 04:00Gençlik Rüzgarı
Bu akşam en çok merak edilen yeni bölümler Kanal D'de Güller ve Günahlar, Show TV'de Lohusa ve Tur Rehberi, ATV'de A.B.İ. ve TV8'de Survivor 2026. TRT 1 ve Now TV ise film ağırlıklı bir akşam sunuyor. Bugünkü diziler ve saatleri için bu sayfayı yer imlerinize ekleyebilirsiniz.