Bu Akşam Hangi Diziler Var? 18 Nisan 2026 Cumartesi — Tüm Kanallar TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda ne var diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV ve TV8'de yayınlanacak tüm diziler, filmler ve programlar saat bilgileriyle aşağıda eksiksiz yer alıyor. Hangi kanalda hangi dizi var, yeni bölüm mü yoksa tekrar mı hepsini burada bulabilirsiniz.

Kanal Saat Program / Dizi Tür TRT 1 20:00 Ferdinand Yabancı Film TRT 1 21:45 Kartal Eddie Yabancı Film ATV 20:00 Bebek Firarda Yabancı Film ATV 21:50 A.B.İ. (13. Bölüm) Dizi Kanal D 20:00 Güller ve Günahlar YENİ Dizi Star TV 20:00 Sevdiğim Sensin (Tekrar) Dizi Star TV 22:30 Çirkin (Tekrar) Dizi Show TV 20:00 Lohusa YENİ Dizi Show TV 22:30 Tur Rehberi YENİ Dizi Now TV 20:00 Umudumuz Şaban Film Now TV 21:45 Kıskanmak Dizi TV8 20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 YENİ Yarışma

TRT 1 YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

20:00 Ferdinand Yabancı Film Arenada dövüşmeyi reddeden, doğayı seven sakin boğa Ferdinand, dış görünüşü nedeniyle tehlikeli sanılarak yakalanır. İspanya'da evinden uzak kalan Ferdinand, yuvasına dönmenin yolunu arar.

21:45 Kartal Eddie Yabancı Film Eddie birçok spor dalında şansını dener ve kayakla atlamayı seçer. Film Edwards'ın sıra dışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki başarısını konu alıyor.

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Yaratılışın sırlarını bilim, din, semboller ve tarihi gerçekler ile ele alıyor; ilgi çekici konuları uzman konuklarla izleyiciye sunuyor.

00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:05 Cennetin Çocukları Tekrar Karanlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla şirin bir Ege kasabası olan Arafköy'de yeni bir hayata adım atar.

03:20 Aile Meselesi Türk Sineması Beyaz yakalı iki kardeşin, huzurevindeki anne babalarıyla iletişim sorunlarını konu alan film, teknolojiyle değişen aile ilişkilerini sorguluyor.

05:00 Yaşam Başka Yerde Tekrar

05:20 Hayallerinin Peşinde Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

ATV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Akşam yabancı film ardından ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ. ekrana geliyor.

20:00 Bebek Firarda Yabancı Film

21:50 A.B.İ. — 13. Bölüm Yeni Bölüm

00:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Yerli Sinema

02:20 Ateş Kuşları

04:50 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Kanal D'de bu akşam öne çıkan yapım Güller ve Günahlar. 25. bölümüyle ekrana gelen dizi, Zeynep'in başını büyük bir belaya sokacak gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

20:00 Güller ve Günahlar — 25. Bölüm Yeni Bölüm Zeynep'in başı büyük belada! 25. bölümüyle ekrana gelen dizi yeni bölüm fragmanıyla merak uyandırdı.

00:15 Uzak Şehir Tekrar

03:00 Müzik Arası

04:15 Zalim İstanbul Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Star TV'de bugün hangi diziler var diye merak edenler için: Bu akşam Sevdiğim Sensin ve Çirkin tekrar bölümleriyle yayında.

STAR TV 20:00 Sevdiğim Sensin Tekrar

22:30 Çirkin Tekrar

01:15 İstanbullu Gelin Tekrar

04:00 Dürüye'nin Güğümleri Tekrar

06:45 Ejderham ve Ben Yabancı Film

SHOW TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Show TV'de bu akşam iki yeni yapım izleyiciyle buluşuyor: Lohusa ve Tur Rehberi.

20:00 Lohusa Yeni Bölüm

22:30 Tur Rehberi Yeni Bölüm

00:30 Delikanlı Tekrar

02:45 Kızılcık Şerbeti Tekrar

05:00 Çiçek

NOW TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Now TV'de bugün hangi diziler var sorusunun cevabı: Akşam Umudumuz Şaban filmiyle başlayan yayın, ardından Kıskanmak ile devam ediyor.

20:00 Umudumuz Şaban Film

21:45 Kıskanmak

00:30 Efsane Futbol Canlı

01:45 Kefaret

03:45 Adım Farah

04:45 Yasak Elma

06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

TV8'de bu akşam en çok merak edilen yapım: Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana geliyor.

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm 2026 sezonunda yarışma heyecanı devam ediyor.

00:15 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

