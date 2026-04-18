Bu Akşam Hangi Diziler Var? 18 Nisan 2026 Cumartesi — Tüm Kanallar TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var? 18 Nisan 2026 Cumartesi hangi kanalda yeni bölüm var, hangi diziler bu akşam yayında?

  • 18.04.2026 16:34
Bu akşam televizyonda ne var diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV ve TV8'de yayınlanacak tüm diziler, filmler ve programlar saat bilgileriyle aşağıda eksiksiz yer alıyor. Hangi kanalda hangi dizi var, yeni bölüm mü yoksa tekrar mı hepsini burada bulabilirsiniz.

ÖZET: BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (18 NİSAN 2026)

KanalSaatProgram / DiziTür
TRT 120:00FerdinandYabancı Film
TRT 121:45Kartal EddieYabancı Film
ATV20:00Bebek FirardaYabancı Film
ATV21:50A.B.İ. (13. Bölüm)Dizi
Kanal D20:00Güller ve Günahlar  YENİDizi
Star TV20:00Sevdiğim Sensin (Tekrar)Dizi
Star TV22:30Çirkin (Tekrar)Dizi
Show TV20:00Lohusa  YENİDizi
Show TV22:30Tur Rehberi  YENİDizi
Now TV20:00Umudumuz ŞabanFilm
Now TV21:45KıskanmakDizi
TV820:00Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026  YENİYarışma

TRT 1 YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

  • 20:00
    Ferdinand Yabancı Film
    Arenada dövüşmeyi reddeden, doğayı seven sakin boğa Ferdinand, dış görünüşü nedeniyle tehlikeli sanılarak yakalanır. İspanya'da evinden uzak kalan Ferdinand, yuvasına dönmenin yolunu arar.
  • 21:45
    Kartal Eddie Yabancı Film
    Eddie birçok spor dalında şansını dener ve kayakla atlamayı seçer. Film Edwards'ın sıra dışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki başarısını konu alıyor.
  • 23:30
    Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    Yaratılışın sırlarını bilim, din, semboller ve tarihi gerçekler ile ele alıyor; ilgi çekici konuları uzman konuklarla izleyiciye sunuyor.
  • 00:45
    Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 01:05
    Cennetin Çocukları Tekrar
    Karanlık geçmişini geride bırakan İskender, Doktor Gönül'ün yardımıyla şirin bir Ege kasabası olan Arafköy'de yeni bir hayata adım atar.
  • 03:20
    Aile Meselesi Türk Sineması
    Beyaz yakalı iki kardeşin, huzurevindeki anne babalarıyla iletişim sorunlarını konu alan film, teknolojiyle değişen aile ilişkilerini sorguluyor.
  • 05:00
    Yaşam Başka Yerde Tekrar
  • 05:20
    Hayallerinin Peşinde Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

ATV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Akşam yabancı film ardından ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ. ekrana geliyor.

  • 20:00
    Bebek Firarda Yabancı Film
  • 21:50
    A.B.İ. — 13. Bölüm Yeni Bölüm
  • 00:40
    Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Yerli Sinema
  • 02:20
    Ateş Kuşları
  • 04:50
    Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Kanal D'de bu akşam öne çıkan yapım Güller ve Günahlar. 25. bölümüyle ekrana gelen dizi, Zeynep'in başını büyük bir belaya sokacak gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

  • 20:00
    Güller ve Günahlar — 25. Bölüm Yeni Bölüm
    Zeynep'in başı büyük belada! 25. bölümüyle ekrana gelen dizi yeni bölüm fragmanıyla merak uyandırdı.
  • 00:15
    Uzak Şehir Tekrar
  • 03:00
    Müzik Arası
  • 04:15
    Zalim İstanbul Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Star TV'de bugün hangi diziler var diye merak edenler için: Bu akşam Sevdiğim Sensin ve Çirkin tekrar bölümleriyle yayında.

  • 20:00
    Sevdiğim Sensin Tekrar
  • 22:30
    Çirkin Tekrar
  • 01:15
    İstanbullu Gelin Tekrar
  • 04:00
    Dürüye'nin Güğümleri Tekrar
  • 06:45
    Ejderham ve Ben Yabancı Film

SHOW TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Show TV'de bu akşam iki yeni yapım izleyiciyle buluşuyor: Lohusa ve Tur Rehberi.

  • 20:00
    Lohusa Yeni Bölüm
  • 22:30
    Tur Rehberi Yeni Bölüm
  • 00:30
    Delikanlı Tekrar
  • 02:45
    Kızılcık Şerbeti Tekrar
  • 05:00
    Çiçek

NOW TV YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

Now TV'de bugün hangi diziler var sorusunun cevabı: Akşam Umudumuz Şaban filmiyle başlayan yayın, ardından Kıskanmak ile devam ediyor.

  • 20:00
    Umudumuz Şaban Film
  • 21:45
    Kıskanmak
  • 00:30
    Efsane Futbol Canlı
  • 01:45
    Kefaret
  • 03:45
    Adım Farah
  • 04:45
    Yasak Elma
  • 06:00
    Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI — 18 NİSAN 2026

TV8'de bu akşam en çok merak edilen yapım: Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana geliyor.

  • 20:00
    Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm
    2026 sezonunda yarışma heyecanı devam ediyor.
  • 00:15
    Gazete Magazin
  • 04:00
    Gençlik Rüzgarı

Bu akşam hangi diziler var? (18 Nisan 2026)

18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümle yayınlanacak diziler: Güller ve Günahlar (Kanal D), A.B.İ. 13. Bölüm (ATV), Lohusa ve Tur Rehberi (Show TV) ve Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 (TV8).

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Show TV'de 18 Nisan 2026 akşamı Lohusa saat 20:00'de, Tur Rehberi ise 22:30'da yeni bölümle yayında. Gece boyunca Delikanlı ve Kızılcık Şerbeti tekrarları yayınlanıyor.

Kanal D'de bu akşam yeni bölüm var mı?

Evet. Güller ve Günahlar 25. bölümüyle 20:00'de Kanal D'de yayınlanıyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV'de 18 Nisan 2026 akşamı Sevdiğim Sensin 20:00'de ve Çirkin 22:30'da tekrar bölümüyle yayında. Ardından İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri tekrarları yer alıyor.

ATV'de bugün hangi diziler var?

ATV'de akşam Bebek Firarda filmi 20:00'de, ardından A.B.İ. 13. bölümü 21:50'de yayınlanıyor.

Now TV'de bugün hangi diziler var?

Now TV'de akşam Umudumuz Şaban 20:00'de, Kıskanmak ise 21:45'te yayınlanıyor. Gece boyunca Kefaret, Adım Farah, Yasak Elma ve Karagül de ekranda.

TV8'de bugün Survivor var mı?

Evet. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle 20:00'de TV8'de yayınlanıyor.

TRT 1'de bu akşam ne var?

TRT 1'de akşam Ferdinand filmi 20:00'de, ardından Kartal Eddie 21:45'te yayınlanıyor. Gece ise Pelin Çift ile Gündem Ötesi yer alıyor.

Bu akşam en çok merak edilen yeni bölümler Kanal D'de Güller ve Günahlar, Show TV'de Lohusa ve Tur Rehberi, ATV'de A.B.İ. ve TV8'de Survivor 2026. TRT 1 ve Now TV ise film ağırlıklı bir akşam sunuyor. Bugünkü diziler ve saatleri için bu sayfayı yer imlerinize ekleyebilirsiniz.

18 Nisan 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı · Tüm saatler tahmini olup yayıncı kuruluşlar tarafından değiştirilebilir.
