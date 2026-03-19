BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 19 Mart 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için kritik akşam geldi! “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşam TV’de ne var?” ve “19 Mart 2026 Perşembe dizileri hangileri?” soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte tüm kanallarda yayınlanacak programlar, diziler ve saat saat detaylı yayın akışı…

19 MART 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI (TÜM KANALLAR)

Show TV Yayın Akışı

20:00 – Düğün Dernek

22:15 – Lohusa

00:45 – Düğün Dernek

02:30 – Veliaht (Tekrar)

05:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)

NOW TV Yayın Akışı

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00:15 – Doktor: Başka Hayatta

03:00 – Şevkat Yerimdar

03:30 – Yeraltı

06:00 – Karagül

Kanal D Yayın Akışı

20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)

23:15 – Rampage: Büyük Yıkım

01:00 – Yarının Sınırında

03:00 – Beyaz'la Joker

04:45 – Zalim İstanbul

ATV Yayın Akışı

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 – A.B.İ.

03:00 – Gözleri Karadeniz

05:30 – Aile Saadeti

Star TV Yayın Akışı

20:00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

00:15 – Bittin Sen

02:00 – Bittin Sen

03:30 – Sefirin Kızı

05:00 – Aramızda Kalsın

TV8 Yayın Akışı

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:45 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

04:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT 1 Yayın Akışı

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

23:00 – Rayo Vallecano - Samsunspor

01:15 – Maça Yetişsin Usta

02:00 – Gönül Dağı

04:05 – Dengi Dengine

BU AKŞAM ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm – Star TV)

Halef: Köklerin Çağrısı (NOW TV)

Survivor 2026 (TV8)

Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)

Eşref Rüya (Kanal D)

Bugün hangi diziler var 19 Mart 2026?

Bugün TV’de öne çıkan diziler arasında “Sevdiğim Sensin”, “Halef: Köklerin Çağrısı”, “Eşref Rüya” ve “Yeraltı” yer alıyor.

Bu akşam hangi diziler yeni bölüm?

19 Mart Perşembe akşamı yeni bölüm olarak yayınlanan diziler “Sevdiğim Sensin” ve “Halef: Köklerin Çağrısı”dır.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de bu akşam saat 20:00’de “Sevdiğim Sensin” yeni bölümüyle ekrana geliyor.

ATV’de bugün hangi program var?

ATV ekranlarında bu akşam “Kim Milyoner Olmak İster?” izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1’de bu akşam ne var?

TRT 1’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” tekrarı ve ardından Rayo Vallecano - Samsunspor maçı yayınlanacak.

19 Mart 2026 Perşembe TV yayın akışı, dizi ve program çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle yeni bölümler ve popüler yarışma programları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arayanlar için tüm detaylar yukarıda yer alıyor.