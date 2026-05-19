BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 19 Mayıs 2026 Salı TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 19 Mayıs 2026 Salı TV yayın akışı nasıl? Salı akşamı televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma, belgesel ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. NOW TV’de Kıskanmak final bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de A.B.İ., Kanal D’de Beyaz’la Joker, TV8’de ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yayınlanacak.

TV’de bugün hangi diziler var? sorusu 19 Mayıs Salı akşamı ekran başına geçmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugünkü yayın akışında final bölümü, yeni bölüm, yerli film, Türk sineması, yarışma ve tekrar diziler dikkat çekiyor.

Kanal Saat Yayın Detay NOW 20.00 Kıskanmak Final Bölüm Show TV 20.00 Son Bir Tatil TV’de İlk Kanal D 20.00 Beyaz'la Joker Yeni Bölüm ATV 20.00 A.B.İ. 16. Bölüm Star TV 20.00 Şaban Oğlu Şaban Yerli Film TRT 1 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı Dizi TV8 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yarışma - Yeni Bölüm

NOW TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026 SALI

NOW TV’de bugün hangi diziler var? NOW TV’de saat 20.00’de Kıskanmak final bölümüyle yayınlanacak. Gecenin devamında Yeraltı, Kefaret, Yasak Elma ve Karagül ekrana gelecek.

Saat Program Detay 20.00 Kıskanmak Final Bölüm 00.00 Yeraltı Alt Yazılı 02.45 Kefaret Alt Yazılı 04.15 Yasak Elma Alt Yazılı 06.00 Karagül Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026 SALI

Show TV’de bugün ne var? Show TV’de saat 20.00’de Son Bir Tatil TV’de ilk kez yayınlanacak. Ardından Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?, Gece Hattı ve gece kuşağında tekrar yayınlar ekrana gelecek.

Saat Program Detay 20.00 Son Bir Tatil TV’de İlk 22.45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? Film 00.30 Gece Hattı Canlı 01.30 Son Bir Tatil Tekrar 03.30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026 SALI

Kanal D’de bugün hangi program var? Kanal D’de saat 20.00’de Beyaz’la Joker yeni bölümüyle ekrana gelecek. Beyazıt Öztürk’ün eğlenceli sunumuyla yayınlanan programın ardından İskoçya'nın Son Kralı, Gelinim Mutfakta ve Siyah Beyaz Aşk akışta yer alacak.

Saat Program Detay 20.00 Beyaz'la Joker Yeni Bölüm 23.15 İskoçya'nın Son Kralı Film 01.30 Gelinim Mutfakta Tekrar 03.45 Siyah Beyaz Aşk Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026 SALI

ATV’de bugün hangi diziler var? ATV’de saat 20.00’de A.B.İ. 16. bölümüyle yayınlanacak. Gece kuşağında Kuruluş Orhan, Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı ekrana gelecek.

Saat Program Detay 20.00 A.B.İ. 16. Bölüm 00.20 Kuruluş Orhan 23. Bölüm 03.00 Ateş Kuşları Dizi 05.30 Bir Küçük Gün Işığı Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026 SALI

Star TV’de bugün hangi diziler var? Star TV’de akşam kuşağında Şaban Oğlu Şaban yerli filmi yayınlanacak. Ardından Sevdiğim Sensin, yerli dizi tekrarı, İstanbullu Gelin ve Baba Ocağı ekrana gelecek.

Saat Program Detay 20.00 Şaban Oğlu Şaban Yerli Film 22.15 Sevdiğim Sensin Yerli Dizi - Tekrar 00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema Tekrar 02.30 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar 05.00 Baba Ocağı Yerli Dizi - Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026 SALI

TRT 1’de bu akşam hangi dizi var? TRT 1’de saat 20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı izleyiciyle buluşacak. Dizi, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu ediyor.

Saat Program Detay 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı Dizi 23.50 Bandırma Füze Kulübü Türk Sineması 02.10 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919" Belgesel - Tekrar 02.40 Seksenler Tekrar 03.25 Benim Adım Melek Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2026 SALI

TV8’de bugün ne var? TV8’de saat 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle yayınlanacak. Gecenin devamında Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Gel Konuşalım ve Tuzak akışta yer alıyor.

Saat Program Detay 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yarışma - Yeni Bölüm 00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 02.30 Gel Konuşalım Program 05.30 Tuzak Dizi

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR YENİ BÖLÜM?

19 Mayıs 2026 Salı günü yeni bölüm olarak Kanal D’de Beyaz’la Joker, ATV’de A.B.İ. ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yayınlanacak. NOW TV’de Kıskanmak final bölümüyle ekrana gelirken TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı izleyici karşısına çıkacak.

19 MAYIS SALI PRİME TİME YAYINLARI

Salı akşamı saat 20.00 kuşağında kanallar farklı türlerde yapımları ekrana taşıyor. Dizi izlemek isteyenler NOW, ATV ve TRT 1’i; eğlence programı takip edenler Kanal D’yi; yarışma izlemek isteyenler TV8’i; film tercih edenler ise Show TV ve Star TV yayın akışını takip edebilir.

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam NOW TV’de Kıskanmak, ATV’de A.B.İ., TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV’de Sevdiğim Sensin, İstanbullu Gelin ve Baba Ocağı, Kanal D’de Siyah Beyaz Aşk, TV8’de Tuzak ekrana gelecek.

Kıskanmak final bölümü saat kaçta?

Kıskanmak final bölümü 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı?

Evet. Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT 1’de saat 20.00’de yayınlanacak.

Beyaz'la Joker yeni bölüm mü?

Evet. Beyaz’la Joker, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV’de bu akşam ne var?

ATV’de saat 20.00’de A.B.İ. 16. bölüm, 00.20’de Kuruluş Orhan 23. bölüm yayınlanacak.

TV8’de Survivor bugün var mı?

Evet. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.

Star TV’de bu akşam hangi film var?

Star TV’de saat 20.00’de Şaban Oğlu Şaban adlı yerli film yayınlanacak.

Show TV’de Son Bir Tatil saat kaçta?

Son Bir Tatil, Show TV’de saat 20.00’de TV’de ilk kez ekrana gelecek.

