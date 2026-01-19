Bu Akşam Hangi Diziler Var? 19 Ocak 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı (GÜNCEL)
Bu akşam hangi diziler ve programlar saat 20.00’de ekranlarda olacak? Bu akşam Süper Lig maçı var mı? 19 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışında hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar yayınlanacak? Bu akşam hangi filmler ekrana gelecek? Pazartesi TV Yayın Akışı haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için yanıtını buldu. Ulusal kanalların akşam kuşağında yeni bölümler, tekrar dizileri, yarışmalar ve filmler ekranlara geliyor. İşte kanal kanal bugünkü diziler ve saatleri.
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20:00
|Uzak Şehir (46. Bölüm)
|Yeni Bölüm
|00:15
|Beyaz’la Joker
|Tekrar
|02:30
|Poyraz Karayel
|Tekrar
|04:30
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Kıskanmak
|22:45
|Sahtekarlar
|01:30
|Çifte Milyon
|04:00
|Şevkat Yerimdar
|05:00
|Ruhun Duymaz
|06:00
|Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Eyyvah Eyvah 2
|22:30
|Küçük Esnaf
|00:30
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
|03:00
|Eyyvah Eyvah 2
|05:00
|Küçük Esnaf
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
|00:15
|Survivor Ekstra (Canlı)
|01:30
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|03:30
|Zahide Yetiş’le Sence?
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Otel Transilvanya 3
|21:45
|Otel Transilvanya 3
|00:00
|Sahipsizler (Tekrar)
|02:30
|Aramızda Kalsın (Tekrar)
|04:00
|Kaderimin Oyunu (Tekrar)
|05:30
|Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|A.B.İ. (1. Bölüm)
|23:40
|Kuruluş Orhan (10. Bölüm)
|02:40
|Bir Gece Masalı
|05:00
|Aldatmak
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Futbolseverlerin merak ettiği sorunun cevabı net: Bu akşam Beşiktaş – Kayserispor maçı oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Bu akşam hangi diziler var?
Uzak Şehir, Kıskanmak, Sahtekarlar, Survivor ve A.B.İ. akşam kuşağında öne çıkan yapımlar arasında.
Bu akşam film var mı?
Star TV’de Otel Transilvanya 3 filmi ve Show TV'de Eyvah Eyvah 2 ekranlara gelecek.
Bu akşam maç var mı?
Evet, Beşiktaş – Kayserispor maçı beIN Sports’ta yayınlanacak.
19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor açısından oldukça zengin bir içerik sunuluyor. Yeni bölümler ve tekrar yapımlar arasından seçim yapmak isteyen izleyiciler için bugünkü TV yayın akışı, akşam planını şekillendirmede önemli bir rehber olmaya devam ediyor.