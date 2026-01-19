Bu Akşam Hangi Diziler Var? 19 Ocak 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı (GÜNCEL)

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için yanıtını buldu. Ulusal kanalların akşam kuşağında yeni bölümler, tekrar dizileri, yarışmalar ve filmler ekranlara geliyor. İşte kanal kanal bugünkü diziler ve saatleri.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20:00 Uzak Şehir (46. Bölüm) Yeni Bölüm 00:15 Beyaz’la Joker Tekrar 02:30 Poyraz Karayel Tekrar 04:30 Üç Kız Kardeş Tekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Kıskanmak 22:45 Sahtekarlar 01:30 Çifte Milyon 04:00 Şevkat Yerimdar 05:00 Ruhun Duymaz 06:00 Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Eyyvah Eyvah 2 22:30 Küçük Esnaf 00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 03:00 Eyyvah Eyvah 2 05:00 Küçük Esnaf

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Otel Transilvanya 3 21:45 Otel Transilvanya 3 00:00 Sahipsizler (Tekrar) 02:30 Aramızda Kalsın (Tekrar) 04:00 Kaderimin Oyunu (Tekrar) 05:30 Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 A.B.İ. (1. Bölüm) 23:40 Kuruluş Orhan (10. Bölüm) 02:40 Bir Gece Masalı 05:00 Aldatmak

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Futbolseverlerin merak ettiği sorunun cevabı net: Bu akşam Beşiktaş – Kayserispor maçı oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Bu akşam hangi diziler var?

Uzak Şehir, Kıskanmak, Sahtekarlar, Survivor ve A.B.İ. akşam kuşağında öne çıkan yapımlar arasında.

Bu akşam film var mı?

Star TV’de Otel Transilvanya 3 filmi ve Show TV'de Eyvah Eyvah 2 ekranlara gelecek.

Bu akşam maç var mı?

Evet, Beşiktaş – Kayserispor maçı beIN Sports’ta yayınlanacak.

19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor açısından oldukça zengin bir içerik sunuluyor. Yeni bölümler ve tekrar yapımlar arasından seçim yapmak isteyen izleyiciler için bugünkü TV yayın akışı, akşam planını şekillendirmede önemli bir rehber olmaya devam ediyor.