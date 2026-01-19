Giriş / Abone Ol
Bu Akşam Hangi Diziler Var? 19 Ocak 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı (GÜNCEL)

Bu akşam hangi diziler ve programlar saat 20.00’de ekranlarda olacak? Bu akşam Süper Lig maçı var mı? 19 Ocak 2026 Pazartesi TV yayın akışında hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar yayınlanacak? Bu akşam hangi filmler ekrana gelecek? Pazartesi TV Yayın Akışı haberimizde.

  • 19.01.2026 17:41
  • Giriş: 19.01.2026 17:41
  • Güncelleme: 19.01.2026 18:02
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için yanıtını buldu. Ulusal kanalların akşam kuşağında yeni bölümler, tekrar dizileri, yarışmalar ve filmler ekranlara geliyor. İşte kanal kanal bugünkü diziler ve saatleri.

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20:00Uzak Şehir (46. Bölüm)Yeni Bölüm
00:15Beyaz’la JokerTekrar
02:30Poyraz KarayelTekrar
04:30Üç Kız KardeşTekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Kıskanmak
22:45Sahtekarlar
01:30Çifte Milyon
04:00Şevkat Yerimdar
05:00Ruhun Duymaz
06:00Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Eyyvah Eyvah 2
22:30Küçük Esnaf
00:30Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
03:00Eyyvah Eyvah 2
05:00Küçük Esnaf

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra (Canlı)
01:30Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30Zahide Yetiş’le Sence?

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Otel Transilvanya 3
21:45Otel Transilvanya 3
00:00Sahipsizler (Tekrar)
02:30Aramızda Kalsın (Tekrar)
04:00Kaderimin Oyunu (Tekrar)
05:30Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00A.B.İ. (1. Bölüm)
23:40Kuruluş Orhan (10. Bölüm)
02:40Bir Gece Masalı
05:00Aldatmak

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Futbolseverlerin merak ettiği sorunun cevabı net: Bu akşam Beşiktaş – Kayserispor maçı oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Bu akşam hangi diziler var?

Uzak Şehir, Kıskanmak, Sahtekarlar, Survivor ve A.B.İ. akşam kuşağında öne çıkan yapımlar arasında.

Bu akşam film var mı?

Star TV’de Otel Transilvanya 3 filmi ve Show TV'de Eyvah Eyvah 2 ekranlara gelecek.

Bu akşam maç var mı?

Evet, Beşiktaş – Kayserispor maçı beIN Sports’ta yayınlanacak.

19 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor açısından oldukça zengin bir içerik sunuluyor. Yeni bölümler ve tekrar yapımlar arasından seçim yapmak isteyen izleyiciler için bugünkü TV yayın akışı, akşam planını şekillendirmede önemli bir rehber olmaya devam ediyor.

