BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 19 Şubat 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

19 Şubat 2026 Perşembe akşamı ekran başına geçecek izleyiciler için detaylı TV rehberi hazır. “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 19 Şubat 2026?”, “Perşembe günü hangi diziler var?” ve “Tv’de bugün hangi diziler var?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte TRT 1, Show TV, NOW TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TV8 yayın akışı ile bu akşamki diziler ve programlar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:50 – Maç Önü

20:45 – Fenerbahçe - Nott'm Forest | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

23:00 – Shkendija - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

01:00 – Vefa Sultan (Tekrar)

Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat 20:45’te TRT 1’de canlı yayınlanıyor.

Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Shkendija - Samsunspor maçı saat 23:00’te TRT 1 ekranlarında.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)

00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

02:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar Alt Yazılı)

05:00 – Bahar (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var? Veliaht yeni bölümüyle, Kızılcık Şerbeti ve Bahar tekrar bölümleriyle ekranda.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00:00 – Yeraltı

02:45 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

04:30 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

06:30 – Karagül

Now TV’de bugün hangi diziler var? Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle, Yeraltı ve Şevkat Yerimdar tekrar bölümleriyle yayında.

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1214. Bölüm)

00:20 – Kuruluş Orhan (15. Bölüm)

02:45 – HZ. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV’de bugün hangi diziler var? Kuruluş Orhan yeni bölümüyle gece kuşağında yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

00:15 – Eşref Rüya (Tekrar)

02:30 – Beyaz'la Joker (Tekrar)

04:45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Bugün hangi diziler var yeni bölüm? Kanal D’de İnci Taneleri yeni bölümüyle ekrana geliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Sevdiğim Sensin (Yeni)

00:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 – Sefirin Kızı (Tekrar)

03:45 – Ateşböceği (Tekrar)

05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var? Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle, Sefirin Kızı ve Ateşböceği tekrarlarıyla ekranlarda.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 – Gel Konuşalım

Bu akşamki diziler arasında yarışma programları da öne çıkıyor. TV8’de Survivor yeni bölümüyle yayında.

“Bugün hangi diziler var Perşembe?” ve “Tv’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtı net: 19 Şubat 2026 akşamı hem yeni bölümler hem de kritik Avrupa kupası maçları ekranlarda olacak. TRT 1’de Fenerbahçe ve Samsunspor maçları, Show TV, NOW TV, Kanal D ve Star TV’de yeni dizi bölümleri izleyicileri bekliyor.