BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Aralık 2025 Salı AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

2 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlarla dolu. TRT 1’den ATV’ye, Star TV’den Show TV’ye kadar birçok kanal yeni bölümleri ve sevilen tekrarlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “TRT 1, Show TV, ATV yayın akışı nasıl?” gibi sorular milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. İşte 2 Aralık Salı akşamının güncel ve detaylı TV yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 ARALIK SALI)

Saat Program Tür 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm 00.15 Cennetin Çocukları Dizi 02.15 Seksenler Tekrar 02.50 Kasaba Doktoru Tekrar

NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20.00 Kıskanmak Yeni Bölüm 23.30 Sakıncalı Dizi 02.00 Ben Leman Dizi 04.15 İnadına Aşk Dizi 05.00 Kefaret Dizi

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

Heyecan yüklü yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan “Kıskanmak” Salı akşamının iddialı yapımlarından biri.

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20.00 Gözleri Karadeniz 14. Bölüm 00.20 Kuruluş Orhan 5. Bölüm 03.00 Kardeşlerim Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20.00 Kral Kaybederse Yeni Bölüm 00.15 Çarpıntı Tekrar 03.00 Yüksek Sosyete Tekrar 04.30 Hanım Köylü Tekrar 06.00 Söz Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20.00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm 01.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yarışma 03.30 Gel Konuşalım Program

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20.00 Güller ve Günahlar Dizi 23.15 Arka Sokaklar Tekrar 02.00 Siyah Beyaz Aşk Tekrar 04.00 Üç Kız Kardeş Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür 20.00 Rüya Gibi Yeni Bölüm 22.30 Rüya Gibi Tekrar 01.15 Rüya Gibi Tekrar 03.30 Veliaht Tekrar

Bu akşam saat 20.00’de hangi diziler var?

TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Gözleri Karadeniz, Star TV’de Kral Kaybederse, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Kıskanmak yayınlanıyor.

MasterChef Türkiye kaçta?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TV8’de ekrana geliyor.

TRT 1 yayın akışı bugün nasıl?

20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı, gece ise Cennetin Çocukları ve Seksenler gibi yapımlar yer alıyor.

2 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları oldukça hareketli. Yeni bölümleriyle dikkat çeken diziler, yarışmalar ve tekrar yayınlar izleyicilere bolca seçenek sunuyor. Bu liste sayesinde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını kolayca bulabilir, sevdiğiniz yapımların yayın saatlerini kaçırmadan takip edebilirsiniz.