BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Aralık 2025 Salı AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam TV’de hangi diziler ve programlar yayınlanıyor, güncel yayın akışı nasıl şekilleniyor? TRT 1, ATV, Star TV, Show TV, TV8 ve Kanal D’de saat 20.00’de hangi yapımlar ekrana geliyor? 2 Aralık 2025 Salı akşamı yeni bölümler, tekrarlar ve yarışmalar arasında izleyicileri neler bekliyor? Tüm soruların cevapları haberimizde.

  • 02.12.2025 17:49
  • Giriş: 02.12.2025 17:49
  • Güncelleme: 02.12.2025 17:49
Kaynak: Haber Merkezi
2 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlarla dolu. TRT 1’den ATV’ye, Star TV’den Show TV’ye kadar birçok kanal yeni bölümleri ve sevilen tekrarlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “TRT 1, Show TV, ATV yayın akışı nasıl?” gibi sorular milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. İşte 2 Aralık Salı akşamının güncel ve detaylı TV yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 ARALIK SALI)

SaatProgramTür
20.00Mehmed: Fetihler SultanıYeni Bölüm
00.15Cennetin ÇocuklarıDizi
02.15SeksenlerTekrar
02.50Kasaba DoktoruTekrar

NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20.00KıskanmakYeni Bölüm
23.30SakıncalıDizi
02.00Ben LemanDizi
04.15İnadına AşkDizi
05.00KefaretDizi

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

Heyecan yüklü yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan “Kıskanmak” Salı akşamının iddialı yapımlarından biri.

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20.00Gözleri Karadeniz14. Bölüm
00.20Kuruluş Orhan5. Bölüm
03.00KardeşlerimTekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20.00Kral KaybederseYeni Bölüm
00.15ÇarpıntıTekrar
03.00Yüksek SosyeteTekrar
04.30Hanım KöylüTekrar
06.00SözTekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20.00MasterChef TürkiyeYeni Bölüm
01.15Zuhal Topal’la YemekteyizYarışma
03.30Gel KonuşalımProgram

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20.00Güller ve GünahlarDizi
23.15Arka SokaklarTekrar
02.00Siyah Beyaz AşkTekrar
04.00Üç Kız KardeşTekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
20.00Rüya GibiYeni Bölüm
22.30Rüya GibiTekrar
01.15Rüya GibiTekrar
03.30VeliahtTekrar

Bu akşam saat 20.00’de hangi diziler var?

TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Gözleri Karadeniz, Star TV’de Kral Kaybederse, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Kıskanmak yayınlanıyor.

MasterChef Türkiye kaçta?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TV8’de ekrana geliyor.

TRT 1 yayın akışı bugün nasıl?

20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı, gece ise Cennetin Çocukları ve Seksenler gibi yapımlar yer alıyor.

2 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları oldukça hareketli. Yeni bölümleriyle dikkat çeken diziler, yarışmalar ve tekrar yayınlar izleyicilere bolca seçenek sunuyor. Bu liste sayesinde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını kolayca bulabilir, sevdiğiniz yapımların yayın saatlerini kaçırmadan takip edebilirsiniz.

