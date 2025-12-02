BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Aralık 2025 Salı AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam TV’de hangi diziler ve programlar yayınlanıyor, güncel yayın akışı nasıl şekilleniyor? TRT 1, ATV, Star TV, Show TV, TV8 ve Kanal D’de saat 20.00’de hangi yapımlar ekrana geliyor? 2 Aralık 2025 Salı akşamı yeni bölümler, tekrarlar ve yarışmalar arasında izleyicileri neler bekliyor? Tüm soruların cevapları haberimizde.
2 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlarla dolu. TRT 1’den ATV’ye, Star TV’den Show TV’ye kadar birçok kanal yeni bölümleri ve sevilen tekrarlarıyla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “TRT 1, Show TV, ATV yayın akışı nasıl?” gibi sorular milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. İşte 2 Aralık Salı akşamının güncel ve detaylı TV yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI (2 ARALIK SALI)
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Yeni Bölüm
|00.15
|Cennetin Çocukları
|Dizi
|02.15
|Seksenler
|Tekrar
|02.50
|Kasaba Doktoru
|Tekrar
NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Kıskanmak
|Yeni Bölüm
|23.30
|Sakıncalı
|Dizi
|02.00
|Ben Leman
|Dizi
|04.15
|İnadına Aşk
|Dizi
|05.00
|Kefaret
|Dizi
20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
Heyecan yüklü yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan “Kıskanmak” Salı akşamının iddialı yapımlarından biri.
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Gözleri Karadeniz
|14. Bölüm
|00.20
|Kuruluş Orhan
|5. Bölüm
|03.00
|Kardeşlerim
|Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Kral Kaybederse
|Yeni Bölüm
|00.15
|Çarpıntı
|Tekrar
|03.00
|Yüksek Sosyete
|Tekrar
|04.30
|Hanım Köylü
|Tekrar
|06.00
|Söz
|Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|MasterChef Türkiye
|Yeni Bölüm
|01.15
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|Yarışma
|03.30
|Gel Konuşalım
|Program
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Güller ve Günahlar
|Dizi
|23.15
|Arka Sokaklar
|Tekrar
|02.00
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
|04.00
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|20.00
|Rüya Gibi
|Yeni Bölüm
|22.30
|Rüya Gibi
|Tekrar
|01.15
|Rüya Gibi
|Tekrar
|03.30
|Veliaht
|Tekrar
Bu akşam saat 20.00’de hangi diziler var?
TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Gözleri Karadeniz, Star TV’de Kral Kaybederse, Show TV’de Rüya Gibi, Now TV’de Kıskanmak yayınlanıyor.
MasterChef Türkiye kaçta?
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TV8’de ekrana geliyor.
TRT 1 yayın akışı bugün nasıl?
20.00’de Mehmed: Fetihler Sultanı, gece ise Cennetin Çocukları ve Seksenler gibi yapımlar yer alıyor.
2 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları oldukça hareketli. Yeni bölümleriyle dikkat çeken diziler, yarışmalar ve tekrar yayınlar izleyicilere bolca seçenek sunuyor. Bu liste sayesinde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını kolayca bulabilir, sevdiğiniz yapımların yayın saatlerini kaçırmadan takip edebilirsiniz.