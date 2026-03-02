BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Mart 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI – 2 MART 2026 PAZARTESİ

20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00:15 – Eşref Rüya (Tekrar)

02:30 – Uzak Şehir (Tekrar)

04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV YAYIN AKIŞI – 2 MART 2026 PAZARTESİ

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1216. Bölüm)

00:20 – A.B.İ. (7. Bölüm)

02:45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 2 MART 2026 PAZARTESİ

20:00 – Maç Özel

21:00 – Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23:00 – Vefa Sultan

01:40 – Gönül Dağı

02:40 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

04:40 – Sahur Bereketi

06:10 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 2 MART 2026 PAZARTESİ

20:00 – Gerzek Şaban

21:45 – Eyyvah Eyvah

00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

02:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

05:00 – Bahar (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI – 2 MART 2026 PAZARTESİ

20:00 – Kıskanmak

23:30 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)

02:30 – Sahtekarlar (Alt Yazılı)

04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Alt Yazılı)

06:30 – Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI – 2 MART 2026 PAZARTESİ

20:00 – Adalet (Yabancı Film)

22:45 – Adalet (Yabancı Film)

01:30 – Sahipsizler (Tekrar)

04:00 – Ateşböceği (Tekrar)

05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI – 2 MART 2026 PAZARTESİ

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)

02:45 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

04:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

Bu akşam hangi diziler var?

2 Mart 2026 Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir (yeni bölüm), TRT 1’de Vefa Sultan ve Gönül Dağı, NOW TV’de Kıskanmak ve Halef: Köklerin Çağrısı gibi yapımlar ekranda yer alıyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de gece kuşağında Sahipsizler, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri yayınlanıyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de gece kuşağında A.B.İ. dizisi yer alıyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de gece saatlerinde Kızılcık Şerbeti ve Bahar tekrar bölümleri ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var Pazartesi?

Pazartesi akşamı Uzak Şehir (yeni bölüm), Vefa Sultan, Gönül Dağı ve A.B.İ. dizileri dikkat çekiyor.

2 Mart 2026 Pazartesi TV yayın akışı, hem yeni bölümler hem de tekrar bölümleriyle izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşamki diziler arasında Uzak Şehir yeni bölümüyle öne çıkarken, spor, film ve sahur programları da ekranlarda yer alıyor. Güncel yayın akışı bilgileriyle “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı netleşmiş oldu.