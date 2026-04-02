BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Nisan 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

2 Nisan 2026 Perşembe akşamı televizyonda hangi dizi ve programların olduğu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 2 Nisan 2026?”, “Perşembe günü hangi diziler var?”, “ATV'de bugün hangi diziler var?”, “Show TV'de bugün hangi diziler var?”, “Now TV'de bugün hangi diziler var?”, “Star TV'de bugün hangi diziler var?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi konular gün boyunca öne çıkıyor. Bu akşam ekranda hem yeni bölüm diziler hem yarışmalar hem de tekrar yapımlar dikkat çekiyor.
2 Nisan 2026 Perşembe TV yayın akışı incelendiğinde NOW TV, Star TV, TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV ve TV8 ekranlarında dizi, film, yarışma ve programların yer aldığı görülüyor. Bu akşam yeni bölüm izlemek isteyenler için özellikle Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, The Traitors Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.
Bu akşam televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar yayınlar yer alıyor. Dizi izlemek isteyenler için NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve gece kuşağında farklı tekrar diziler öne çıkıyor. Aynı zamanda film izlemek isteyenler için Show TV yayın akışında Hükümet Kadın 2 ve İyi Bir Aile Değiliz bulunuyor.
2 NİSAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
Show TV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Hükümet Kadın 2
|Film
|22:15
|İyi Bir Aile Değiliz
|Film
|00:15
|Gece Hattı
|Canlı
|01:00
|Hükümet Kadın 2
|Tekrar
|02:45
|İyi Bir Aile Değiliz
|Tekrar
|04:15
|Gelin Evi
|Tekrar
NOW TV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Yeni Bölüm
|00.15
|Doktor: Başka Hayatta
|Alt Yazılı
|03.00
|Şevkat Yerimdar
|Alt Yazılı
|04.15
|Yasak Elma
|Alt Yazılı
|06.15
|Karagül
|Dizi
Kanal D yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|The Traitors Türkiye
|Yeni Bölüm
|23:15
|The Traitors Türkiye
|Tekrar
|02:00
|Axa Sigorta 72. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri
|Tekrar
|02:45
|Gelinim Mutfakta
|Tekrar
|05:00
|Zalim İstanbul
|Tekrar
ATV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Kim Milyoner Olmak İster?
|1225. Bölüm
|00:20
|Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
|Program
|01:20
|Kuruluş Orhan
|20. Bölüm
|04:00
|Gözleri Karadeniz
|Dizi
Star TV yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Sevdiğim Sensin
|Yerli Dizi - Yeni Bölüm
|00:15
|Çirkin
|Yerli Dizi - Tekrar
|03:00
|Sefirin Kızı
|Yerli Dizi - Tekrar
|04:30
|Aramızda Kalsın
|Yerli Dizi - Tekrar
TV8 yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|Yarışma / Yeni Bölüm
|00:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|02:30
|Gel Konuşalım
|Program
|04:30
|Oynat Bakalım
|Program
|05:30
|Tuzak
|Dizi
TRT 1 yayın akışı
|Saat
|Program
|Detay
|20.00
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
|Tekrar
|22.55
|Cennetin Çocukları
|Tekrar
|01.45
|Seksenler
|Tekrar
|03.10
|Benim Adım Melek
|Tekrar
"Bu akşam hangi diziler var yeni bölüm" sorusuna yanıt arayanlar için en dikkat çeken yapımların başında NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'de Sevdiğim Sensin geliyor. Kanal D ekranlarında The Traitors Türkiye yeni bölümle izleyici karşısına çıkarken, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana geliyor.
“Tv’de bugün hangi diziler var” sorusuna daha geniş açıdan bakıldığında ise gece kuşağında Kuruluş Orhan, Gözleri Karadeniz, Şevkat Yerimdar, Yasak Elma, Karagül, Çirkin, Sefirin Kızı, Aramızda Kalsın, Tuzak, Mehmed: Fetihler Sultanı, Cennetin Çocukları, Seksenler ve Benim Adım Melek gibi yapımlar da yayın akışında yer alıyor.