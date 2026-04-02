BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Nisan 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümleri yayınlayacak? Bu akşam hangi yarışma programları ve filmler var ve hangi kanalda? 2 Nisan 2026 Perşembe güncel TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 02.04.2026 17:17
  • Giriş: 02.04.2026 17:17
  • Güncelleme: 02.04.2026 17:17
Kaynak: Haber Merkezi
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Nisan 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

2 Nisan 2026 Perşembe akşamı televizyonda hangi dizi ve programların olduğu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 2 Nisan 2026?”, “Perşembe günü hangi diziler var?”, “ATV'de bugün hangi diziler var?”, “Show TV'de bugün hangi diziler var?”, “Now TV'de bugün hangi diziler var?”, “Star TV'de bugün hangi diziler var?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi konular gün boyunca öne çıkıyor. Bu akşam ekranda hem yeni bölüm diziler hem yarışmalar hem de tekrar yapımlar dikkat çekiyor.

2 Nisan 2026 Perşembe TV yayın akışı incelendiğinde NOW TV, Star TV, TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV ve TV8 ekranlarında dizi, film, yarışma ve programların yer aldığı görülüyor. Bu akşam yeni bölüm izlemek isteyenler için özellikle Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, The Traitors Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 2 NİSAN 2026?

Bu akşam televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar yayınlar yer alıyor. Dizi izlemek isteyenler için NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve gece kuşağında farklı tekrar diziler öne çıkıyor. Aynı zamanda film izlemek isteyenler için Show TV yayın akışında Hükümet Kadın 2 ve İyi Bir Aile Değiliz bulunuyor.

2 NİSAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

Show TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00Hükümet Kadın 2Film
22:15İyi Bir Aile DeğilizFilm
00:15Gece HattıCanlı
01:00Hükümet Kadın 2Tekrar
02:45İyi Bir Aile DeğilizTekrar
04:15Gelin EviTekrar

NOW TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20.00Halef: Köklerin ÇağrısıYeni Bölüm
00.15Doktor: Başka HayattaAlt Yazılı
03.00Şevkat YerimdarAlt Yazılı
04.15Yasak ElmaAlt Yazılı
06.15KaragülDizi

Kanal D yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00The Traitors TürkiyeYeni Bölüm
23:15The Traitors TürkiyeTekrar
02:00Axa Sigorta 72. Milliyet Yılın Sporcusu ÖdülleriTekrar
02:45Gelinim MutfaktaTekrar
05:00Zalim İstanbulTekrar

ATV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00Kim Milyoner Olmak İster?1225. Bölüm
00:20Nihat Hatipoğlu ile Dosta DoğruProgram
01:20Kuruluş Orhan20. Bölüm
04:00Gözleri KaradenizDizi

Star TV yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00Sevdiğim SensinYerli Dizi - Yeni Bölüm
00:15ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
03:00Sefirin KızıYerli Dizi - Tekrar
04:30Aramızda KalsınYerli Dizi - Tekrar

TV8 yayın akışı

SaatProgramDetay
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yarışma / Yeni Bölüm
00:15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
02:30Gel KonuşalımProgram
04:30Oynat BakalımProgram
05:30TuzakDizi

TRT 1 yayın akışı

SaatProgramDetay
20.00Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)Tekrar
22.55Cennetin ÇocuklarıTekrar
01.45SeksenlerTekrar
03.10Benim Adım MelekTekrar

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

“Bu akşam hangi diziler var yeni bölüm” sorusuna yanıt arayanlar için en dikkat çeken yapımların başında NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV’de Sevdiğim Sensin geliyor. Kanal D ekranlarında The Traitors Türkiye yeni bölümle izleyici karşısına çıkarken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana geliyor.

“Tv’de bugün hangi diziler var” sorusuna daha geniş açıdan bakıldığında ise gece kuşağında Kuruluş Orhan, Gözleri Karadeniz, Şevkat Yerimdar, Yasak Elma, Karagül, Çirkin, Sefirin Kızı, Aramızda Kalsın, Tuzak, Mehmed: Fetihler Sultanı, Cennetin Çocukları, Seksenler ve Benim Adım Melek gibi yapımlar da yayın akışında yer alıyor.

