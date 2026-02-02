BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Şubat 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri haftanın ilk gününde ekran başına geçmeden önce “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 2 Şubat 2026 Pazartesi?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularına yanıt arıyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı ulusal kanalların yayın akışları incelendiğinde; yeni bölümler, tekrar diziler, özel programlar ve yarışmaların öne çıktığı görülüyor.

AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ)

Bu akşam diziler açısından oldukça çeşitli bir içerik izleyiciyi bekliyor. Yeni bölüm yayınlayan dizilerin yanı sıra, sevilen yapımların tekrar bölümleri de ekranlarda yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

“Bugün Kanal D’de hangi diziler var?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D’de akşam saatlerinde özel yayın ve yeni bölüm diziler öne çıkıyor.

20:00 – Berat Gecesi Özel (Canlı)

(Canlı) 20:45 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 00:15 – İnci Taneleri (Tekrar)

(Tekrar) 03:00 – Poyraz Karayel (Tekrar)

(Tekrar) 05:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV ekranlarında hem dini özel program hem de yeni bölüm dizi izleyiciyle buluşuyor.

20:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

21:45 – Kuruluş Orhan (12. Bölüm)

(12. Bölüm) 00:50 – A.B.İ. (3. Bölüm)

(3. Bölüm) 03:45 – Bir Gece Masalı

SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

“Show TV’de bugün hangi diziler var?” sorusuna yanıt arayan izleyiciler için akşam saatlerinde film ve dizi tekrarları dikkat çekiyor.

20:00 – Hükümet Kadın

22:30 – Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

00:15 – Rüya Gibi (Tekrar)

(Tekrar) 02:45 – Hükümet Kadın

04:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

Now TV’de bugün diziler ağırlık kazanmış durumda.

20:00 – Yeraltı

23:30 – Kıskanmak

02:15 – Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

03:00 – Yeraltı

05:00 – Şevkat Yerimdar

06:00 – Son Yaz

STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Star TV yayın akışında bu akşam ağırlıklı olarak yabancı film ve yerli dizi tekrarları yer alıyor.

20:00 – Borderlands (Yabancı Film)

(Yabancı Film) 22:00 – Borderlands (Yabancı Film)

(Yabancı Film) 00:00 – Sahipsizler (Tekrar)

(Tekrar) 02:30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

(Tekrar) 04:00 – Ateşböceği (Tekrar)

(Tekrar) 05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de bu akşam diziler ve dönem yapımları dikkat çekiyor.

20:15 – Cennetin Çocukları

00:15 – Vefa Sultan

02:15 – Kara Ağaç Destanı

TV8 YAYIN AKIŞI

“Bugün hangi diziler var yeni bölüm?” sorusuna yarışma ağırlıklı bir yanıt TV8’den geliyor.

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

(Canlı) 01:30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?

Bu akşam hangi diziler var?

2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kuruluş Orhan ve Survivor yeni bölümleriyle öne çıkıyor.

Bugün hangi diziler var Pazartesi?

Pazartesi günü dizileri arasında Kanal D, ATV, TRT 1 ve Show TV yapımları dikkat çekiyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de bu akşam ağırlıklı olarak film ve yerli dizi tekrarları yayınlanıyor.

2 Şubat 2026 Pazartesi TV yayın akışı, dizi, yarışma ve özel programlarla oldukça zengin bir içerik sunuyor. “Bu akşamki diziler”, “Bugünkü diziler ve saatleri” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtları netleşirken, izleyiciler ilgi alanlarına göre ekran başındaki yerini alıyor.