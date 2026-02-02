BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 2 Şubat 2026 Pazartesi TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var ve yeni bölüm yayınlayan yapımlar hangileri? 2 Şubat 2026 Pazartesi günü TV’de hangi diziler saat kaçta başlıyor? Star TV, ATV, Show TV ve Now TV’de bu akşam hangi diziler ekrana geliyor? Günün TV Yayın Akışı haberimizde.
Televizyon izleyicileri haftanın ilk gününde ekran başına geçmeden önce “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 2 Şubat 2026 Pazartesi?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularına yanıt arıyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı ulusal kanalların yayın akışları incelendiğinde; yeni bölümler, tekrar diziler, özel programlar ve yarışmaların öne çıktığı görülüyor.
AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ)
Bu akşam diziler açısından oldukça çeşitli bir içerik izleyiciyi bekliyor. Yeni bölüm yayınlayan dizilerin yanı sıra, sevilen yapımların tekrar bölümleri de ekranlarda yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
“Bugün Kanal D’de hangi diziler var?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D’de akşam saatlerinde özel yayın ve yeni bölüm diziler öne çıkıyor.
- 20:00 – Berat Gecesi Özel (Canlı)
- 20:45 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
- 00:15 – İnci Taneleri (Tekrar)
- 03:00 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 05:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
ATV ekranlarında hem dini özel program hem de yeni bölüm dizi izleyiciyle buluşuyor.
- 20:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
- 21:45 – Kuruluş Orhan (12. Bölüm)
- 00:50 – A.B.İ. (3. Bölüm)
- 03:45 – Bir Gece Masalı
SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
“Show TV’de bugün hangi diziler var?” sorusuna yanıt arayan izleyiciler için akşam saatlerinde film ve dizi tekrarları dikkat çekiyor.
- 20:00 – Hükümet Kadın
- 22:30 – Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
- 00:15 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 02:45 – Hükümet Kadın
- 04:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
Now TV’de bugün diziler ağırlık kazanmış durumda.
- 20:00 – Yeraltı
- 23:30 – Kıskanmak
- 02:15 – Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel
- 03:00 – Yeraltı
- 05:00 – Şevkat Yerimdar
- 06:00 – Son Yaz
STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Star TV yayın akışında bu akşam ağırlıklı olarak yabancı film ve yerli dizi tekrarları yer alıyor.
- 20:00 – Borderlands (Yabancı Film)
- 22:00 – Borderlands (Yabancı Film)
- 00:00 – Sahipsizler (Tekrar)
- 02:30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
- 04:00 – Ateşböceği (Tekrar)
- 05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de bu akşam diziler ve dönem yapımları dikkat çekiyor.
- 20:15 – Cennetin Çocukları
- 00:15 – Vefa Sultan
- 02:15 – Kara Ağaç Destanı
TV8 YAYIN AKIŞI
“Bugün hangi diziler var yeni bölüm?” sorusuna yarışma ağırlıklı bir yanıt TV8’den geliyor.
- 20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01:30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?
Bu akşam hangi diziler var?
2 Şubat 2026 Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kuruluş Orhan ve Survivor yeni bölümleriyle öne çıkıyor.
Bugün hangi diziler var Pazartesi?
Pazartesi günü dizileri arasında Kanal D, ATV, TRT 1 ve Show TV yapımları dikkat çekiyor.
Star TV’de bugün hangi diziler var?
Star TV’de bu akşam ağırlıklı olarak film ve yerli dizi tekrarları yayınlanıyor.
2 Şubat 2026 Pazartesi TV yayın akışı, dizi, yarışma ve özel programlarla oldukça zengin bir içerik sunuyor. “Bu akşamki diziler”, “Bugünkü diziler ve saatleri” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtları netleşirken, izleyiciler ilgi alanlarına göre ekran başındaki yerini alıyor.