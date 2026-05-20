Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışında hangi yapımlar ekrana gelecek? Çarşamba akşamı dizi, spor, yarışma, film ve program seçenekleriyle kanal kanal TV yayın akışı haberimizde.

BirBilgi
  • 20.05.2026 17:17
  • Giriş: 20.05.2026 17:17
  • Güncelleme: 20.05.2026 17:17
Kaynak: Haber Merkezi
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Bu akşam hangi diziler var, 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı nasıl? Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı dizi, yarışma, spor, film, haber ve eğlence programları öne çıkıyor. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi final heyecanı yaşanırken, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, NOW TV’de Yeraltı sezon finali ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 izleyiciyle buluşacak.

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

TV’de bugün hangi diziler var? sorusu, akşam ekran karşısına geçmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışında yeni bölüm, sezon finali, tekrar dizi, futbol karşılaşması, yarışma ve yerli dizi tekrarları dikkat çekiyor.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE PROGRAMLAR

KanalSaatYayınDetay
TRT 120.00Maç ÖnüSpor programı
TRT 122.00Freiburg - Aston VillaUEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması
ATV20.00Kuruluş Orhan24. Bölüm
Kanal D20.00Eşref RüyaYeni Bölüm
Star TV20.00ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
Show TV20.00Güldür Güldür ShowTekrar
NOW20.00YeraltıSezon Finali
TV820.00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yarışma - Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

TRT 1 yayın akışı çarşamba akşamı futbol heyecanıyla öne çıkıyor. Saat 20.00’de Maç Önü programı yayınlanacak. Saat 22.00’de ise Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması ekrana gelecek.

SaatProgramDetay
20.00Maç ÖnüSpor programı
22.00Freiburg - Aston VillaUEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması
00.30Mehmed: Fetihler SultanıTekrar
03.05Benim Adım MelekTekrar

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

ATV’de bugün hangi diziler var? ATV ekranlarında saat 20.00’de Kuruluş Orhan 24. bölümüyle yayınlanacak. Gece kuşağında A.B.İ., Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı ekrana gelecek.

SaatProgramDetay
20.00Kuruluş Orhan24. Bölüm
00.20A.B.İ.16. Bölüm
03.00Ateş KuşlarıDizi
05.30Bir Küçük Gün IşığıDizi

KANAL D YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Kanal D’de bugün hangi diziler var? Kanal D ekranlarında saat 20.00’de Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Eşref Rüya 45. bölüm fragmanında Celo’nun Nisan’ı kaçırması yeni bölüm öncesi dikkat çeken gelişme oldu.

SaatProgramDetay
20.00Eşref RüyaYeni Bölüm
00.15Arka SokaklarTekrar
03.00Gelinim MutfaktaTekrar
05.00Siyah Beyaz AşkTekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Star TV’de bugün hangi diziler var? Star TV yayın akışında yerli dizi tekrarları yer alıyor. Saat 20.00’de Çirkin, saat 23.30’da Sevdiğim Sensin, gece kuşağında ise İstanbullu Gelin ve Baba Ocağı yayınlanacak.

SaatProgramDetay
20.00ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
23.30Sevdiğim SensinYerli Dizi - Tekrar
02.30İstanbullu GelinYerli Dizi - Tekrar
05.00Baba OcağıYerli Dizi - Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Show TV’de bugün ne var? Show TV’de saat 20.00’de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlanacak. Gecenin devamında Gece Hattı, Kızılcık Şerbeti ve Resimdeki Sevgili ekrana gelecek.

SaatProgramDetay
20.00Güldür Güldür ShowTekrar
00.15Gece HattıCanlı
01.15Kızılcık ŞerbetiTekrar
03.30Resimdeki SevgiliFilm

NOW YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

NOW TV’de bugün hangi diziler var? NOW ekranlarında saat 20.00’de Yeraltı sezon finaliyle yayınlanacak. Ardından Halef: Köklerin Çağrısı, Kefaret, Yasak Elma ve Karagül akışta yer alacak.

SaatProgramDetay
20.00YeraltıSezon Finali
00.15Halef: Köklerin ÇağrısıAlt Yazılı
03.15KefaretAlt Yazılı
04.15Yasak ElmaAlt Yazılı
06.00KaragülDizi

TV8 YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

TV8’de bugün ne var? TV8’de saat 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana gelecek. Gecenin devamında yarışma ve program kuşağı izleyiciyle buluşacak.

SaatProgramDetay
20.00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yarışma - Yeni Bölüm
00.15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
02.30Gel KonuşalımProgram
04.30Oynat BakalımProgram
05.30TuzakDizi

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR YENİ BÖLÜM?

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yeni bölüm olarak Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekrana gelecek. NOW ekranlarında ise Yeraltı sezon finaliyle izleyici karşısına çıkacak.

20 MAYIS ÇARŞAMBA PRİME TİME YAYINLARI

Çarşamba akşamı saat 20.00 kuşağında kanallar farklı türlerde yapımları ekrana taşıyor. Dizi izlemek isteyenler Kanal D, ATV, NOW ve Star TV yayın akışını; yarışma takip edenler TV8’i; spor heyecanı yaşamak isteyenler ise TRT 1’i tercih edebilir.

KanalPrime Time YayınıTür
TRT 1Maç Önü / Freiburg - Aston VillaSpor
ATVKuruluş OrhanDizi
Kanal DEşref RüyaYeni Bölüm
Star TVÇirkinYerli Dizi - Tekrar
Show TVGüldür Güldür ShowTekrar
NOWYeraltıSezon Finali
TV8Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yarışma - Yeni Bölüm
BirGün'e Abone Ol