BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 20 Mayıs 2026 Çarşamba TV yayın akışı nasıl? Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı dizi, yarışma, spor, film, haber ve eğlence programları öne çıkıyor. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi final heyecanı yaşanırken, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, NOW TV’de Yeraltı sezon finali ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 izleyiciyle buluşacak.

TV'de bugün hangi diziler var? sorusu, akşam ekran karşısına geçmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba yayın akışında yeni bölüm, sezon finali, tekrar dizi, futbol karşılaşması, yarışma ve yerli dizi tekrarları dikkat çekiyor.

Kanal Saat Yayın Detay TRT 1 20.00 Maç Önü Spor programı TRT 1 22.00 Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması ATV 20.00 Kuruluş Orhan 24. Bölüm Kanal D 20.00 Eşref Rüya Yeni Bölüm Star TV 20.00 Çirkin Yerli Dizi - Tekrar Show TV 20.00 Güldür Güldür Show Tekrar NOW 20.00 Yeraltı Sezon Finali TV8 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yarışma - Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

TRT 1 yayın akışı çarşamba akşamı futbol heyecanıyla öne çıkıyor. Saat 20.00’de Maç Önü programı yayınlanacak. Saat 22.00’de ise Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması ekrana gelecek.

Saat Program Detay 20.00 Maç Önü Spor programı 22.00 Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Final Futbol Karşılaşması 00.30 Mehmed: Fetihler Sultanı Tekrar 03.05 Benim Adım Melek Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

ATV’de bugün hangi diziler var? ATV ekranlarında saat 20.00’de Kuruluş Orhan 24. bölümüyle yayınlanacak. Gece kuşağında A.B.İ., Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı ekrana gelecek.

Saat Program Detay 20.00 Kuruluş Orhan 24. Bölüm 00.20 A.B.İ. 16. Bölüm 03.00 Ateş Kuşları Dizi 05.30 Bir Küçük Gün Işığı Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Kanal D’de bugün hangi diziler var? Kanal D ekranlarında saat 20.00’de Eşref Rüya yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Eşref Rüya 45. bölüm fragmanında Celo’nun Nisan’ı kaçırması yeni bölüm öncesi dikkat çeken gelişme oldu.

Saat Program Detay 20.00 Eşref Rüya Yeni Bölüm 00.15 Arka Sokaklar Tekrar 03.00 Gelinim Mutfakta Tekrar 05.00 Siyah Beyaz Aşk Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Star TV’de bugün hangi diziler var? Star TV yayın akışında yerli dizi tekrarları yer alıyor. Saat 20.00’de Çirkin, saat 23.30’da Sevdiğim Sensin, gece kuşağında ise İstanbullu Gelin ve Baba Ocağı yayınlanacak.

Saat Program Detay 20.00 Çirkin Yerli Dizi - Tekrar 23.30 Sevdiğim Sensin Yerli Dizi - Tekrar 02.30 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar 05.00 Baba Ocağı Yerli Dizi - Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

Show TV’de bugün ne var? Show TV’de saat 20.00’de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlanacak. Gecenin devamında Gece Hattı, Kızılcık Şerbeti ve Resimdeki Sevgili ekrana gelecek.

Saat Program Detay 20.00 Güldür Güldür Show Tekrar 00.15 Gece Hattı Canlı 01.15 Kızılcık Şerbeti Tekrar 03.30 Resimdeki Sevgili Film

NOW YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

NOW TV’de bugün hangi diziler var? NOW ekranlarında saat 20.00’de Yeraltı sezon finaliyle yayınlanacak. Ardından Halef: Köklerin Çağrısı, Kefaret, Yasak Elma ve Karagül akışta yer alacak.

Saat Program Detay 20.00 Yeraltı Sezon Finali 00.15 Halef: Köklerin Çağrısı Alt Yazılı 03.15 Kefaret Alt Yazılı 04.15 Yasak Elma Alt Yazılı 06.00 Karagül Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

TV8’de bugün ne var? TV8’de saat 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle ekrana gelecek. Gecenin devamında yarışma ve program kuşağı izleyiciyle buluşacak.

Saat Program Detay 20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yarışma - Yeni Bölüm 00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 02.30 Gel Konuşalım Program 04.30 Oynat Bakalım Program 05.30 Tuzak Dizi

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yeni bölüm olarak Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekrana gelecek. NOW ekranlarında ise Yeraltı sezon finaliyle izleyici karşısına çıkacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00 kuşağında kanallar farklı türlerde yapımları ekrana taşıyor. Dizi izlemek isteyenler Kanal D, ATV, NOW ve Star TV yayın akışını; yarışma takip edenler TV8’i; spor heyecanı yaşamak isteyenler ise TRT 1’i tercih edebilir.