BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 20 Ocak 2026 Salı TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var ve 20 Ocak 2026 Salı günü ekranlarda hangi yapımlar öne çıkıyor? TRT 1, Now TV, atv ve diğer kanallarda bugün hangi diziler yeni bölüm, hangileri tekrar olarak yayınlanacak? Salı günü akşam hangi diziler var? Saat saat ve kanallara göre yayın akışı haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin her gün yanıt aradığı sorulardan biri yine gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak 2026 Salı günü ulusal kanalların yayın akışı netleşti. Bugün diziler, yeni bölümler, tekrar yapımları ve yarışma programlarıyla dolu bir Salı akşamı izleyicileri bekliyor. İşte bugün hangi diziler var 20 Ocak 2026 sorusunun tüm detayları…
SALI GÜNÜ AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü dizileri özellikle TRT 1, Now TV ve atv ekranlarında yeni bölümlerle öne çıkıyor. Diğer kanallarda ise tekrar diziler, filmler ve yarışma programları yer alıyor.
TRT 1 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı
- 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Alt Yazılı)
- 00:15 – Vefa Sultan (Alt Yazılı)
- 02:15 – Kara Ağaç Destanı (Alt Yazılı)
TRT 1’de bugün hangi diziler var? Salı akşamı TRT 1 ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı izleyiciyle buluşuyor. Dizi, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu ediyor.
Gece kuşağında yer alan Vefa Sultan, Konstantiniyye’nin fethi döneminde geçen hikâyesiyle, Muslihuddin Mustafa’nın ilim ve hakikat dolu manevi yolculuğunu ekrana taşıyor.
Gece saatlerinde yayınlanan Kara Ağaç Destanı ise 1950’lerden 1970’li yıllara uzanan zaman diliminde, Anadolu’nun kadim topraklarında iyilik ve kötülüğün, varlık ve yokluk gerçeğinin iç içe geçtiği güçlü bir anlatı sunuyor.
Now TV 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı
- 20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
- 00:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)
- 03:00 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
- 05:00 – Ruhun Duymaz (Alt Yazılı)
- 06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)
atv 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı
- 20:00 – ABİ (2. Bölüm)
- 23:30 – ABİ (2. Bölüm Tekrar)
- 02:30 – Bir Gece Masalı
- 05:00 – Aldatmak
Show TV 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı
- 20:00 – Şendul Şaban
- 22:15 – Gerzek Şaban
- 00:00 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)
- 05:00 – Gerzek Şaban
Kanal D 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı
- 20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)
- 23:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 01:45 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 04:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
Star TV 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı
- 20:00 – Çöpçüler Kralı (Yerli Film)
- 21:45 – Durdurulamaz (Yabancı Film)
- 00:00 – Durdurulamaz
- 02:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
- 04:00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)
- 05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)
TV8 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı
- 20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?
Salı günü akşam hangi diziler var?
20 Ocak 2026 Salı akşamı TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de Kıskanmak ve atv’de ABİ dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Bugün hangi diziler var Salı?
Bugün diziler TRT 1, Now TV ve atv ekranlarında yoğunlaşırken diğer kanallarda tekrar diziler ve filmler yayınlanıyor.
Star TV’de bugün hangi diziler var?
Star TV’de Salı günü dizi yerine yerli ve yabancı film kuşağı yer alıyor.
Tv’de bugün hangi diziler var?
Bugün TV’de dizi izlemek isteyenler için yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları birlikte yayınlanıyor.
Bu akşamki diziler 20 Ocak 2026 Salı günü için oldukça zengin bir içerik sunuyor. Tarihi yapımlar, yeni bölümler ve popüler yarışmalar Salı akşamı televizyon keyfini zirveye taşıyor. Hangi kanalı izleyeceğinize karar vermeden önce güncel yayın akışını kontrol etmek izleyicilere büyük avantaj sağlıyor.