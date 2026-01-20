BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 20 Ocak 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her gün yanıt aradığı sorulardan biri yine gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak 2026 Salı günü ulusal kanalların yayın akışı netleşti. Bugün diziler, yeni bölümler, tekrar yapımları ve yarışma programlarıyla dolu bir Salı akşamı izleyicileri bekliyor. İşte bugün hangi diziler var 20 Ocak 2026 sorusunun tüm detayları…

SALI GÜNÜ AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü dizileri özellikle TRT 1, Now TV ve atv ekranlarında yeni bölümlerle öne çıkıyor. Diğer kanallarda ise tekrar diziler, filmler ve yarışma programları yer alıyor.

TRT 1 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Alt Yazılı)

– Mehmed: Fetihler Sultanı (Alt Yazılı) 00:15 – Vefa Sultan (Alt Yazılı)

– Vefa Sultan (Alt Yazılı) 02:15 – Kara Ağaç Destanı (Alt Yazılı)

TRT 1’de bugün hangi diziler var? Salı akşamı TRT 1 ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı izleyiciyle buluşuyor. Dizi, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu ediyor.

Gece kuşağında yer alan Vefa Sultan, Konstantiniyye’nin fethi döneminde geçen hikâyesiyle, Muslihuddin Mustafa’nın ilim ve hakikat dolu manevi yolculuğunu ekrana taşıyor.

Gece saatlerinde yayınlanan Kara Ağaç Destanı ise 1950’lerden 1970’li yıllara uzanan zaman diliminde, Anadolu’nun kadim topraklarında iyilik ve kötülüğün, varlık ve yokluk gerçeğinin iç içe geçtiği güçlü bir anlatı sunuyor.

Now TV 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı

20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

– Kıskanmak (Yeni Bölüm) 00:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)

– Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı) 03:00 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

– Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı) 05:00 – Ruhun Duymaz (Alt Yazılı)

– Ruhun Duymaz (Alt Yazılı) 06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

atv 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı

20:00 – ABİ (2. Bölüm)

– ABİ (2. Bölüm) 23:30 – ABİ (2. Bölüm Tekrar)

– ABİ (2. Bölüm Tekrar) 02:30 – Bir Gece Masalı

– Bir Gece Masalı 05:00 – Aldatmak

Show TV 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı

20:00 – Şendul Şaban

– Şendul Şaban 22:15 – Gerzek Şaban

– Gerzek Şaban 00:00 – Rüya Gibi (Tekrar)

– Rüya Gibi (Tekrar) 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)

– Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı) 05:00 – Gerzek Şaban

Kanal D 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı

20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)

– Eşref Rüya (Tekrar) 23:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)

– Arka Sokaklar (Tekrar) 01:45 – Poyraz Karayel (Tekrar)

– Poyraz Karayel (Tekrar) 04:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Star TV 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı

20:00 – Çöpçüler Kralı (Yerli Film)

– Çöpçüler Kralı (Yerli Film) 21:45 – Durdurulamaz (Yabancı Film)

– Durdurulamaz (Yabancı Film) 00:00 – Durdurulamaz

– Durdurulamaz 02:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

– Aramızda Kalsın (Tekrar) 04:00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

– Kaderimin Oyunu (Tekrar) 05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 20 Ocak 2026 Salı Yayın Akışı

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

– Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

– Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

– Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Kanal Saat Yapım TRT 1 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı Now TV 20:00 Kıskanmak (Yeni Bölüm) atv 20:00 ABİ (Yeni Bölüm) TV8 20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

Salı günü akşam hangi diziler var?

20 Ocak 2026 Salı akşamı TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV’de Kıskanmak ve atv’de ABİ dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var Salı?

Bugün diziler TRT 1, Now TV ve atv ekranlarında yoğunlaşırken diğer kanallarda tekrar diziler ve filmler yayınlanıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Salı günü dizi yerine yerli ve yabancı film kuşağı yer alıyor.

Tv’de bugün hangi diziler var?

Bugün TV’de dizi izlemek isteyenler için yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları birlikte yayınlanıyor.

Bu akşamki diziler 20 Ocak 2026 Salı günü için oldukça zengin bir içerik sunuyor. Tarihi yapımlar, yeni bölümler ve popüler yarışmalar Salı akşamı televizyon keyfini zirveye taşıyor. Hangi kanalı izleyeceğinize karar vermeden önce güncel yayın akışını kontrol etmek izleyicilere büyük avantaj sağlıyor.