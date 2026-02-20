BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 20 Şubat 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon ekranlarında Cuma akşamı yine yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 20 Şubat 2026?”, “Tv’de bugün hangi diziler var?” soruları gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 20 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler listesi…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 – Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 00.15 – Vefa Sultan

01.30 – Gönül Dağı

TRT 1’de bu akşam saat 20.00’de “Taşacak Bu Deniz” ekrana geliyor. Gece kuşağında ise “Vefa Sultan” ve “Gönül Dağı” izleyiciyle buluşuyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 00:15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

(Canlı) 02:00 – Veliaht (Tekrar)

(Tekrar) 05:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı net: “Kızılcık Şerbeti” yeni bölümüyle saat 20.00’de ekranda.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 00:15 – Uzak Şehir (Tekrar)

(Tekrar) 02:30 – Arka Sokaklar (Tekrar)

(Tekrar) 04:45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Bugün hangi diziler var yeni bölüm sorusuna Kanal D cephesinde yanıt: “Arka Sokaklar”.

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 – Özgürlüğün Sesi: Bilal (Yabancı Sinema)

(Yabancı Sinema) 22:30 – Son Görüldüğü Yer (Yabancı Sinema)

(Yabancı Sinema) 00:20 – A.B.İ. (6. Bölüm)

(6. Bölüm) 02:45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

ATV’de bugün hangi diziler var diye merak edenler için gece kuşağında “A.B.İ.” ekrana geliyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Yeraltı

23.00 – Sahtekarlar (Alt Yazılı)

(Alt Yazılı) 01.45 – Yeraltı (Alt Yazılı)

(Alt Yazılı) 04.30 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

(Canlı) 06.30 – Karagül

Now TV’de bugün hangi diziler var Cuma sorusunun cevabı: “Yeraltı” ve “Sahtekarlar”.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

(Tekrar) 02:00 – Sefirin Kızı (Tekrar)

(Tekrar) 03:45 – Ateşböceği (Tekrar)

(Tekrar) 05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt olarak “Sevdiğim Sensin” tekrar bölümüyle ekrana geliyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – O Ses Türkiye

00:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 01:30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 – Gel Konuşalım

TV8 ekranlarında bu akşam “O Ses Türkiye” izleyiciyle buluşuyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ (20 ŞUBAT 2026 CUMA)

Kanal Program Saat TRT 1 Taşacak Bu Deniz 20.00 Show TV Kızılcık Şerbeti 20.00 Kanal D Arka Sokaklar 20.00 Now TV Yeraltı 20.00 Star TV Sevdiğim Sensin 20.00

Akşam hangi diziler var?

20 Şubat 2026 Cuma akşamı TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Now TV’de Yeraltı ve Star TV’de Sevdiğim Sensin yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var 20 Şubat 2026?

Bugün TV’de yeni bölüm olarak Arka Sokaklar ve Kızılcık Şerbeti öne çıkıyor. Diğer kanallarda tekrar ve farklı programlar yer alıyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de gece kuşağında A.B.İ. dizisi yayınlanıyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de saat 20.00’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Now TV’de bugün hangi diziler var?

Now TV’de Yeraltı ve Sahtekarlar dizileri izleyiciyle buluşuyor.

20 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı, diziseverler için oldukça zengin bir içerik sunuyor. “Bugün hangi diziler var Cuma?”, “Bu akşamki diziler neler?” sorularının tüm yanıtlarını yukarıda detaylı şekilde bulabilirsiniz. Güncel yayın akışı ve bugünkü diziler için takipte kalın.