BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 21 Şubat 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği soruların başında “Bu akşam hangi diziler var?” ve “Bugün hangi diziler var 21 Şubat 2026?” geliyor. Cumartesi akşamı ekran başına geçmeden önce kanalların güncel yayın akışını bilmek isteyenler için 21 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışını tüm detaylarıyla derledik.

İşte Bugünkü diziler ve saatleri, kanal kanal eksiksiz liste...

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ

20.00 – Gönül Dağı

Hayallerinin peşinden koşan, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan kuzenlerin hikayesini anlatan “Gönül Dağı”, memleket özlemini ekranlara taşıyor.

00.15 – Vefa Sultan

Konstantiniyye’nin fethi döneminde geçen dizi, Muslihuddin Mustafa’nın (Vefa Sultan) ilim ve hakikat dolu manevi yolculuğunu konu alıyor.

01.25 – Bab'Aziz | Yabancı Sinema

Kör derviş Bab’Aziz ile torununun çölde çıktıkları yolculuğu anlatan film; tasavvuf ve kader temalarını işliyor.

02.55 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

04.55 – Sahur Bereketi (Canlı)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

Güller ve Günahlar 18. Bölüm Ön İzleme yayınlandı.

00.15 – Eşref Rüya (Tekrar)

02.30 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

04.45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 – A.B.İ. (6. Bölüm)

23.20 – Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema

01.00 – Aynı Yağmur Altında (2. Bölüm)

02.45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema

03.45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Çifte Milyon (Yeni Bölüm)

00.15 – Efsane Futbol (Canlı)

01.30 – Yeraltı (Alt Yazılı)

04.30 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

06.15 – Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

02.00 – Rüya Gibi (Tekrar)

04.15 – Veliaht (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

02.00 – Sahipsizler (Tekrar)

03.45 – Ateşböceği (Tekrar)

05.00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

Akşam hangi diziler var?

TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de A.B.İ., Now TV’de Çifte Milyon, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Star TV’de Sevdiğim Sensin ekranlarda olacak.

Bugün hangi diziler var 21 Şubat 2026?

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, A.B.İ., Çifte Milyon, Güldür Güldür Show ve Sevdiğim Sensin günün öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Sevdiğim Sensin, Sahipsizler, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleriyle yayınlanacak.

ATV’de bugün hangi diziler var?

A.B.İ. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Ayrıca Aynı Yağmur Altında ve yerli-yabancı sinema filmleri yayınlanacak.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ayrıca Rüya Gibi ve Veliaht tekrarları yayınlanacak.

Now TV’de bugün hangi diziler var?

Çifte Milyon yeni bölümüyle, Yeraltı ise alt yazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Bu akşamki diziler ve programlar, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. “TV’de bugün hangi diziler var?” sorusuna yanıt arayanlar için tüm kanalların yayın akışı netleşti. Cumartesi akşamını keyifli geçirmek isteyenler için seçenekler oldukça zengin.