BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 22 Mayıs 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 22 Mayıs 2026 Cuma TV yayın akışında hangi yapımlar öne çıkıyor? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Survivor saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 22 Mayıs 2026 Cuma günü dizi, film, maç, yarışma ve programlardan oluşan güncel TV yayın akışı haberimizde.

  • 22.05.2026 16:56
22 Mayıs 2026 Cuma TV yayın akışı izleyicilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftanın son iş gününde ekranlarda yeni bölümler, tekrar yayınlar, film, yarışma, spor karşılaşması ve canlı programlar dikkat çekiyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “Kızılcık Şerbeti yeni bölüm mü?”, “Arka Sokaklar saat kaçta?” ve “Survivor bugün var mı?” soruları gün boyunca en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

22 Mayıs Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekrana geliyor. ATV’de Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması ve kupa töreni öne çıkarken, NOW’da Recep İvedik filmi, Star TV’de ise Sevdiğim Sensin tekrar bölümü yayınlanacak.

22 MAYIS 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI

Cuma akşamı televizyon ekranlarında geniş bir yayın çeşitliliği bulunuyor. Dizi izlemek isteyenler için Show TV, TRT 1 ve Kanal D yeni bölüm seçenekleri sunarken; yarışma, film ve spor yayını takip etmek isteyenler için de farklı kanallarda dikkat çeken programlar yer alıyor.

İşte 22 Mayıs 2026 Cuma günü kanallara göre yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek tüm programlar:

SHOW TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

Show TV’de cuma akşamının öne çıkan yapımı Kızılcık Şerbeti olacak. Sevilen dizi yeni bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek. Gece saatlerinde ise Gece Hattı, Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü ve Talihli Amele yayınlanacak.

SaatProgramYayın Bilgisi
20:00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
00:15Gece HattıCanlı
01:15Kızılcık ŞerbetiTekrar
03:30Talihli AmeleFilm

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

TRT 1’de bu akşam Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluşacak. Karadeniz’in hırçın doğasında aşk, nefret, geçmiş ve kaderin iç içe geçtiği tutkulu hikâyeyi anlatan dizi, saat 20.00’de yayınlanacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı ve Benim Adım Melek tekrar bölümleri yer alacak.

SaatProgramYayın Bilgisi
20:00Taşacak Bu DenizDizi
00:15Gönül DağıTekrar
02:50Benim Adım MelekTekrar

ATV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

ATV’de cuma akşamı spor yayını öne çıkıyor. Saat 19.45’te Finale Doğru programı ekrana gelecek. Ardından saat 20.45’te Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması yayınlanacak. Maçın ardından Kupa Töreni izleyiciyle buluşacak.

Gecenin devamında ATV’de A.B.İ., Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı yayın akışında yer alıyor.

SaatProgramYayın Bilgisi
19:45Finale DoğruProgram
20:45Trabzonspor - KonyasporMaç
22:50Kupa TöreniProgram
23:20A.B.İ.16. Bölüm
02:20Ateş KuşlarıDizi
05:00Bir Küçük Gün IşığıDizi

KANAL D YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

Kanal D’de yayın akışı Kanal D Ana Haber ile başlıyor. Saat 20.00’de ise Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar’ın 750. bölüm fragmanında Ali’ye kurulan pusu dikkat çekiyor.

Gece saatlerinde Kanal D ekranlarında Güller ve Günahlar, Gelinim Mutfakta ve Siyah Beyaz Aşk tekrar yayınları bulunuyor.

SaatProgramYayın Bilgisi
18:30Kanal D Ana HaberCanlı
20:00Arka SokaklarYeni Bölüm
00:15Güller ve GünahlarTekrar
03:00Gelinim MutfaktaTekrar
05:00Siyah Beyaz AşkTekrar

NOW YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

NOW ekranlarında saat 20.00’de Recep İvedik filmi yayınlanacak. Saat 22.45’te ise Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelecek.

Gecenin ilerleyen saatlerinde NOW’da Kefaret, Yasak Elma ve Karagül yayın akışında yer alıyor.

SaatProgramYayın Bilgisi
20:00Recep İvedikFilm
22:45Halef: Köklerin ÇağrısıDizi
01:45KefaretAlt yazılı
04:00Yasak ElmaAlt yazılı
06:00KaragülDizi

STAR TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

Star TV’de bu akşam Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle yayınlanacak. Kanalın gece kuşağında ise Çirkin, İstanbullu Gelin ve Baba Ocağı tekrarları ekrana gelecek.

SaatProgramYayın Bilgisi
20:00Sevdiğim SensinYerli Dizi - Tekrar
23:30ÇirkinYerli Dizi - Tekrar
02:30İstanbullu GelinYerli Dizi - Tekrar
05:00Baba OcağıYerli Dizi - Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

TV8’de akşam kuşağının öne çıkan yapımı Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 olacak. Yarışma yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak. Gece saatlerinde ise Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Gel Konuşalım ve Tuzak ekrana gelecek.

SaatProgramYayın Bilgisi
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026Yeni Bölüm
00:15Caner Taslaman ile Aklımdaki SorularYeni Bölüm
01:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30Gel KonuşalımProgram
05:30TuzakProgram

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

22 Mayıs 2026 Cuma akşamı dizi kuşağında farklı kanallarda yeni bölüm ve tekrar yayınları öne çıkıyor. Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV’de Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle yayınlanacak.

DiziKanalSaatYayın Bilgisi
Kızılcık ŞerbetiShow TV20:00Yeni Bölüm
Taşacak Bu DenizTRT 120:00Dizi
Arka SokaklarKanal D20:00Yeni Bölüm
Halef: Köklerin ÇağrısıNOW22:45Dizi
Sevdiğim SensinStar TV20:00Yerli Dizi - Tekrar

BU AKŞAM YENİ BÖLÜM OLAN YAPIMLAR

22 Mayıs Cuma akşamı yeni bölüm etiketiyle ekrana gelecek yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular yer alıyor.

Ayrıca ATV’de Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması ve ardından Kupa Töreni yayınlanacak. Bu nedenle cuma akşamı ekranlarında dizi, spor ve yarışma rekabeti aynı anda yaşanacak.

22 MAYIS CUMA AKŞAMI ÖNE ÇIKAN YAYINLAR

  • Kızılcık Şerbeti Show TV’de saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.
  • Taşacak Bu Deniz TRT 1’de saat 20.00’de yayınlanacak.
  • Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması ATV’de saat 20.45’te ekrana gelecek.
  • Arka Sokaklar Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.
  • Recep İvedik NOW’da saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
  • Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Bu akşam hangi diziler var?

22 Mayıs 2026 Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar, NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV’de Sevdiğim Sensin yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?

Evet. Kızılcık Şerbeti, 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı Show TV’de saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm mü?

Evet. Arka Sokaklar, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz hangi kanalda?

Taşacak Bu Deniz, 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı TRT 1’de saat 20.00’de ekrana gelecek.

Survivor bugün var mı?

Evet. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.

Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı ATV’de saat 20.45’te yayınlanacak.

Recep İvedik bu akşam hangi kanalda?

Recep İvedik filmi, 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı NOW ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak.

Sevdiğim Sensin bu akşam var mı?

Evet. Sevdiğim Sensin, Star TV’de saat 20.00’de yerli dizi tekrar yayını olarak ekrana gelecek.

