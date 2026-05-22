BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 22 Mayıs 2026 Cuma TV Yayın Akışı

22 Mayıs 2026 Cuma TV yayın akışı izleyicilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftanın son iş gününde ekranlarda yeni bölümler, tekrar yayınlar, film, yarışma, spor karşılaşması ve canlı programlar dikkat çekiyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “Kızılcık Şerbeti yeni bölüm mü?”, “Arka Sokaklar saat kaçta?” ve “Survivor bugün var mı?” soruları gün boyunca en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.
22 Mayıs Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekrana geliyor. ATV’de Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması ve kupa töreni öne çıkarken, NOW’da Recep İvedik filmi, Star TV’de ise Sevdiğim Sensin tekrar bölümü yayınlanacak.
22 MAYIS 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI
Cuma akşamı televizyon ekranlarında geniş bir yayın çeşitliliği bulunuyor. Dizi izlemek isteyenler için Show TV, TRT 1 ve Kanal D yeni bölüm seçenekleri sunarken; yarışma, film ve spor yayını takip etmek isteyenler için de farklı kanallarda dikkat çeken programlar yer alıyor.
İşte 22 Mayıs 2026 Cuma günü kanallara göre yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek tüm programlar:
SHOW TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA
Show TV’de cuma akşamının öne çıkan yapımı Kızılcık Şerbeti olacak. Sevilen dizi yeni bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek. Gece saatlerinde ise Gece Hattı, Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü ve Talihli Amele yayınlanacak.
|Saat
|Program
|Yayın Bilgisi
|20:00
|Kızılcık Şerbeti
|Yeni Bölüm
|00:15
|Gece Hattı
|Canlı
|01:15
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|03:30
|Talihli Amele
|Film
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA
TRT 1’de bu akşam Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluşacak. Karadeniz’in hırçın doğasında aşk, nefret, geçmiş ve kaderin iç içe geçtiği tutkulu hikâyeyi anlatan dizi, saat 20.00’de yayınlanacak.
Gecenin ilerleyen saatlerinde TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı ve Benim Adım Melek tekrar bölümleri yer alacak.
|Saat
|Program
|Yayın Bilgisi
|20:00
|Taşacak Bu Deniz
|Dizi
|00:15
|Gönül Dağı
|Tekrar
|02:50
|Benim Adım Melek
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA
ATV’de cuma akşamı spor yayını öne çıkıyor. Saat 19.45’te Finale Doğru programı ekrana gelecek. Ardından saat 20.45’te Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması yayınlanacak. Maçın ardından Kupa Töreni izleyiciyle buluşacak.
Gecenin devamında ATV’de A.B.İ., Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı yayın akışında yer alıyor.
|Saat
|Program
|Yayın Bilgisi
|19:45
|Finale Doğru
|Program
|20:45
|Trabzonspor - Konyaspor
|Maç
|22:50
|Kupa Töreni
|Program
|23:20
|A.B.İ.
|16. Bölüm
|02:20
|Ateş Kuşları
|Dizi
|05:00
|Bir Küçük Gün Işığı
|Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA
Kanal D’de yayın akışı Kanal D Ana Haber ile başlıyor. Saat 20.00’de ise Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar’ın 750. bölüm fragmanında Ali’ye kurulan pusu dikkat çekiyor.
Gece saatlerinde Kanal D ekranlarında Güller ve Günahlar, Gelinim Mutfakta ve Siyah Beyaz Aşk tekrar yayınları bulunuyor.
|Saat
|Program
|Yayın Bilgisi
|18:30
|Kanal D Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Arka Sokaklar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Güller ve Günahlar
|Tekrar
|03:00
|Gelinim Mutfakta
|Tekrar
|05:00
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
NOW YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA
NOW ekranlarında saat 20.00’de Recep İvedik filmi yayınlanacak. Saat 22.45’te ise Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelecek.
Gecenin ilerleyen saatlerinde NOW’da Kefaret, Yasak Elma ve Karagül yayın akışında yer alıyor.
|Saat
|Program
|Yayın Bilgisi
|20:00
|Recep İvedik
|Film
|22:45
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Dizi
|01:45
|Kefaret
|Alt yazılı
|04:00
|Yasak Elma
|Alt yazılı
|06:00
|Karagül
|Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA
Star TV’de bu akşam Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle yayınlanacak. Kanalın gece kuşağında ise Çirkin, İstanbullu Gelin ve Baba Ocağı tekrarları ekrana gelecek.
|Saat
|Program
|Yayın Bilgisi
|20:00
|Sevdiğim Sensin
|Yerli Dizi - Tekrar
|23:30
|Çirkin
|Yerli Dizi - Tekrar
|02:30
|İstanbullu Gelin
|Yerli Dizi - Tekrar
|05:00
|Baba Ocağı
|Yerli Dizi - Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA
TV8’de akşam kuşağının öne çıkan yapımı Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 olacak. Yarışma yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak. Gece saatlerinde ise Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Gel Konuşalım ve Tuzak ekrana gelecek.
|Saat
|Program
|Yayın Bilgisi
|20:00
|Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
|Yeni Bölüm
|00:15
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
|Yeni Bölüm
|01:30
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|03:30
|Gel Konuşalım
|Program
|05:30
|Tuzak
|Program
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
22 Mayıs 2026 Cuma akşamı dizi kuşağında farklı kanallarda yeni bölüm ve tekrar yayınları öne çıkıyor. Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle yayınlanacak.
|Dizi
|Kanal
|Saat
|Yayın Bilgisi
|Kızılcık Şerbeti
|Show TV
|20:00
|Yeni Bölüm
|Taşacak Bu Deniz
|TRT 1
|20:00
|Dizi
|Arka Sokaklar
|Kanal D
|20:00
|Yeni Bölüm
|Halef: Köklerin Çağrısı
|NOW
|22:45
|Dizi
|Sevdiğim Sensin
|Star TV
|20:00
|Yerli Dizi - Tekrar
BU AKŞAM YENİ BÖLÜM OLAN YAPIMLAR
22 Mayıs Cuma akşamı yeni bölüm etiketiyle ekrana gelecek yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular yer alıyor.
Ayrıca ATV’de Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması ve ardından Kupa Töreni yayınlanacak. Bu nedenle cuma akşamı ekranlarında dizi, spor ve yarışma rekabeti aynı anda yaşanacak.
22 MAYIS CUMA AKŞAMI ÖNE ÇIKAN YAYINLAR
Bu akşam hangi diziler var?
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?
Evet. Kızılcık Şerbeti, 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı Show TV’de saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm mü?
Evet. Arka Sokaklar, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.
Taşacak Bu Deniz hangi kanalda?
Taşacak Bu Deniz, 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı TRT 1’de saat 20.00’de ekrana gelecek.
Survivor bugün var mı?
Evet. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı ATV’de saat 20.45’te yayınlanacak.
Recep İvedik bu akşam hangi kanalda?
Recep İvedik filmi, 22 Mayıs 2026 Cuma akşamı NOW ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak.
Sevdiğim Sensin bu akşam var mı?
Evet. Sevdiğim Sensin, Star TV’de saat 20.00’de yerli dizi tekrar yayını olarak ekrana gelecek.