BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 22 Mayıs 2026 Cuma TV Yayın Akışı

22 Mayıs 2026 Cuma TV yayın akışı izleyicilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftanın son iş gününde ekranlarda yeni bölümler, tekrar yayınlar, film, yarışma, spor karşılaşması ve canlı programlar dikkat çekiyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “Kızılcık Şerbeti yeni bölüm mü?”, “Arka Sokaklar saat kaçta?” ve “Survivor bugün var mı?” soruları gün boyunca en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

22 Mayıs Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ekrana geliyor. ATV’de Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması ve kupa töreni öne çıkarken, NOW’da Recep İvedik filmi, Star TV’de ise Sevdiğim Sensin tekrar bölümü yayınlanacak.

22 MAYIS 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI

Cuma akşamı televizyon ekranlarında geniş bir yayın çeşitliliği bulunuyor. Dizi izlemek isteyenler için Show TV, TRT 1 ve Kanal D yeni bölüm seçenekleri sunarken; yarışma, film ve spor yayını takip etmek isteyenler için de farklı kanallarda dikkat çeken programlar yer alıyor.

İşte 22 Mayıs 2026 Cuma günü kanallara göre yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek tüm programlar:

SHOW TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

Show TV’de cuma akşamının öne çıkan yapımı Kızılcık Şerbeti olacak. Sevilen dizi yeni bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek. Gece saatlerinde ise Gece Hattı, Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü ve Talihli Amele yayınlanacak.

Saat Program Yayın Bilgisi 20:00 Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm 00:15 Gece Hattı Canlı 01:15 Kızılcık Şerbeti Tekrar 03:30 Talihli Amele Film

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

TRT 1’de bu akşam Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluşacak. Karadeniz’in hırçın doğasında aşk, nefret, geçmiş ve kaderin iç içe geçtiği tutkulu hikâyeyi anlatan dizi, saat 20.00’de yayınlanacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı ve Benim Adım Melek tekrar bölümleri yer alacak.

Saat Program Yayın Bilgisi 20:00 Taşacak Bu Deniz Dizi 00:15 Gönül Dağı Tekrar 02:50 Benim Adım Melek Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

ATV’de cuma akşamı spor yayını öne çıkıyor. Saat 19.45’te Finale Doğru programı ekrana gelecek. Ardından saat 20.45’te Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması yayınlanacak. Maçın ardından Kupa Töreni izleyiciyle buluşacak.

Gecenin devamında ATV’de A.B.İ., Ateş Kuşları ve Bir Küçük Gün Işığı yayın akışında yer alıyor.

Saat Program Yayın Bilgisi 19:45 Finale Doğru Program 20:45 Trabzonspor - Konyaspor Maç 22:50 Kupa Töreni Program 23:20 A.B.İ. 16. Bölüm 02:20 Ateş Kuşları Dizi 05:00 Bir Küçük Gün Işığı Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

Kanal D’de yayın akışı Kanal D Ana Haber ile başlıyor. Saat 20.00’de ise Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek. Arka Sokaklar’ın 750. bölüm fragmanında Ali’ye kurulan pusu dikkat çekiyor.

Gece saatlerinde Kanal D ekranlarında Güller ve Günahlar, Gelinim Mutfakta ve Siyah Beyaz Aşk tekrar yayınları bulunuyor.

Saat Program Yayın Bilgisi 18:30 Kanal D Ana Haber Canlı 20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm 00:15 Güller ve Günahlar Tekrar 03:00 Gelinim Mutfakta Tekrar 05:00 Siyah Beyaz Aşk Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

NOW ekranlarında saat 20.00’de Recep İvedik filmi yayınlanacak. Saat 22.45’te ise Halef: Köklerin Çağrısı ekrana gelecek.

Gecenin ilerleyen saatlerinde NOW’da Kefaret, Yasak Elma ve Karagül yayın akışında yer alıyor.

Saat Program Yayın Bilgisi 20:00 Recep İvedik Film 22:45 Halef: Köklerin Çağrısı Dizi 01:45 Kefaret Alt yazılı 04:00 Yasak Elma Alt yazılı 06:00 Karagül Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

Star TV’de bu akşam Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle yayınlanacak. Kanalın gece kuşağında ise Çirkin, İstanbullu Gelin ve Baba Ocağı tekrarları ekrana gelecek.

Saat Program Yayın Bilgisi 20:00 Sevdiğim Sensin Yerli Dizi - Tekrar 23:30 Çirkin Yerli Dizi - Tekrar 02:30 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar 05:00 Baba Ocağı Yerli Dizi - Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI 22 MAYIS 2026 CUMA

TV8’de akşam kuşağının öne çıkan yapımı Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 olacak. Yarışma yeni bölümüyle saat 20.00’de yayınlanacak. Gece saatlerinde ise Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Gel Konuşalım ve Tuzak ekrana gelecek.

Saat Program Yayın Bilgisi 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Yeni Bölüm 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 03:30 Gel Konuşalım Program 05:30 Tuzak Program

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

22 Mayıs 2026 Cuma akşamı dizi kuşağında farklı kanallarda yeni bölüm ve tekrar yayınları öne çıkıyor. Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV’de Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle yayınlanacak.

Dizi Kanal Saat Yayın Bilgisi Kızılcık Şerbeti Show TV 20:00 Yeni Bölüm Taşacak Bu Deniz TRT 1 20:00 Dizi Arka Sokaklar Kanal D 20:00 Yeni Bölüm Halef: Köklerin Çağrısı NOW 22:45 Dizi Sevdiğim Sensin Star TV 20:00 Yerli Dizi - Tekrar

BU AKŞAM YENİ BÖLÜM OLAN YAPIMLAR

22 Mayıs Cuma akşamı yeni bölüm etiketiyle ekrana gelecek yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular yer alıyor.

Ayrıca ATV’de Trabzonspor - Konyaspor karşılaşması ve ardından Kupa Töreni yayınlanacak. Bu nedenle cuma akşamı ekranlarında dizi, spor ve yarışma rekabeti aynı anda yaşanacak.

