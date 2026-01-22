BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 22 Ocak 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla aradığı bu akşam hangi diziler var sorusu, 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı için oldukça geniş bir içerikle yanıt buluyor. Dizi, yarışma ve futbol karşılaşmalarının öne çıktığı bu akşam, ulusal kanallarda birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:45 – Maç Önü

20:45 – Fenerbahçe - Aston Villa (UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı)

23:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

02:20 – Kara Ağaç Destanı

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00:00 – Sahtekarlar

02:45 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

05:00 – Ruhun Duymaz (Alt Yazılı)

06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)

00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)

04:45 – Veliaht (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1208. Bölüm)

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)

04:00 – Bir Gece Masalı

05:40 – Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – İnci Taneleri (Tekrar)

22:45 – Ayla

01:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)

04:15 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Bir Baba Hindu (Yerli Film)

22:15 – Bir Baba Hindu (Tekrar)

02:30 – Aramızda Kalsın

04:00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

05:30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?

Salı günü akşam hangi diziler var?

22 Ocak 2026 Perşembe akşamı TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8 ve Now TV’de dizi ve programlar ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var 20 Ocak 2026?

Bugün diziler, yarışmalar ve filmlerle dolu bir yayın akışı bulunuyor; özellikle yeni bölüm diziler dikkat çekiyor.

Star TV'de bugün hangi diziler var?

Star TV’de bu akşam Bir Baba Hindu filmi ve gece kuşağında yerli dizi tekrarları yer alıyor.

Show TV'de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Veliaht dizisi yeni bölümüyle ekrana gelirken, gece tekrar bölümleri yayınlanıyor.

Fenerbahçe - Aston Villa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Fenerbahçe - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı saat 20.45'te TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 19.45'te ise maç önü programı olacak.

Now TV'de bugün hangi diziler var?

Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Bu akşamki diziler neler?

Bu akşam diziler arasında Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı öne çıkıyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

TV’de bugün hangi diziler var?

Ulusal kanallarda dizi, yarışma, film ve spor karşılaşmalarıyla dolu bir yayın akışı bulunuyor.

Bugünkü diziler ve saatleri

Diziler genellikle saat 20.00 itibarıyla başlıyor; detaylı saat bilgileri kanal yayın akışlarında yer alıyor.

22 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, futbol karşılaşmasından yeni bölüm dizilere, yarışmalardan filmlere kadar geniş bir seçenek sunuyor. Bu akşam hangi diziler var sorusuna yanıt arayan izleyiciler için, kanalların prime time kuşağı oldukça yoğun ve rekabetçi görünüyor.