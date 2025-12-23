Bu Akşam Hangi Diziler Var? 23 Aralık 2025 Salı TV Yayın Akışı
Televizyon izleyicilerinin her akşam yanıt aradığı soru bugün de gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 23 Aralık 2025 Salı günü diziler, yarışmalar, yerli filmler ve dev bir futbol karşılaşması ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. İşte kanal kanal 23 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 23 ARALIK 2025 SALI
Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölümle Ekranda
- 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00.00 – Hayat Işığım | Yabancı Sinema
- 02.20 – Kasaba Doktoru
- 04.45 – Seksenler
Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alıyor.
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
- 00.00 – Sahtekarlar
- 02.15 – Ben Leman
- 04.15 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
- 05.00 – Kefaret (Alt Yazılı)
- 06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Yanlış Anlama (Yerli Film)
- 22.15 – Yanlış Anlama (Tekrar)
- 00.15 – Sahipsizler (Tekrar)
- 02.30 – Hanım Köylü (Tekrar)
- 03.30 – Söz (Tekrar)
- 05.00 – Kiralık Aşk (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
Fenerbahçe – Beşiktaş Derbisi ATV’de
- 20.30 – Fenerbahçe - Beşiktaş (Ziraat Türkiye Kupası)
- 22.50 – Kuruluş Orhan (8. Bölüm)
- 01.30 – Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)
- 03.30 – Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Dokunmayın Şabanıma
- 21.45 – Dokunmayın Şabanıma
- 23.45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 02.00 – Siyah Beyaz Aşk
- 04.00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Veliaht (Tekrar)
- 02.45 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 04.30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 01.15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03.30 – Gel Konuşalım
Bu akşam maç var mı?
Evet. Fenerbahçe – Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı saat 20.30’da ATV’de canlı yayınlanıyor.
MasterChef Türkiye bugün var mı?
Evet. MasterChef Türkiye, 23 Aralık Salı akşamı TV8’de yeni bölümüyle yayınlanıyor.
23 Aralık 2025 Salı günü televizyon ekranlarında diziler, yarışmalar, yerli filmler ve dev derbi bir arada yer alıyor. İzleyiciler, ilgi alanlarına göre zengin bir yayın akışıyla dolu bir akşam geçirebilir. Kanal tercihine göre bu akşam televizyon keyfi oldukça yüksek.