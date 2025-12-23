Bu Akşam Hangi Diziler Var? 23 Aralık 2025 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her akşam yanıt aradığı soru bugün de gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 23 Aralık 2025 Salı günü diziler, yarışmalar, yerli filmler ve dev bir futbol karşılaşması ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. İşte kanal kanal 23 Aralık 2025 Salı TV yayın akışı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 23 ARALIK 2025 SALI

Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölümle Ekranda

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

– Mehmed: Fetihler Sultanı 00.00 – Hayat Işığım | Yabancı Sinema

– Hayat Işığım | Yabancı Sinema 02.20 – Kasaba Doktoru

– Kasaba Doktoru 04.45 – Seksenler

Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alıyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

– Kıskanmak (Yeni Bölüm) 00.00 – Sahtekarlar

– Sahtekarlar 02.15 – Ben Leman

– Ben Leman 04.15 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

– Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı) 05.00 – Kefaret (Alt Yazılı)

– Kefaret (Alt Yazılı) 06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Yanlış Anlama (Yerli Film)

– Yanlış Anlama (Yerli Film) 22.15 – Yanlış Anlama (Tekrar)

– Yanlış Anlama (Tekrar) 00.15 – Sahipsizler (Tekrar)

– Sahipsizler (Tekrar) 02.30 – Hanım Köylü (Tekrar)

– Hanım Köylü (Tekrar) 03.30 – Söz (Tekrar)

– Söz (Tekrar) 05.00 – Kiralık Aşk (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

Fenerbahçe – Beşiktaş Derbisi ATV’de

20.30 – Fenerbahçe - Beşiktaş (Ziraat Türkiye Kupası)

– Fenerbahçe - Beşiktaş (Ziraat Türkiye Kupası) 22.50 – Kuruluş Orhan (8. Bölüm)

– Kuruluş Orhan (8. Bölüm) 01.30 – Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)

– Sonsuz Aşk (Yerli Sinema) 03.30 – Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 – Dokunmayın Şabanıma

– Dokunmayın Şabanıma 21.45 – Dokunmayın Şabanıma

– Dokunmayın Şabanıma 23.45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

– Arka Sokaklar (Tekrar) 02.00 – Siyah Beyaz Aşk

– Siyah Beyaz Aşk 04.00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)

– Rüya Gibi (Yeni Bölüm) 00.15 – Veliaht (Tekrar)

– Veliaht (Tekrar) 02.45 – Rüya Gibi (Tekrar)

– Rüya Gibi (Tekrar) 04.30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

– MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 01.15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03.30 – Gel Konuşalım

Bu akşam hangi diziler var?

23 Aralık 2025 Salı akşamı Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Rüya Gibi ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranda.

Bu akşam maç var mı?

Evet. Fenerbahçe – Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı saat 20.30’da ATV’de canlı yayınlanıyor.

MasterChef Türkiye bugün var mı?

Evet. MasterChef Türkiye, 23 Aralık Salı akşamı TV8’de yeni bölümüyle yayınlanıyor.

23 Aralık 2025 Salı günü televizyon ekranlarında diziler, yarışmalar, yerli filmler ve dev derbi bir arada yer alıyor. İzleyiciler, ilgi alanlarına göre zengin bir yayın akışıyla dolu bir akşam geçirebilir. Kanal tercihine göre bu akşam televizyon keyfi oldukça yüksek.