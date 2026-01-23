BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 23 Ocak 2026 Cuma TV Yayın Akışı
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026 CUMA
- 20.00 – Taşacak Bu Deniz
Karadeniz’in sert doğasında geçen dizi, aşk, nefret ve kaderin iç içe geçtiği güçlü bir hikâye sunuyor.
- 00.15 – Vefa Sultan
Konstantiniyye’nin fethi döneminde geçen yapım, Vefa Sultan’ın manevi yolculuğunu anlatıyor.
“TRT 1’de bugün hangi diziler var?” sorusuna yanıt olarak, akşam kuşağında Taşacak Bu Deniz öne çıkıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 02.45 – Veliaht (Tekrar)
- 05.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
“Show TV’de bugün hangi diziler var?” aramasında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü en çok merak edilen yapım olarak öne çıkıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Uzak Şehir (Tekrar)
- 03.00 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 05.00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
“Kanal D’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı: Cuma akşamı Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekranda.
ATV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Babamın Hazinesi (Yabancı Sinema)
- 22.20 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)
- 01.20 – Nadide Hayat (Yerli Sinema)
- 03.00 – Bir Gece Masalı
- 05.00 – Aldatmak
ATV ekranlarında dizi ve sinema içerikleri Cuma gecesi boyunca izleyiciyle buluşuyor.
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Sahtekarlar (Tekrar)
- 23.00 – Kıskanmak
- 02.00 – Çifte Milyon (Tekrar)
- 04.30 – Şevkat Yerimdar (Tekrar)
- 05.15 – Ruhun Duymaz
- 06.00 – Son Yaz
“Now TV’de bugün hangi diziler var?” diyenler için gece kuşağında tekrar diziler ağırlıkta.
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20.00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
- 00.15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)
- 01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03.30 – Gel Konuşalım
TV8 ekranlarında bu akşam dizi yerine eğlence ve program içerikleri öne çıkıyor.
