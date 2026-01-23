BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 23 Ocak 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugünkü diziler ve saatleri” ve “TV’de bugün hangi diziler var” sorularının yanıtlarını arıyor. 23 Ocak 2026 Cuma akşamı ulusal kanalların yayın akışı netleşti. TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV ve TV8 ekranlarında hem yeni bölümler hem de tekrar yapımlar izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 23 OCAK 2026 CUMA

20.00 – Taşacak Bu Deniz

Karadeniz’in sert doğasında geçen dizi, aşk, nefret ve kaderin iç içe geçtiği güçlü bir hikâye sunuyor.

00.15 – Vefa Sultan

Konstantiniyye’nin fethi döneminde geçen yapım, Vefa Sultan’ın manevi yolculuğunu anlatıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00.15 – Rüya Gibi (Tekrar)

02.45 – Veliaht (Tekrar)

05.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00.15 – Uzak Şehir (Tekrar)

03.00 – Poyraz Karayel (Tekrar)

05.00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 – Babamın Hazinesi (Yabancı Sinema)

(Yabancı Sinema) 22.20 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)

01.20 – Nadide Hayat (Yerli Sinema)

03.00 – Bir Gece Masalı

05.00 – Aldatmak

ATV ekranlarında dizi ve sinema içerikleri Cuma gecesi boyunca izleyiciyle buluşuyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Sahtekarlar (Tekrar)

23.00 – Kıskanmak

02.00 – Çifte Milyon (Tekrar)

04.30 – Şevkat Yerimdar (Tekrar)

05.15 – Ruhun Duymaz

06.00 – Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00.15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)

01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03.30 – Gel Konuşalım

