Bu Akşam Hangi Diziler Var? 24 Aralık 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ekranlarda neler olacak? Hangi kanalda yeni bölüm yayınlanıyor, hangi diziler tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor? Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? Bu akşamın yayın akışı haberimizde.

Televizyon izleyicileri 24 Aralık 2025 Çarşamba akşamı ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Ulusal kanallar, yeni bölümlerden tekrar dizilere ve yarışma programlarına kadar geniş bir yayın akışı sunuyor. Peki bu akşam hangi diziler var ve hangi kanalda ne yayınlanacak?

KANAL D YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Kanal D ekranlarında akşam kuşağında yeni bölüm dikkat çekiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sevilen dizilerin tekrarları yer alıyor.

  • 20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Uzak Şehir (Tekrar)
  • 03:00 – Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
  • 05:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

TRT 1’de akşam saatlerinde tekrar bölümler ve sevilen yapımlar ekrana geliyor.

  • 20:00 – Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
  • 23:00 – Gönül Dağı
  • 02:10 – Kasaba Doktoru
  • 04:40 – Seksenler (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

NOW kanalında akşam kuşağında tekrar diziler ağırlıkta. Gece saatlerinde popüler yapımlar ekrana geliyor.

  • 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar)
  • 23:00 – Sahtekarlar
  • 01:45 – Kıskanmak
  • 04:15 – Şevkat Yerimdar
  • 05:00 – Kefaret
  • 06:00 – Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

Show TV ekranlarında sinema ve dizi tekrarları izleyiciyle buluşuyor.

  • 20:00 – Sahte Kabadayı
  • 21:45 – Avanak Abdi
  • 23:45 – Veliaht (Tekrar)
  • 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 04:30 – Avanak Abdi

ATV YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

ATV’de akşam kuşağında yeni bölüm öne çıkıyor. Gece saatlerinde yerli sinema ve diziler ekrana geliyor.

  • 20:00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm – 9. Bölüm)
  • 00:20 – Unutursam Fısılda (Yerli Sinema)
  • 02:40 – Kardeşlerim
  • 05:30 – Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

TV8’de bu akşam dizi yerine yarışma programları ekranlarda olacak.

  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:30 – Gel Konuşalım

STAR TV YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

Star TV’de bu akşam yeni bölümüyle dikkat çeken bir yerli dizi izleyiciyle buluşuyor.

  • 20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Feryat
  • 02:30 – Hanım Köylü (Tekrar)
  • 03:30 – Söz (Tekrar)
  • 05:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü yeni bölüm diziler hangileri?

Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri yeni bölüm olarak yayınlanacak.

Bu akşam TV8’de dizi var mı?

Hayır. TV8’de bu akşam MasterChef Türkiye ve yarışma programları yer alıyor.

Star TV’de bu akşam ne var?

Star TV’de bu akşam Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Türkiye Kupası: Samsunspor - Eyüpspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü için oldukça zengin. Yeni bölümler, sevilen dizilerin tekrarları ve yarışma programlarıyla izleyicileri dolu dolu bir akşam bekliyor.

Özellikle Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri gecenin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

