Bu Akşam Hangi Diziler Var? 24 Aralık 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri 24 Aralık 2025 Çarşamba akşamı ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Ulusal kanallar, yeni bölümlerden tekrar dizilere ve yarışma programlarına kadar geniş bir yayın akışı sunuyor. Peki bu akşam hangi diziler var ve hangi kanalda ne yayınlanacak?

KANAL D YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Kanal D ekranlarında akşam kuşağında yeni bölüm dikkat çekiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sevilen dizilerin tekrarları yer alıyor.

20:00 – Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

– Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 00:15 – Uzak Şehir (Tekrar)

– Uzak Şehir (Tekrar) 03:00 – Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)

– Siyah Beyaz Aşk (Tekrar) 05:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

TRT 1’de akşam saatlerinde tekrar bölümler ve sevilen yapımlar ekrana geliyor.

20:00 – Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

– Taşacak Bu Deniz (Tekrar) 23:00 – Gönül Dağı

– Gönül Dağı 02:10 – Kasaba Doktoru

– Kasaba Doktoru 04:40 – Seksenler (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

NOW kanalında akşam kuşağında tekrar diziler ağırlıkta. Gece saatlerinde popüler yapımlar ekrana geliyor.

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar)

– Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar) 23:00 – Sahtekarlar

– Sahtekarlar 01:45 – Kıskanmak

– Kıskanmak 04:15 – Şevkat Yerimdar

– Şevkat Yerimdar 05:00 – Kefaret

– Kefaret 06:00 – Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

Show TV ekranlarında sinema ve dizi tekrarları izleyiciyle buluşuyor.

20:00 – Sahte Kabadayı

– Sahte Kabadayı 21:45 – Avanak Abdi

– Avanak Abdi 23:45 – Veliaht (Tekrar)

– Veliaht (Tekrar) 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

– Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 04:30 – Avanak Abdi

ATV YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

ATV’de akşam kuşağında yeni bölüm öne çıkıyor. Gece saatlerinde yerli sinema ve diziler ekrana geliyor.

20:00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm – 9. Bölüm)

– Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm – 9. Bölüm) 00:20 – Unutursam Fısılda (Yerli Sinema)

– Unutursam Fısılda (Yerli Sinema) 02:40 – Kardeşlerim

– Kardeşlerim 05:30 – Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

TV8’de bu akşam dizi yerine yarışma programları ekranlarda olacak.

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

– MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03:30 – Gel Konuşalım

STAR TV YAYIN AKIŞI – 24 ARALIK 2025

Star TV’de bu akşam yeni bölümüyle dikkat çeken bir yerli dizi izleyiciyle buluşuyor.

20:00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)

– Sahipsizler (Yeni Bölüm) 00:15 – Feryat

– Feryat 02:30 – Hanım Köylü (Tekrar)

– Hanım Köylü (Tekrar) 03:30 – Söz (Tekrar)

– Söz (Tekrar) 05:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü yeni bölüm diziler hangileri?

Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri yeni bölüm olarak yayınlanacak.

Bu akşam TV8’de dizi var mı?

Hayır. TV8’de bu akşam MasterChef Türkiye ve yarışma programları yer alıyor.

Star TV’de bu akşam ne var?

Star TV’de bu akşam Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtı, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü için oldukça zengin. Yeni bölümler, sevilen dizilerin tekrarları ve yarışma programlarıyla izleyicileri dolu dolu bir akşam bekliyor.

Özellikle Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri gecenin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.