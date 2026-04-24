Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 24 Nisan 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Bu akşam izleyicilerin merakla beklediği birçok dizinin yeni bölümü yayınlanacak. Peki bugün hangi diziler var? Hangi diziler tekrar bölümlerini yayınlayacak? 24 nisan 2026 Cuma güncel TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 24.04.2026 16:30
Kaynak: Haber Merkezi
24 Nisan 2026 Cuma TV yayın akışı, akşam kuşağında ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar nedeniyle merak ediliyor. TRT 1, Show TV, NOW, ATV, Kanal D, Star TV ve TV8 yayın akışında farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

“Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 24 Nisan 2026?”, “Cuma günü hangi diziler var?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor.

24 NİSAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞI

KanalSaatYayınTür / Bilgi
TRT 120.00Taşacak Bu DenizKaradeniz’in hırçın doğasında aşk ile nefretin, geçmiş ile kaderin iç içe geçtiği tutkulu hikâye.
TRT 100.15Mehmed: Fetihler SultanıTekrar
TRT 102.35SeksenlerTekrar
TRT 103.20Benim Adım MelekTekrar
Show TV20.00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
Show TV00.15Gece HattıCanlı
Show TV01.15DelikanlıTekrar
Show TV03.30Kızılcık ŞerbetiTekrar
NOW20.00Recep İvedik 5Film
NOW22.30Halef: Köklerin ÇağrısıDizi
NOW01.30Recep İvedik 5Film
NOW03.30KefaretAlt yazılı
NOW04.30Yasak ElmaAlt yazılı
NOW06.00KaragülDizi
ATV20.00Ulan SalihTV’de ilk / Yerli Sinema
ATV22.15Aşk Tesadüfleri SeverYerli Sinema
ATV00.40Aşk Tesadüfleri SeverYerli Sinema
ATV02.50Ateş KuşlarıDizi
ATV05.30Bir Küçük Gün IşığıDizi
Kanal D20.00Arka SokaklarYeni Bölüm
Kanal D00.15Eşref RüyaTekrar
Kanal D02.30Gelinim MutfaktaTekrar
Kanal D05.00Zalim İstanbulTekrar
Star TV20.00Yalancı YarimYerli Film
Star TV22.15ÇirkinYerli Dizi / Tekrar
Star TV01.30Aramızda KalsınYerli Dizi / Tekrar
Star TV02.30İstanbullu GelinYerli Dizi / Tekrar
Star TV05.00Dürüye'nin GüğümleriYerli Dizi / Tekrar
TV820.00Ada GünlüğüYeni Bölüm / Program
TV800.15Caner Taslaman İle Aklımdaki SorularYeni Bölüm / Program
TV801.30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
TV803.30Gel KonuşalımProgram
TV805.30TuzakProgram

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar ve NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı yayın akışında yer alıyor.

Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek. TRT 1’de Taşacak Bu Deniz saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

KANAL KANAL BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de saat 22.15’te Çirkin, 01.30’da Aramızda Kalsın, 02.30’da İstanbullu Gelin ve 05.00’te Dürüye'nin Güğümleri tekrar bölümleriyle yayınlanacak.

ATV’de bugün hangi diziler var?

ATV’de saat 02.50’de Ateş Kuşları, 05.30’da Bir Küçük Gün Işığı ekrana gelecek. Saat 20.00’de ise Ulan Salih TV’de ilk kez yayınlanacak.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de saat 20.00’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, 03.30’da ise tekrar bölümüyle yayınlanacak. Ayrıca 01.15’te Delikanlı tekrar bölümü ekranda olacak.

NOW TV’de bugün hangi diziler var?

NOW’da saat 22.30’da Halef: Köklerin Çağrısı yayınlanacak. Gece kuşağında Kefaret, Yasak Elma ve Karagül de yayın akışında yer alıyor.

Akşam hangi diziler var?

24 Nisan 2026 Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Halef: Köklerin Çağrısı yayın akışında yer alıyor.

Bugün hangi diziler var 24 Nisan 2026?

Bugün TRT 1, Show TV, NOW, ATV, Kanal D ve Star TV yayın akışında Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Halef: Köklerin Çağrısı, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Bir Küçük Gün Işığı, Çirkin, Aramızda Kalsın, İstanbullu Gelin ve Dürüye'nin Güğümleri gibi yapımlar bulunuyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Show TV’de Kızılcık Şerbeti ve Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölümüyle yayınlanacak. TV8’de ise Ada Günlüğü yeni bölüm olarak ekrana gelecek.

Cuma günü hangi diziler var?

Cuma günü TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı ve farklı kanallarda tekrar dizileri yayınlanacak.

TV’de bugün hangi diziler var?

TV’de bugün Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Halef: Köklerin Çağrısı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Seksenler, Benim Adım Melek, Kefaret, Yasak Elma, Karagül, Ateş Kuşları, Bir Küçük Gün Işığı, Çirkin, Aramızda Kalsın, İstanbullu Gelin, Dürüye'nin Güğümleri, Eşref Rüya ve Zalim İstanbul yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol