BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 24 Ocak 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her hafta en çok merak ettiği sorulardan biri “Bu akşam hangi diziler var?” oluyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı da Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 ekranlarında yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile TV’de bugün hangi diziler var sorusunun detaylı yanıtı.

KANAL D YAYIN AKIŞI – 24 OCAK 2026 CUMARTESİ

Saat Program Detay 20:00 Güller ve Günahlar Yeni Bölüm 00:15 Eşref Rüya Tekrar 02:30 Poyraz Karayel Tekrar 04:00 Müzik Arası — 05:00 Üç Kız Kardeş Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20:00 Haydi Tut Elimi TV’de İlk 22:45 Şaban Pabucu Yarım — 00:45 Haydi Tut Elimi Tekrar 03:15 Rüya Gibi Tekrar (Alt Yazılı) 05:30 Kızılcık Şerbeti Tekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20:00 Çifte Milyon Yeni Bölüm 23:45 Efsane Futbol Canlı 01:30 Sahtekarlar Alt Yazılı 04:00 Şevkat Yerimdar Alt Yazılı 05:00 Yasak Elma Alt Yazılı 06:00 Son Yaz Alt Yazılı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20:00 Gönül Dağı Yeni Bölüm 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi — 01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı — 01:50 Teşkilat Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20:00 A.B.İ. 2. Bölüm 23:20 Kardeşim Benim Yerli Sinema 01:30 Ölümlü Dünya Yerli Sinema 03:15 Bir Gece Masalı — 05:30 Aldatmak —

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20:00 Bücür Yerli Film 22:00 Bücür Yerli Film 00:00 Sahipsizler Tekrar 02:30 Aramızda Kalsın Tekrar 04:00 Kaderimin Oyunu Tekrar 05:30 Erkenci Kuş Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Detay 20:00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 Yeni Bölüm 00:15 Gazete Magazin Program 05:15 Gençlik Rüzgarı Program

24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyicilere zengin bir akşam sunuyor. Bu akşamki diziler, farklı türlerde yapımlarla her zevke hitap ederken, bugün hangi diziler var sorusuna yanıt arayanlar için detaylı ve güncel bir rehber niteliği taşıyor.