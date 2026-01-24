BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 24 Ocak 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var, 24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışında neler yayınlanıyor? Cumartesi günü akşam hangi diziler var ve saat kaçta başlıyor? Bugün hangi diziler var yeni bölüm, Kanal D, Show TV ve TRT 1’de hangi yapımlar ekrana geliyor? Bu akşamın TV yayın akışı haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin her hafta en çok merak ettiği sorulardan biri “Bu akşam hangi diziler var?” oluyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı da Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 ekranlarında yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile TV’de bugün hangi diziler var sorusunun detaylı yanıtı.
KANAL D YAYIN AKIŞI – 24 OCAK 2026 CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Güller ve Günahlar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Eşref Rüya
|Tekrar
|02:30
|Poyraz Karayel
|Tekrar
|04:00
|Müzik Arası
|—
|05:00
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Haydi Tut Elimi
|TV’de İlk
|22:45
|Şaban Pabucu Yarım
|—
|00:45
|Haydi Tut Elimi
|Tekrar
|03:15
|Rüya Gibi
|Tekrar (Alt Yazılı)
|05:30
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Çifte Milyon
|Yeni Bölüm
|23:45
|Efsane Futbol
|Canlı
|01:30
|Sahtekarlar
|Alt Yazılı
|04:00
|Şevkat Yerimdar
|Alt Yazılı
|05:00
|Yasak Elma
|Alt Yazılı
|06:00
|Son Yaz
|Alt Yazılı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Gönül Dağı
|Yeni Bölüm
|00:15
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi
|—
|01:30
|Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
|—
|01:50
|Teşkilat
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|A.B.İ.
|2. Bölüm
|23:20
|Kardeşim Benim
|Yerli Sinema
|01:30
|Ölümlü Dünya
|Yerli Sinema
|03:15
|Bir Gece Masalı
|—
|05:30
|Aldatmak
|—
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Bücür
|Yerli Film
|22:00
|Bücür
|Yerli Film
|00:00
|Sahipsizler
|Tekrar
|02:30
|Aramızda Kalsın
|Tekrar
|04:00
|Kaderimin Oyunu
|Tekrar
|05:30
|Erkenci Kuş
|Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Detay
|20:00
|Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
|Yeni Bölüm
|00:15
|Gazete Magazin
|Program
|05:15
|Gençlik Rüzgarı
|Program
Cumartesi günü akşam hangi diziler var?
Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Star TV’de bugün hangi diziler var?
Star TV’de Bücür filmi ve Sahipsizler, Aramızda Kalsın, Kaderimin Oyunu dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor.
Show TV’de bugün hangi diziler var?
Show TV’de Haydi Tut Elimi TV’de ilk kez izleyiciyle buluşurken, gece kuşağında Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü yer alıyor.
Bugün hangi diziler var yeni bölüm?
Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 bugün yeni bölümüyle yayınlanan yapımlar arasında bulunuyor.
Bugünkü diziler ve saatleri nereden öğrenilir?
Bugünkü diziler ve saatleri, kanalların resmi yayın akışları üzerinden takip edilebilir.
24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyicilere zengin bir akşam sunuyor. Bu akşamki diziler, farklı türlerde yapımlarla her zevke hitap ederken, bugün hangi diziler var sorusuna yanıt arayanlar için detaylı ve güncel bir rehber niteliği taşıyor.