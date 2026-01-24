Giriş / Abone Ol
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 24 Ocak 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, 24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışında neler yayınlanıyor? Cumartesi günü akşam hangi diziler var ve saat kaçta başlıyor? Bugün hangi diziler var yeni bölüm, Kanal D, Show TV ve TRT 1’de hangi yapımlar ekrana geliyor? Bu akşamın TV yayın akışı haberimizde.

Televizyon izleyicilerinin her hafta en çok merak ettiği sorulardan biri “Bu akşam hangi diziler var?” oluyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı da Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 ekranlarında yeni bölümler, tekrar diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile TV’de bugün hangi diziler var sorusunun detaylı yanıtı.

KANAL D YAYIN AKIŞI – 24 OCAK 2026 CUMARTESİ

SaatProgramDetay
20:00Güller ve GünahlarYeni Bölüm
00:15Eşref RüyaTekrar
02:30Poyraz KarayelTekrar
04:00Müzik Arası
05:00Üç Kız KardeşTekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20:00Haydi Tut ElimiTV’de İlk
22:45Şaban Pabucu Yarım
00:45Haydi Tut ElimiTekrar
03:15Rüya GibiTekrar (Alt Yazılı)
05:30Kızılcık ŞerbetiTekrar

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20:00Çifte MilyonYeni Bölüm
23:45Efsane FutbolCanlı
01:30SahtekarlarAlt Yazılı
04:00Şevkat YerimdarAlt Yazılı
05:00Yasak ElmaAlt Yazılı
06:00Son YazAlt Yazılı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20:00Gönül DağıYeni Bölüm
00:15Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50TeşkilatTekrar

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20:00A.B.İ.2. Bölüm
23:20Kardeşim BenimYerli Sinema
01:30Ölümlü DünyaYerli Sinema
03:15Bir Gece Masalı
05:30Aldatmak

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20:00BücürYerli Film
22:00BücürYerli Film
00:00SahipsizlerTekrar
02:30Aramızda KalsınTekrar
04:00Kaderimin OyunuTekrar
05:30Erkenci KuşTekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgramDetay
20:00Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026Yeni Bölüm
00:15Gazete MagazinProgram
05:15Gençlik RüzgarıProgram

Cumartesi günü akşam hangi diziler var?

Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Star TV’de Bücür filmi ve Sahipsizler, Aramızda Kalsın, Kaderimin Oyunu dizilerinin tekrar bölümleri yayınlanıyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Show TV’de Haydi Tut Elimi TV’de ilk kez izleyiciyle buluşurken, gece kuşağında Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü yer alıyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 bugün yeni bölümüyle yayınlanan yapımlar arasında bulunuyor.

Bugünkü diziler ve saatleri nereden öğrenilir?

Bugünkü diziler ve saatleri, kanalların resmi yayın akışları üzerinden takip edilebilir.

24 Ocak 2026 Cumartesi TV yayın akışı, dizi, film ve yarışma programlarıyla izleyicilere zengin bir akşam sunuyor. Bu akşamki diziler, farklı türlerde yapımlarla her zevke hitap ederken, bugün hangi diziler var sorusuna yanıt arayanlar için detaylı ve güncel bir rehber niteliği taşıyor.

