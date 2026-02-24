BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 24 Şubat 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var 24 Şubat 2026?” ve “Bu akşamki diziler neler?” sorularına yanıt arıyor. 24 Şubat 2026 Salı günü TV’de birbirinden farklı yapımlar, yeni bölümler ve tekrar yayınları ekranlarda olacak. İşte TRT 1, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, Show TV ve TV8’in güncel yayın akışı ve bugünkü diziler ve saatleri…

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 24 ŞUBAT 2026 SALI

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alan yapım bu akşam TRT 1 ekranlarında.

23.55 – Vefa Sultan

Konstantiniyye’nin fethi dönemini anlatan dizi gece kuşağında izleyiciyle buluşuyor.

01.30 – Gönül Dağı

02.50 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

TRT 1’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı özellikle Mehmed: Fetihler Sultanı ve Vefa Sultan olarak öne çıkıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)

23:15 – İnci Taneleri (Tekrar)

02:15 – Beyaz'la Joker (Tekrar)

04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Kanal D’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt olarak Eşref Rüya ve İnci Taneleri tekrar bölümleri dikkat çekiyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00.00 – Yeraltı

02.45 – Şevkat Yerimdar

06.15 – Karagül

Now TV’de bugün hangi diziler var diye merak edenler için Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle saat 20.00’de ekranda olacak. Ayrıca gün içinde Yeraltı, Şevkat Yerimdar ve Karagül yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

02:30 – Sefirin Kızı (Tekrar)

03:45 – Ateşböceği (Tekrar)

05:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt olarak akşam kuşağında Sevdiğim Sensin yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 – A.B.İ. (7. Bölüm)

00:20 – Kuruluş Orhan (15. Bölüm)

02:45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV’de bugün hangi diziler var diye soranlar için A.B.İ. yeni bölümüyle öne çıkıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

01:00 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

03:00 – Veliaht (Tekrar)

05:00 – Bahar (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt olarak Veliaht ve Bahar tekrar bölümleri yer alıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)

02:45 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

04:15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TV’de bugün hangi diziler var diye araştıranlar için TV8’de Survivor yeni bölümüyle ekranda olacak.

Akşam hangi diziler var?

Bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı, Eşref Rüya (tekrar), Kıskanmak (yeni bölüm), Sevdiğim Sensin (tekrar) ve A.B.İ. (yeni bölüm) gibi yapımlar yayınlanacak.

Bugün hangi diziler var 24 Şubat 2026?

24 Şubat 2026 Salı günü TRT 1, Kanal D, NOW, Star TV, ATV ve Show TV ekranlarında birçok dizi ve tekrar bölümü yer alıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri yayınlanacak.

Salı günü hangi diziler var?

Salı günü ekranlarda Kıskanmak yeni bölümü, A.B.İ. yeni bölümü ve Mehmed: Fetihler Sultanı öne çıkıyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Kıskanmak (NOW) ve A.B.İ. (ATV) yeni bölümleriyle ekranda olacak.

24 Şubat 2026 Salı TV yayın akışı oldukça yoğun. Bugün hangi diziler var Salı sorusuna yanıt arayan izleyiciler için akşam kuşağında hem yeni bölümler hem de sevilen dizilerin tekrarları ekranlarda olacak. Bu akşamki diziler arasında özellikle Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve A.B.İ. öne çıkıyor. Güncel yayın akışı bilgileriyle TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı netleşmiş oldu.