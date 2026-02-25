BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 25 Şubat 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var? sorusu 25 Şubat 2026 Çarşamba günü televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. “Bugün hangi diziler var 25 Şubat 2026?”, “Çarşamba günü hangi diziler var?”, “ATV'de bugün hangi diziler var?” ve “Star TV'de bugün hangi diziler var?” gibi aramalar gün boyunca yoğun şekilde yapılıyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile birlikte tüm kanalların eksiksiz TV yayın akışı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Tay | Türk Sineması 21:40 Maç Önü 23:00 Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off 01:15 Gönül Dağı 02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

TRT 1’de bu akşam futbol heyecanı öne çıkarken, gece saatlerinde Gönül Dağı tekrar bölümü ekranlara geliyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Yeraltı (Yeni Bölüm) 23:45 Halef: Köklerin Çağrısı 02:45 Şevkat Yerimdar (Tekrar) 04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı) 06:15 Karagül

Now TV'de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı: Yeraltı yeni bölümüyle ekranda.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Sosyete Şaban 22:15 Olanlar Oldu 00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı) 02:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 05:00 Bahar (Tekrar)

Show TV'de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı gece kuşağında Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm) 00:15 Sevdiğim Sensin (Tekrar) 02:30 Sefirin Kızı (Tekrar) 03:45 Ateşböceği (Tekrar) 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV'de bugün hangi diziler var? Bu akşam Sahipsizler yeni bölümüyle ekranda.

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Kuruluş Orhan (16. Bölüm) 00:20 Aynı Yağmur Altında (3. Bölüm) 02:45 HZ. Muhammed: Allah’ın Elçisi 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV'de bugün hangi diziler var? Kuruluş Orhan yeni bölümüyle izleyici karşısında.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 23:15 Eşref Rüya (Tekrar) 02:00 Arka Sokaklar (Tekrar) 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan 02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın 04:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

25 Şubat 2026 Çarşamba TV yayın akışı oldukça yoğun. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı kanallara göre değişirken, prime time kuşağında güçlü yapımlar öne çıkıyor. Bugünkü diziler ve saatleri yukarıdaki tabloda detaylı şekilde yer alıyor.