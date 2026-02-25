Giriş / Abone Ol
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 25 Şubat 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

25 Şubat 2026 Salı günü hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar bölümleriyle ekrana gelecek? Bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta? Günün TV Yayın Akışı haberimizde.

Bu akşam hangi diziler var? sorusu 25 Şubat 2026 Çarşamba günü televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. “Bugün hangi diziler var 25 Şubat 2026?”, “Çarşamba günü hangi diziler var?”, “ATV'de bugün hangi diziler var?” ve “Star TV'de bugün hangi diziler var?” gibi aramalar gün boyunca yoğun şekilde yapılıyor. İşte bugünkü diziler ve saatleri ile birlikte tüm kanalların eksiksiz TV yayın akışı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Tay | Türk Sineması
21:40Maç Önü
23:00Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off
01:15Gönül Dağı
02:45Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

TRT 1’de bu akşam futbol heyecanı öne çıkarken, gece saatlerinde Gönül Dağı tekrar bölümü ekranlara geliyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Yeraltı (Yeni Bölüm)
23:45Halef: Köklerin Çağrısı
02:45Şevkat Yerimdar (Tekrar)
04:15Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
06:15Karagül

Now TV'de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı: Yeraltı yeni bölümüyle ekranda.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Sosyete Şaban
22:15Olanlar Oldu
00:15Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
02:15Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
05:00Bahar (Tekrar)

Show TV'de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı gece kuşağında Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü.

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Sahipsizler (Yeni Bölüm)
00:15Sevdiğim Sensin (Tekrar)
02:30Sefirin Kızı (Tekrar)
03:45Ateşböceği (Tekrar)
05:00Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV'de bugün hangi diziler var? Bu akşam Sahipsizler yeni bölümüyle ekranda.

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Kuruluş Orhan (16. Bölüm)
00:20Aynı Yağmur Altında (3. Bölüm)
02:45HZ. Muhammed: Allah’ın Elçisi
03:45Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV'de bugün hangi diziler var? Kuruluş Orhan yeni bölümüyle izleyici karşısında.

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
23:15Eşref Rüya (Tekrar)
02:00Arka Sokaklar (Tekrar)
04:15M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra (Canlı)
01:30Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

Bu akşam hangi diziler var?

Sahipsizler, Yeraltı, Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya yeni bölümleriyle ekranda.

Çarşamba günü hangi diziler var?

ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de Sahipsizler, Kanal D’de Eşref Rüya yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Sahipsizler, Yeraltı, Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya yeni bölümleriyle izleyici karşısında.

TV’de bugün hangi diziler var?

Başta prime time kuşağında Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Eşref Rüya ve Yeraltı yer alıyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba TV yayın akışı oldukça yoğun. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı kanallara göre değişirken, prime time kuşağında güçlü yapımlar öne çıkıyor. Bugünkü diziler ve saatleri yukarıdaki tabloda detaylı şekilde yer alıyor.

