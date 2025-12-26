Giriş / Abone Ol
Bu Akşam Hangi Diziler Var? 26 Aralık 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Bu akşam TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star, TV8 ve NOW yayın akışında hangi diziler ve programlar ekrana geliyor? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bugün saat kaçta, Taşacak Bu Deniz hangi kanalda yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 26.12.2025 17:48
  • Giriş: 26.12.2025 17:48
  • Güncelleme: 26.12.2025 17:48
Televizyon izleyicileri için en çok merak edilen konuların başında “TRT 1 yayın akışı”, “Show TV yayın akışı”, “ATV yayın akışı bugün” ve “Bu akşam hangi dizi var?” soruları geliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar belli oldu. İşte güncel yayın akışı listesi, yeni bölümleri yayınlanacak yapımlar ve detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgramAçıklama
20:00Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)Karadeniz doğasında aşk ve nefretin iç içe geçtiği tutkulu bir hikâye.
00:15Gönül DağıHayallerinin peşinden koşan kuzenlerin duygusal yolculuğu.
02:50Seksenler (Tekrar)80’lerin sıcak mahalle hayatını anlatan nostaljik dizi.
03:15Kasaba Doktoru (Tekrar)Kasaba hastanesinde kesişen hayatların etkileyici hikâyesi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramDurum
20:00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
00:15Rüya GibiTekrar
02:45VeliahtTekrar
04:30Kızılcık ŞerbetiTekrar

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Bebek Firarda – Yabancı Sinema
22:00Suikast Treni – Yabancı Sinema
00:40Suikast Treni – Tekrar
03:00Kardeşlerim
05:30Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramDurum
20:00Arka SokaklarYeni Bölüm
00:15Güller ve GünahlarTekrar
02:30Siyah Beyaz AşkTekrar
04:30Üç Kız KardeşTekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Mavi Boncuk – Yerli Film
21:45Acı Tatlı Ekşi – Yerli Film
23:45Acı Tatlı Ekşi – Tekrar
02:00Kaderimin Oyunu – Tekrar
03:30Söz – Tekrar
04:30Kiralık Aşk – Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00:15Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Sahtekarlar
23:00Kıskanmak
02:00Halef: Köklerin Çağrısı
04:15Şevkat Yerimdar
05:00Kefaret
06:00Son Yaz

Bu akşam hangi dizi var?

TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm, Kanal D’de Arka Sokaklar ekranlara geliyor.

Kızılcık Şerbeti bugün mü?

Evet, Show TV’de saat 20:00’da yeni bölümüyle yayında.

Taşacak Bu Deniz hangi kanalda?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bugünün güncel yayın akışı ile birlikte TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8 ve NOW yayın akışı netleşmiş durumda. Hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını kolaylıkla öğrenebilir, izlemek istediğiniz yapımı seçebilirsiniz.

