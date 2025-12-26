Bu Akşam Hangi Diziler Var? 26 Aralık 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için en çok merak edilen konuların başında “TRT 1 yayın akışı”, “Show TV yayın akışı”, “ATV yayın akışı bugün” ve “Bu akşam hangi dizi var?” soruları geliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar belli oldu. İşte güncel yayın akışı listesi, yeni bölümleri yayınlanacak yapımlar ve detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Açıklama 20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) Karadeniz doğasında aşk ve nefretin iç içe geçtiği tutkulu bir hikâye. 00:15 Gönül Dağı Hayallerinin peşinden koşan kuzenlerin duygusal yolculuğu. 02:50 Seksenler (Tekrar) 80’lerin sıcak mahalle hayatını anlatan nostaljik dizi. 03:15 Kasaba Doktoru (Tekrar) Kasaba hastanesinde kesişen hayatların etkileyici hikâyesi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Durum 20:00 Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm 00:15 Rüya Gibi Tekrar 02:45 Veliaht Tekrar 04:30 Kızılcık Şerbeti Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Bebek Firarda – Yabancı Sinema 22:00 Suikast Treni – Yabancı Sinema 00:40 Suikast Treni – Tekrar 03:00 Kardeşlerim 05:30 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Durum 20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm 00:15 Güller ve Günahlar Tekrar 02:30 Siyah Beyaz Aşk Tekrar 04:30 Üç Kız Kardeş Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Mavi Boncuk – Yerli Film 21:45 Acı Tatlı Ekşi – Yerli Film 23:45 Acı Tatlı Ekşi – Tekrar 02:00 Kaderimin Oyunu – Tekrar 03:30 Söz – Tekrar 04:30 Kiralık Aşk – Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03:30 Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Sahtekarlar 23:00 Kıskanmak 02:00 Halef: Köklerin Çağrısı 04:15 Şevkat Yerimdar 05:00 Kefaret 06:00 Son Yaz

Bu akşam hangi dizi var?

TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm, Kanal D’de Arka Sokaklar ekranlara geliyor.

Kızılcık Şerbeti bugün mü?

Evet, Show TV’de saat 20:00’da yeni bölümüyle yayında.

Taşacak Bu Deniz hangi kanalda?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bugünün güncel yayın akışı ile birlikte TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8 ve NOW yayın akışı netleşmiş durumda. Hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını kolaylıkla öğrenebilir, izlemek istediğiniz yapımı seçebilirsiniz.