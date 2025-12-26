Bu Akşam Hangi Diziler Var? 26 Aralık 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Bu akşam TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star, TV8 ve NOW yayın akışında hangi diziler ve programlar ekrana geliyor? Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bugün saat kaçta, Taşacak Bu Deniz hangi kanalda yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Televizyon izleyicileri için en çok merak edilen konuların başında “TRT 1 yayın akışı”, “Show TV yayın akışı”, “ATV yayın akışı bugün” ve “Bu akşam hangi dizi var?” soruları geliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar belli oldu. İşte güncel yayın akışı listesi, yeni bölümleri yayınlanacak yapımlar ve detaylar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Açıklama
|20:00
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|Karadeniz doğasında aşk ve nefretin iç içe geçtiği tutkulu bir hikâye.
|00:15
|Gönül Dağı
|Hayallerinin peşinden koşan kuzenlerin duygusal yolculuğu.
|02:50
|Seksenler (Tekrar)
|80’lerin sıcak mahalle hayatını anlatan nostaljik dizi.
|03:15
|Kasaba Doktoru (Tekrar)
|Kasaba hastanesinde kesişen hayatların etkileyici hikâyesi.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Durum
|20:00
|Kızılcık Şerbeti
|Yeni Bölüm
|00:15
|Rüya Gibi
|Tekrar
|02:45
|Veliaht
|Tekrar
|04:30
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Bebek Firarda – Yabancı Sinema
|22:00
|Suikast Treni – Yabancı Sinema
|00:40
|Suikast Treni – Tekrar
|03:00
|Kardeşlerim
|05:30
|Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Durum
|20:00
|Arka Sokaklar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Güller ve Günahlar
|Tekrar
|02:30
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
|04:30
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Mavi Boncuk – Yerli Film
|21:45
|Acı Tatlı Ekşi – Yerli Film
|23:45
|Acı Tatlı Ekşi – Tekrar
|02:00
|Kaderimin Oyunu – Tekrar
|03:30
|Söz – Tekrar
|04:30
|Kiralık Aşk – Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
|00:15
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|03:30
|Gel Konuşalım
NOW YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Sahtekarlar
|23:00
|Kıskanmak
|02:00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|04:15
|Şevkat Yerimdar
|05:00
|Kefaret
|06:00
|Son Yaz
Bu akşam hangi dizi var?
TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölüm, Kanal D’de Arka Sokaklar ekranlara geliyor.
Kızılcık Şerbeti bugün mü?
Evet, Show TV’de saat 20:00’da yeni bölümüyle yayında.
Taşacak Bu Deniz hangi kanalda?
Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Bugünün güncel yayın akışı ile birlikte TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8 ve NOW yayın akışı netleşmiş durumda. Hangi kanalda hangi dizi, film veya programın yayınlanacağını kolaylıkla öğrenebilir, izlemek istediğiniz yapımı seçebilirsiniz.