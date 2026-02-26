BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 26 Şubat 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var sorusu 26 Şubat 2026 Perşembe günü televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Akşam hangi diziler var, bugün hangi diziler var yeni bölüm, TV’de bugün hangi diziler var ve bugünkü diziler ve saatleri gibi aramalar öne çıkıyor. İşte TRT 1, Show TV, Kanal D, Now TV, ATV, TV8 ve Star TV 26 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı detayları.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Maç Önü

Maç Önü 20.45 Samsunspor - Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması (Samsun 19 Mayıs Stadyumu)

Samsunspor - Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması (Samsun 19 Mayıs Stadyumu) 23.00 Nott'm Forest - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması (The City Ground)

Nott'm Forest - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması (The City Ground) 01.15 Gönül Dağı

Gönül Dağı 02.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar) 04.45 Sahur Bereketi (Canlı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Veliaht (Özetsiz Yeni Bölüm)

Veliaht (Özetsiz Yeni Bölüm) 23:15 Rüyanda Görürsün

Rüyanda Görürsün 00:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı) 03:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Alt Yazılı)

Kızılcık Şerbeti (Tekrar Alt Yazılı) 05:00 Bahar (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

İnci Taneleri (Yeni Bölüm) 00:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

Arka Sokaklar (Tekrar) 02:00 Eşref Rüya (Tekrar)

Eşref Rüya (Tekrar) 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 00.00 Yeraltı

Yeraltı 02.45 Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı) 04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı) 06.15 Karagül

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (1215. Bölüm)

Kim Milyoner Olmak İster? (1215. Bölüm) 00:20 Kuruluş Orhan (16. Bölüm)

Kuruluş Orhan (16. Bölüm) 02:45 HZ. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema

HZ. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)

Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm) 02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın 04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sevdiğim Sensin (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)

Sevdiğim Sensin (Yerli Dizi - Yeni Bölüm) 00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 02:30 Sefirin Kızı (Tekrar)

Sefirin Kızı (Tekrar) 03:45 Ateşböceği (Tekrar)

Ateşböceği (Tekrar) 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Bu akşam hangi diziler var?

26 Şubat 2026 Perşembe akşamı İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht ve Sevdiğim Sensin yeni bölümleriyle ekranda.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht ve Sevdiğim Sensin yeni bölümleriyle yayınlanıyor.

TV’de bugün hangi diziler var?

TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de İnci Taneleri, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, Show TV’de Veliaht ve Star TV’de Sevdiğim Sensin yer alıyor.

Bugünkü diziler ve saatleri nereden öğrenilir?

26 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı listesinde tüm kanalların dizileri ve saat bilgileri yer almaktadır.

SONUÇ

26 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı incelendiğinde, prime time kuşağında birçok yeni bölüm dikkat çekiyor. Bu akşamki diziler arasında İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht ve Sevdiğim Sensin öne çıkarken, spor karşılaşmaları ve sahur programları da ekranlarda yer alıyor. Bugün hangi diziler var sorusunun tüm yanıtları yukarıdaki listede eksiksiz şekilde sunulmuştur.