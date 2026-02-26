BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 26 Şubat 2026 Perşembe TV Yayın Akışı
Bu akşam dizilerin saatlerinde hangi değişiklikler var? Samsunspor ve Fenerbahçe'nin maçları saat kaçta ve hangi kanalda? Günün TV Yayın Akışı haberimizde.
Bu akşam hangi diziler var sorusu 26 Şubat 2026 Perşembe günü televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Akşam hangi diziler var, bugün hangi diziler var yeni bölüm, TV’de bugün hangi diziler var ve bugünkü diziler ve saatleri gibi aramalar öne çıkıyor. İşte TRT 1, Show TV, Kanal D, Now TV, ATV, TV8 ve Star TV 26 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı detayları.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 20.00 Maç Önü
- 20.45 Samsunspor - Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması (Samsun 19 Mayıs Stadyumu)
- 23.00 Nott'm Forest - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması (The City Ground)
- 01.15 Gönül Dağı
- 02.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
- 04.45 Sahur Bereketi (Canlı)
Gönül Dağı gece saatlerinde ekrana geliyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 Veliaht (Özetsiz Yeni Bölüm)
- 23:15 Rüyanda Görürsün
- 00:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
- 03:15 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Alt Yazılı)
- 05:00 Bahar (Tekrar)
Veliaht yeni bölümüyle dikkat çekiyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)
- 00:15 Arka Sokaklar (Tekrar)
- 02:00 Eşref Rüya (Tekrar)
- 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
İnci Taneleri yeni bölümüyle yanıt veriyor.
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
- 00.00 Yeraltı
- 02.45 Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
- 04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
- 06.15 Karagül
Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle öne çıkıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (1215. Bölüm)
- 00:20 Kuruluş Orhan (16. Bölüm)
- 02:45 HZ. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema
- 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Kuruluş Orhan yanıt veriyor.
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
- 01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
- 02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 Sevdiğim Sensin (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)
- 00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 02:30 Sefirin Kızı (Tekrar)
- 03:45 Ateşböceği (Tekrar)
- 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
Star TV'de bugün hangi diziler var sorusunun cevabı Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle başlıyor.
