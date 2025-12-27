Bu Akşam Hangi Diziler Var? 27 Aralık 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği soruların başında “Bu akşam hangi diziler var?” ve “Bugün televizyonda ne var?” geliyor. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü için NOW TV, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu. Yeni bölümleri yayınlanacak diziler, tekrar bölümleri ve sinema filmleri ekran başındakiler için dopdolu bir akşam sunuyor.

27 ARALIK 2025 CUMARTESİ AKŞAMI TV YAYIN AKIŞI

Aşağıda bugün için açıklanan güncel yayın akışı yer almaktadır. NOW TV yayın akışı, Show TV yayın akışı, ATV yayın akışı, Kanal D yayın akışı, Star TV yayın akışı, TRT 1 yayın akışı ve TV8 yayın akışı detaylarıyla derledik.

NOW TV Yayın Akışı

20.00 – Ben Leman (Final Bölüm)

23.30 – Sahtekarlar (Altyazılı)

02.15 – Şevkat Yerimdar (Altyazılı)

04.30 – Kefaret (Altyazılı)

06.00 – Son Yaz (Altyazılı)

Show TV Yayın Akışı

20.00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.45 – Rüya Gibi (Tekrar)

02.30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

04.15 – Veliaht (Tekrar)

ATV Yayın Akışı

20.00 – Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

21.45 – Cinayet Süsü (Yerli Sinema)

00.00 – Kuruluş Orhan (9. Bölüm)

03.00 – Kardeşlerim

05.30 – Aldatmak

Kanal D Yayın Akışı

20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00.15 – Arka Sokaklar (Türkçe Dublaj)

02.45 – Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)

04.00 – Müzik Arası

05.00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı

20.00 – Kara Bela (Yerli Film)

22.30 – Kara Bela (Tekrar)

00.30 – Sahipsizler (Tekrar)

03.30 – Söz (Tekrar)

05.00 – Kiralık Aşk (Tekrar)

TV8 Yayın Akışı

20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00.15 – Gazete Magazin

04.00 – Oynat Bakalım

05.15 – Gençlik Rüzgarı

TRT 1 Yayın Akışı

20.00 – Gönül Dağı

00.15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30 – Gündem Ötesi Artı

01.50 – Akif (Türk Sineması – Tekrar)

03.40 – Teşkilat (Tekrar)

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR? İŞTE GÜNÜN ÖZETİ

Bu akşam televizyon ekranlarında güçlü diziler, iddialı filmler ve sevilen programlar ekranlarda yer alacak. Özellikle Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye izleyici ilgisinin yoğunlaşacağı yapımlar arasında öne çıkıyor.

Bu akşam televizyonda ne var?

Bu akşam NOW TV, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında diziler, programlar ve sinema filmleri yayınlanıyor. Detaylı yayın akışı yukarıdadır.

Gönül Dağı bugün var mı?

Evet, TRT 1’de saat 20.00’de Gönül Dağı yayında.

Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var?

Güldür Güldür Show yeni bölümü ile Show TV’de, Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Kanal D’de ekranda olacak. NOW TV’de Ben Leman final bölümüyle ekranlara geliyor.

MasterChef Türkiye bugün var mı?

Evet, TV8’de saat 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölüm ile yayında.

27 Aralık 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranları dolu dolu içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu akşam hangi diziler var?, Bugün televizyonda ne var? ve yayın akışı araştıran izleyiciler için günün en güncel yayın planını derledik.