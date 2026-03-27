BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 27 Mart 2026 Cuma TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin akşam saatlerine yaklaşırken en çok araştırdığı başlıklardan biri yine aynı: Bu akşam hangi diziler var? 27 Mart 2026 Cuma günü ekranlarda hangi yapımların yer aldığı, hangi dizilerin yeni bölümle geldiği ve hangi kanalda hangi programın yayınlanacağı merak ediliyor.

27 MART 2026 CUMA BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

27 Mart 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem tekrar yayınlar hem de yerli-yabancı film ve program içerikleri izleyiciyle buluşuyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle dikkat çekerken, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW'da Yeraltı ve TV8'de Ada Günlüğü öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

Bunun yanında gece kuşağında çok sayıda tekrar bölüm, film ve program ekranlarda olacak. Bu nedenle Cuma akşamı yayın akışı, yalnızca diziler açısından değil, genel televizyon izleme planı açısından da yoğun bir içerik sunuyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ | 27 MART 2026 CUMA

Kanal Saat Yapım Tür / Not TRT 1 20:00 Taşacak Bu Deniz Subtitle TRT 1 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı Tekrar / Subtitle TRT 1 02:55 Benim Adım Melek Tekrar / Subtitle Show TV 20:00 Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Show TV 00:15 Transit Film Show TV 01:45 Kızılcık Şerbeti Tekrar Show TV 04:00 Yasak Aşk Dizi Show TV 05:00 Sandık Kokusu Tekrar NOW 20:00 Yeraltı Dizi NOW 23:00 Doktor: Başka Hayatta Alt Yazılı NOW 01:45 Halef: Köklerin Çağrısı Dizi NOW 04:15 Yasak Elma Alt Yazılı NOW 06:15 Karagül Dizi Star TV 20:00 Hababam Sınıfı Yerli Film Star TV 22:00 Tatlım Tatlım Yerli Film Star TV 23:45 Tatlım Tatlım Yerli Film Star TV 01:30 Erkenci Kuş Yerli Dizi - Tekrar Star TV 03:00 Sefirin Kızı Yerli Dizi - Tekrar Star TV 05:00 Aramızda Kalsın Yerli Dizi - Tekrar Kanal D 20:00 Hababam Sınıfı Yerli Film Kanal D 22:00 Tatlım Tatlım Yerli Film Kanal D 23:45 Tatlım Tatlım Yerli Film Kanal D 01:30 Erkenci Kuş Yerli Dizi - Tekrar Kanal D 03:00 Sefirin Kızı Yerli Dizi - Tekrar Kanal D 05:00 Aramızda Kalsın Yerli Dizi - Tekrar ATV 20:00 İkizler Projesi Yabancı Sinema ATV 22:25 Teknede Dehşet TV'de İlk / Yabancı Sinema ATV 00:20 İkizler Projesi Yabancı Sinema ATV 02:20 Teknede Dehşet Yabancı Sinema ATV 04:00 Gözleri KaraDeniz Dizi TV8 20:00 Ada Günlüğü Yeni Bölüm / Program TV8 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Yeni Bölüm / Program TV8 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma TV8 03:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın Yarışma TV8 05:30 Tuzak Program

TRT 1'DE BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1'de bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtında saat 20:00'de yayınlanacak Taşacak Bu Deniz öne çıkıyor. Karadeniz’in hırçın doğasında geçen hikâyesiyle dikkat çeken yapım, Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Gece kuşağında ise Mehmed: Fetihler Sultanı tekrar bölümü ve Benim Adım Melek tekrar yayını ekranda olacak.

SHOW TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Show TV'de bugün hangi diziler var sorusunun en güçlü yanıtı, saat 20:00’de yeni bölümüyle yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti oluyor. Kanalın gece kuşağında ayrıca Transit, Kızılcık Şerbeti tekrar yayını, Yasak Aşk ve Sandık Kokusu bulunuyor.

NOW TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Now TV'de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt arayanlar için saat 20:00’de Yeraltı öne çıkıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Doktor: Başka Hayatta, Halef: Köklerin Çağrısı, Yasak Elma ve Karagül ekranlara gelecek.

STAR TV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Star TV'de bugün hangi diziler var aramalarında kanalın akışında yerli film ve tekrar dizi kuşağı dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde Hababam Sınıfı ve Tatlım Tatlım yayınlanırken, gecenin ilerleyen saatlerinde Erkenci Kuş, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri ekrana gelecek.

KANAL D'DE BU AKŞAM NE VAR?

Kanal D yayın akışında da akşam kuşağında Hababam Sınıfı ve Tatlım Tatlım yer alıyor. Gece ilerledikçe Erkenci Kuş, Sefirin Kızı ve Aramızda Kalsın tekrar yayınları ekranlarda olacak.

ATV'DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV'de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtında bu akşam ağırlıklı olarak yabancı sinema kuşağı dikkat çekiyor. Kanalda İkizler Projesi ve Teknede Dehşet filmleri yayınlanacak. Sabah kuşağında ise Gözleri KaraDeniz ekranlarda olacak.

TV8'DE BU AKŞAM NE VAR?

TV8 ekranlarında bu akşam saat 20:00’de Ada Günlüğü yeni bölümüyle yer alıyor. Gece kuşağında ise Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın ve Tuzak ekrana gelecek.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR YENİ BÖLÜM?

Bugün hangi diziler var yeni bölüm sorusuna verilen yayın bilgilerine göre öne çıkan yapımlar şunlar oluyor:

27 MART 2026 CUMA AKŞAMI EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN YAPIMLAR

27 Mart 2026 Cuma TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Yeraltı, Hababam Sınıfı, İkizler Projesi ve Ada Günlüğü dikkat çekiyor. Böylece Cuma akşamı yayın akışı, dizi ve film ağırlıklı zengin bir görünüm sunuyor.

