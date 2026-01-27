BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 27 Ocak 2026 Salı TV Yayın Akışı
Bu akşam hangi diziler var, 27 Ocak 2026 Salı günü hangi yapımlar ekrana geliyor? Bugün hangi diziler var, yeni bölüm olan diziler hangileri? Star TV, ATV, Show TV ve Kanal D’de bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Bu akşama ait güncel TV Yayın Akışı haberimizde.
Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı “bu akşam hangi diziler var” sorusu, 27 Ocak 2026 Salı günü için netleşti. Ulusal kanallarda yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler saat saat belli oldu. Bugün hangi diziler var 27 Ocak 2026 diyenler için tüm kanalların güncel yayın akışını tek tek derledik.
NOW TV YAYIN AKIŞI – BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
- 20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
- 00.00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)
- 03.00 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
- 05.00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)
- 06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)
Now TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı özellikle yeni bölümüyle ekrana gelen Kıskanmak dizisiyle dikkat çekiyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI – SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
- 20.00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
- 00.15 – Veliaht (Tekrar)
- 02.45 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 05.00 – İstasyon
Show TV’de bugün hangi diziler var diye soran izleyiciler için eğlence ve tekrar dizileri öne çıkıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ
- 20.00 – Krater (TV’de İlk)
- 22.15 – Krater
- 00.15 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
- 02.45 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 04.45 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
Kanal D’de bu akşam diziler arasında öne çıkan yapım, TV’de ilk kez yayınlanan Krater oluyor.
ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
- 20.00 – A.B.İ. (3. Bölüm)
- 23.30 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)
- 02.15 – Beni Unutma (Yerli Sinema)
- 04.00 – Bir Gece Masalı
ATV’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt arayanlar için hem yeni bölümler hem de yerli sinema seçeneği bulunuyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI – BU AKŞAMKİ DİZİLER
- 20.00 – Tosun Paşa (Yerli Film)
- 22.00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Yabancı Film)
- 01.00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Tekrar)
- 04.00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)
- 05.30 – Erkenci Kuş (Tekrar)
Star TV’de bugün hangi diziler var diyenler için film ağırlıklı bir yayın akışı dikkat çekiyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – SALI AKŞAMI DİZİLERİ
- 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00.15 – Vefa Sultan
- 02.15 – Seksenler
TRT 1’de bu akşam diziler arasında tarih ve dönem dizileri öne çıkıyor.
TV8 YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ PROGRAMLAR VAR?
- 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03.30 – Zahide Yetiş’le Sence?
TV8’de bugün hangi diziler var sorusunun yerine yarışma ve program içerikleri öne çıkıyor.
Akşam hangi diziler var?
27 Ocak 2026 Salı akşamı Now TV, Kanal D, ATV ve TRT 1’de diziler; TV8’de yarışma programları yayınlanıyor.
Bugün hangi diziler var 27 Ocak 2026?
Bugün Kıskanmak, Krater, A.B.İ., Kuruluş Orhan, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlar ekrana geliyor.
Bugün hangi diziler var yeni bölüm?
Kıskanmak ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Bugünkü diziler ve saatleri, 27 Ocak 2026 Salı akşamı için izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Dizi, yarışma ve film alternatifleriyle dolu bu akşamda, kanal tercihinizi yayın akışına göre kolayca yapabilirsiniz. “TV’de bugün hangi diziler var” sorusunun en güncel ve net yanıtı burada yer alıyor.