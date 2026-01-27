BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 27 Ocak 2026 Salı TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı “bu akşam hangi diziler var” sorusu, 27 Ocak 2026 Salı günü için netleşti. Ulusal kanallarda yayınlanacak diziler, yarışmalar ve filmler saat saat belli oldu. Bugün hangi diziler var 27 Ocak 2026 diyenler için tüm kanalların güncel yayın akışını tek tek derledik.

NOW TV YAYIN AKIŞI – BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

– Kıskanmak (Yeni Bölüm) 00.00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)

– Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı) 03.00 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

– Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı) 05.00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)

– Yasak Elma (Alt Yazılı) 06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

Now TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı özellikle yeni bölümüyle ekrana gelen Kıskanmak dizisiyle dikkat çekiyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

20.00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

– Güldür Güldür Show (Tekrar) 00.15 – Veliaht (Tekrar)

– Veliaht (Tekrar) 02.45 – Rüya Gibi (Tekrar)

– Rüya Gibi (Tekrar) 05.00 – İstasyon

Show TV’de bugün hangi diziler var diye soran izleyiciler için eğlence ve tekrar dizileri öne çıkıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

20.00 – Krater (TV’de İlk)

– Krater (TV’de İlk) 22.15 – Krater

– Krater 00.15 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

– Güller ve Günahlar (Tekrar) 02.45 – Poyraz Karayel (Tekrar)

– Poyraz Karayel (Tekrar) 04.45 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Kanal D’de bu akşam diziler arasında öne çıkan yapım, TV’de ilk kez yayınlanan Krater oluyor.

ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

20.00 – A.B.İ. (3. Bölüm)

– A.B.İ. (3. Bölüm) 23.30 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)

– Kuruluş Orhan (11. Bölüm) 02.15 – Beni Unutma (Yerli Sinema)

– Beni Unutma (Yerli Sinema) 04.00 – Bir Gece Masalı

ATV’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt arayanlar için hem yeni bölümler hem de yerli sinema seçeneği bulunuyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI – BU AKŞAMKİ DİZİLER

20.00 – Tosun Paşa (Yerli Film)

– Tosun Paşa (Yerli Film) 22.00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Yabancı Film)

– Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Yabancı Film) 01.00 – Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Tekrar)

– Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Tekrar) 04.00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

– Kaderimin Oyunu (Tekrar) 05.30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var diyenler için film ağırlıklı bir yayın akışı dikkat çekiyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – SALI AKŞAMI DİZİLERİ

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

– Mehmed: Fetihler Sultanı 00.15 – Vefa Sultan

– Vefa Sultan 02.15 – Seksenler

TRT 1’de bu akşam diziler arasında tarih ve dönem dizileri öne çıkıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ PROGRAMLAR VAR?

20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

– Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)

– Survivor Ekstra (Canlı) 01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03.30 – Zahide Yetiş’le Sence?

TV8’de bugün hangi diziler var sorusunun yerine yarışma ve program içerikleri öne çıkıyor.

Akşam hangi diziler var?

27 Ocak 2026 Salı akşamı Now TV, Kanal D, ATV ve TRT 1’de diziler; TV8’de yarışma programları yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var 27 Ocak 2026?

Bugün Kıskanmak, Krater, A.B.İ., Kuruluş Orhan, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlar ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var yeni bölüm?

Kıskanmak ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Bugünkü diziler ve saatleri, 27 Ocak 2026 Salı akşamı için izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Dizi, yarışma ve film alternatifleriyle dolu bu akşamda, kanal tercihinizi yayın akışına göre kolayca yapabilirsiniz. “TV’de bugün hangi diziler var” sorusunun en güncel ve net yanıtı burada yer alıyor.