BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 27 Şubat 2026 Cuma TV Yayın Akışı

27 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var Cuma?”, “TV’de bugün hangi diziler var?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak tüm programları ve bugünkü diziler ve saatleri sizin için eksiksiz derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 – Maç Özel

– Maç Özel 21.00 – Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

– Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 23.00 – Vefa Sultan

– Vefa Sultan 00.15 – Taşacak Bu Deniz

– Taşacak Bu Deniz 02.45 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

– Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar) 04.45 – Sahur Bereketi (Canlı)

TRT 1’de bugün dizi olarak Vefa Sultan ve Taşacak Bu Deniz ekranlarda olacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

– Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm) 00.15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)

– Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı) 02.15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

– Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 05.00 – Bahar (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ile ekranda.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

– Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) 00.15 – Eşref Rüya (Tekrar)

– Eşref Rüya (Tekrar) 02.30 – Arka Sokaklar (Tekrar)

– Arka Sokaklar (Tekrar) 04.15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Kanal D’de bugün hangi diziler var Cuma akşamı sorusunun cevabı: Arka Sokaklar yeni bölüm.

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 – Kuşaklılar (TV’de İlk / Yerli Sinema)

– Kuşaklılar (TV’de İlk / Yerli Sinema) 22.30 – Aynı Yağmur Altında (3. Bölüm)

– Aynı Yağmur Altında (3. Bölüm) 01.20 – Kuşaklılar (Yerli Sinema)

– Kuşaklılar (Yerli Sinema) 02.45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

– Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema) 03.45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt olarak Aynı Yağmur Altında 3. bölüm tekrar ekranda olacak.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Yeraltı (Alt Yazılı)

– Yeraltı (Alt Yazılı) 23.00 – Kıskanmak (Alt Yazılı)

– Kıskanmak (Alt Yazılı) 02.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

– Halef: Köklerin Çağrısı 04.15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)

– Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı) 06.30 – Karagül

Now TV’de bugün hangi diziler var? Yeraltı, Kıskanmak ve Halef: Köklerin Çağrısı tekrar bölümleriyle ekranlarda.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

– Sevdiğim Sensin (Tekrar) 02.00 – Sefirin Kızı (Tekrar)

– Sefirin Kızı (Tekrar) 04.00 – Ateşböceği (Tekrar)

– Ateşböceği (Tekrar) 05.00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var? Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleriyle yayında.

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 – Bil Bakalım (Yeni Bölüm)

– Bil Bakalım (Yeni Bölüm) 22.15 – Ada Günlüğü (Yeni Bölüm)

– Ada Günlüğü (Yeni Bölüm) 00.15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)

– Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm) 01.30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

– Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın 04.00 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

Bu akşam hangi diziler var?

Arka Sokaklar (yeni bölüm), Kızılcık Şerbeti (yeni bölüm), Vefa Sultan, Taşacak Bu Deniz, Aynı Yağmur Altında, Yeraltı, Kıskanmak ve diğer tekrar dizileri yayınlanacak.

Bugün hangi diziler var 27 Şubat 2026?

TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV ve Star TV ekranlarında çok sayıda dizi ve yeni bölüm yer alıyor.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri yayınlanıyor.

27 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı kapsamında yeni bölümler, tekrar diziler ve canlı programlar izleyiciyle buluşuyor. “Bu akşamki diziler”, “Bugünkü diziler ve saatleri” ve “Cuma günü hangi diziler var?” sorularının yanıtlarını yukarıda detaylı şekilde bulabilirsiniz.