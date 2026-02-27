BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 27 Şubat 2026 Cuma TV Yayın Akışı
Bu akşam TV’de hangi diziler var? 27 Şubat 2026 Cuma günü hangi diziler yayınlanıyor? Show TV, Kanal D ve TRT 1’de bugün hangi diziler var? Günün TV Yayın Akışı haberimizde.
27 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugün hangi diziler var Cuma?”, “TV’de bugün hangi diziler var?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak tüm programları ve bugünkü diziler ve saatleri sizin için eksiksiz derledik.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Maç Özel
- 21.00 – Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
- 23.00 – Vefa Sultan
- 00.15 – Taşacak Bu Deniz
- 02.45 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
- 04.45 – Sahur Bereketi (Canlı)
TRT 1’de bugün dizi olarak Vefa Sultan ve Taşacak Bu Deniz ekranlarda olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
- 02.15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 05.00 – Bahar (Tekrar)
Show TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ile ekranda.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Eşref Rüya (Tekrar)
- 02.30 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 04.15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
Kanal D’de bugün hangi diziler var Cuma akşamı sorusunun cevabı: Arka Sokaklar yeni bölüm.
ATV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Kuşaklılar (TV’de İlk / Yerli Sinema)
- 22.30 – Aynı Yağmur Altında (3. Bölüm)
- 01.20 – Kuşaklılar (Yerli Sinema)
- 02.45 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
- 03.45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
ATV’de bugün hangi diziler var sorusuna yanıt olarak Aynı Yağmur Altında 3. bölüm tekrar ekranda olacak.
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Yeraltı (Alt Yazılı)
- 23.00 – Kıskanmak (Alt Yazılı)
- 02.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 04.15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
- 06.30 – Karagül
Now TV’de bugün hangi diziler var? Yeraltı, Kıskanmak ve Halef: Köklerin Çağrısı tekrar bölümleriyle ekranlarda.
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
- 02.00 – Sefirin Kızı (Tekrar)
- 04.00 – Ateşböceği (Tekrar)
- 05.00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
Star TV’de bugün hangi diziler var? Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleriyle yayında.
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Bil Bakalım (Yeni Bölüm)
- 22.15 – Ada Günlüğü (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
- 01.30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
- 04.00 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
Bu akşam hangi diziler var?
Arka Sokaklar (yeni bölüm), Kızılcık Şerbeti (yeni bölüm), Vefa Sultan, Taşacak Bu Deniz, Aynı Yağmur Altında, Yeraltı, Kıskanmak ve diğer tekrar dizileri yayınlanacak.
Bugün hangi diziler var 27 Şubat 2026?
TRT 1, Show TV, Kanal D, ATV, NOW TV ve Star TV ekranlarında çok sayıda dizi ve yeni bölüm yer alıyor.
Star TV’de bugün hangi diziler var?
Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri yayınlanıyor.
27 Şubat 2026 Cuma TV yayın akışı kapsamında yeni bölümler, tekrar diziler ve canlı programlar izleyiciyle buluşuyor. “Bu akşamki diziler”, “Bugünkü diziler ve saatleri” ve “Cuma günü hangi diziler var?” sorularının yanıtlarını yukarıda detaylı şekilde bulabilirsiniz.