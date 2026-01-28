BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 28 Ocak 2026 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı “akşam hangi diziler var?” sorusu, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü için netlik kazandı. Diziler, yarışmalar, sinema filmleri ve futbol heyecanının aynı akşam ekrana geldiği bu yoğun günde, bugün hangi diziler var 28 Ocak 2026 diyenler için tüm kanalların güncel yayın akışını derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

20.00 – Çizmeli Kedi: Son Dilek (Yabancı Sinema)

– Çizmeli Kedi: Son Dilek (Yabancı Sinema) 21.45 – Maç Önü

– Maç Önü 23.00 – Manchester City – Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı)

– Manchester City – Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı) 01.00 – Maç Sonu

– Maç Sonu 01.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1 ekranlarında bu akşam hem animasyon filmi hem de futbolseverlerin merak ettiği Manchester City Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Kanal D’de bu akşam yayınlanan içerikler, futbol ve sinema ağırlıklı bir yayın akışı sunuyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI – ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

20.00 – Yeraltı (İlk Bölüm)

– Yeraltı (İlk Bölüm) 22.15 – Yeraltı (Tekrar)

– Yeraltı (Tekrar) 00.45 – Kıskanmak

– Kıskanmak 03.30 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

– Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı) 05.00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)

– Yasak Elma (Alt Yazılı) 06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

NOW TV’de bugün hangi diziler var sorusunun cevabı, ilk bölümüyle ekrana gelen Yeraltı dizisiyle dikkat çekiyor.

ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

20.00 – Kuruluş Orhan (12. Bölüm)

– Kuruluş Orhan (12. Bölüm) 00.20 – A.B.İ. (3. Bölüm)

– A.B.İ. (3. Bölüm) 03.15 – Bir Gece Masalı

– Bir Gece Masalı 05.45 – Aldatmak

ATV’de bu akşam diziler arasında tarihi yapımlar ve yeni bölümler ön plana çıkıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – BU AKŞAMKİ DİZİLER

20.00 – Eyyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

– Eyyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema) 22.30 – Yıldızlar Da Kayar

– Yıldızlar Da Kayar 00.30 – Veliaht (Tekrar)

– Veliaht (Tekrar) 03.00 – Rüya Gibi (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var diye soran izleyiciler için film ve eğlence ağırlıklı bir akşam ekranlara geliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

20.00 – Sahipsizler (Yeni Bölüm)

– Sahipsizler (Yeni Bölüm) 00.15 – Alemde Bir Gece (Yerli Film)

– Alemde Bir Gece (Yerli Film) 02.00 – Alemde Bir Gece (Tekrar)

– Alemde Bir Gece (Tekrar) 03.30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

– Aramızda Kalsın (Tekrar) 04.30 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

– Kaderimin Oyunu (Tekrar) 05.30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

Star TV’de bu akşam yeni bölümüyle yayınlanan Sahipsizler, “bu akşamki diziler” listesinde öne çıkıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ PROGRAMLAR VAR?

20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

– Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)

– Survivor Ekstra (Canlı) 01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03.30 – Zahide Yetiş’le Sence?

TV8’de bugün hangi diziler var sorusunun yerini yarışma programları alıyor.

Akşam hangi diziler var?

28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı NOW TV, ATV ve Star TV’de diziler; TRT 1 ve Kanal D’de maç ve film yayınları yer alıyor.

Galatasaray'ın maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00'te TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bugün hangi diziler var 28 Ocak 2026?

Bugün Yeraltı, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Mehmed: Fetihler Sultanı izleyiciyle buluşuyor.

Bu akşam hangi diziler yeni bölüm?

Yeraltı, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Bugünkü diziler ve saatleri, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü için oldukça geniş bir içerik sunuyor. Dizi, film, yarışma ve futbol heyecanının bir arada olduğu bu akşamda, “TV’de bugün hangi diziler var” sorusunun en güncel yanıtını bu yayın akışıyla kolayca bulabilirsiniz.