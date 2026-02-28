BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 28 Şubat 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Bugün hangi diziler var 28 Şubat 2026?”, “Star TV'de bugün hangi diziler var?”, “ATV'de bugün hangi diziler var?”, “Show TV'de bugün hangi diziler var?” ve “Now TV'de bugün hangi diziler var?” soruları gündemde üst sıralarda yer alıyor.

İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi günü TV’de bugün hangi diziler var, bugünkü diziler ve saatleri ile tüm kanalların eksiksiz yayın akışı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ)

Saat Program 20.00 Gönül Dağı 00.15 Vefa Sultan 01.30 Sessizlik | Yabancı Sinema 02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar) 04.40 Sahur Bereketi (Canlı)

TRT 1’de bu akşam Gönül Dağı dizisi ekranlara geliyor. Gece kuşağında ise Vefa Sultan yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm) 00:15 Uzak Şehir (Tekrar) 02:30 Güller ve Günahlar (Tekrar) 04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Kanal D’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Güller ve Günahlar yeni bölüm ile ekranda.

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Cennetin Krallığı / Yabancı Sinema 22:45 A.B.İ. (7. Bölüm) 02:00 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV’de bugün hangi diziler var sorusunun cevabı olarak A.B.İ. 7. bölüm dikkat çekiyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar) 23.15 Çifte Milyon (Sezon Finali) 01.30 Efsane Futbol (Canlı) 02.30 Yeraltı 04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı) 06.30 Karagül

Now TV’de bugün hangi diziler var? Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yayınlanıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm) 23:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı) 02:00 Veliaht (Tekrar) 05:00 Bahar (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var sorusu kadar Güldür Güldür Show yeni bölüm de merak ediliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Ejderham ve Ben (Yabancı Film) 22:00 Ejderham ve Ben 23:45 Sevdiğim Sensin (Tekrar) 02:00 Sefirin Kızı (Tekrar) 04:00 Ateşböceği (Tekrar) 05:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleriyle yayında.

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm) 00:15 Survivor Ekstra (Canlı) 01:30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm) 02:45 Gazete Magazin 04:00 Gençlik Rüzgarı 04:45 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TV8’de bugün hangi diziler var sorusunun yanında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölüm öne çıkıyor.

