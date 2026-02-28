Giriş / Abone Ol
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 28 Şubat 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı

TV'de bu akşam bazı diziler yeni bölüm, bazı diziler tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacak. 28 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

  • 28.02.2026 16:47
  • Giriş: 28.02.2026 16:47
  • Güncelleme: 28.02.2026 16:48
Bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Bugün hangi diziler var 28 Şubat 2026?”, “Star TV'de bugün hangi diziler var?”, “ATV'de bugün hangi diziler var?”, “Show TV'de bugün hangi diziler var?” ve “Now TV'de bugün hangi diziler var?” soruları gündemde üst sıralarda yer alıyor.

İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi günü TV’de bugün hangi diziler var, bugünkü diziler ve saatleri ile tüm kanalların eksiksiz yayın akışı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ)

SaatProgram
20.00Gönül Dağı
00.15Vefa Sultan
01.30Sessizlik | Yabancı Sinema
02.40Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
04.40Sahur Bereketi (Canlı)

TRT 1’de bu akşam Gönül Dağı dizisi ekranlara geliyor. Gece kuşağında ise Vefa Sultan yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15Uzak Şehir (Tekrar)
02:30Güller ve Günahlar (Tekrar)
04:15M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)

Kanal D’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Güller ve Günahlar yeni bölüm ile ekranda.

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Cennetin Krallığı / Yabancı Sinema
22:45A.B.İ. (7. Bölüm)
02:00Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi / Yabancı Sinema
03:45Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV’de bugün hangi diziler var sorusunun cevabı olarak A.B.İ. 7. bölüm dikkat çekiyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20.00Halef: Köklerin Çağrısı (Tekrar)
23.15Çifte Milyon (Sezon Finali)
01.30Efsane Futbol (Canlı)
02.30Yeraltı
04.15Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
06.30Karagül

Now TV’de bugün hangi diziler var? Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yayınlanıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45Bekir Köse ile Ramazan Geceleri (Canlı)
02:00Veliaht (Tekrar)
05:00Bahar (Tekrar)

Show TV’de bugün hangi diziler var sorusu kadar Güldür Güldür Show yeni bölüm de merak ediliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Ejderham ve Ben (Yabancı Film)
22:00Ejderham ve Ben
23:45Sevdiğim Sensin (Tekrar)
02:00Sefirin Kızı (Tekrar)
04:00Ateşböceği (Tekrar)
05:00Aramızda Kalsın (Tekrar)

Star TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı: Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleriyle yayında.

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
00:15Survivor Ekstra (Canlı)
01:30Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan (Yeni Bölüm)
02:45Gazete Magazin
04:00Gençlik Rüzgarı
04:45Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TV8’de bugün hangi diziler var sorusunun yanında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölüm öne çıkıyor.

Bu akşam hangi diziler var?

TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar yeni bölüm, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı tekrar bölümüyle yayınlanıyor.

Bugün hangi diziler var Cumartesi?

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, A.B.İ., Halef: Köklerin Çağrısı ve tekrar diziler ekranda.

Star TV’de bugün hangi diziler var?

Sevdiğim Sensin, Sefirin Kızı, Ateşböceği ve Aramızda Kalsın tekrar bölümleri yayınlanıyor.

ATV’de bugün hangi diziler var?

A.B.İ. 7. bölüm ATV ekranlarında yer alıyor.

Show TV’de bugün hangi diziler var?

Veliaht ve Bahar tekrar bölümleri yayınlanıyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı, hem yeni bölümler hem de tekrar dizilerle dolu. Bu akşamki diziler arasında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Halef: Köklerin Çağrısı öne çıkıyor. TV’de bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı yukarıdaki detaylı yayın akışında yer alıyor.

