Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 29 Aralık 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var, yayın akışı saat kaçta başlıyor? Kanal D, Show TV, NOW, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında izleyicileri neler bekliyor? Cennetin Çocukları ve Kıskanmak bugün mü? Tüm yanıtlar ve TV Yayın Akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 29.12.2025 13:57
  • Giriş: 29.12.2025 13:57
  • Güncelleme: 29.12.2025 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 29 Aralık 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda ne var?, 29 Aralık 2025 TV yayın akışı, hangi kanalda hangi dizi ve film var? soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, NOW, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar saat saat açıklandı. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı TV yayın akışı

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Derinlerdeki Dehşet (Tekrar)
22:15Derinlerdeki Dehşet (Tekrar)
00:30Titana Saldırı
02:00Poyraz Karayel (Tekrar)
04:00Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Show TV Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Sakar Şakir
21:45Kapıcılar Kralı
23:30Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
02:15Rüya Gibi (Tekrar)
04:30Sakar Şakir

NOW Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Kıskanmak (Tekrar)
23:00Halef: Köklerin Çağrısı
02:15Ben Leman
04:45Şevkat Yerimdar
05:30Kefaret
06:00Son Yaz

ATV Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Kızıl Hare / Yabancı Sinema
22:40Anka / Yerli Sinema
01:30Anka / Yerli Sinema
04:00Kardeşlerim

Star TV Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Tam Gaz (Yabancı Film)
22:30Tam Gaz (Yabancı Film)
00:45Sahipsizler (Tekrar)
03:00Kaderimin Oyunu (Tekrar)
05:00Söz (Tekrar)

TRT 1 Yayın Akışı

SaatProgram
20:00Cennetin Çocukları
00:15Hara | Türk Sineması
01:55Seksenler (Tekrar)
03:00Kasaba Doktoru (Tekrar)

TV8 Yayın Akışı

SaatProgram
20:00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30Gel Konuşalım

Bu akşam hangi diziler var?

29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi tekrarları, sinema filmleri ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor.

MasterChef Türkiye saat kaçta?

TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye saat 20:00’de başlıyor.

Kanal D yayın akışında neler var?

Kanal D’de Derinlerdeki Dehşet, Titana Saldırı, Poyraz Karayel ve Üç Kız Kardeş tekrar bölümleri ekrana geliyor.

TRT 1 bu akşam ne yayınlıyor?

TRT 1’de Cennetin Çocukları, ardından Hara filmi ve gece tekrar programları yer alıyor.

Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtını arayan izleyiciler için 29 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait tüm kanalların yayın akışını bir araya getirdik. Kanal D, Show TV, NOW, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında birbirinden farklı yapımlar seyirciye keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor.

BirGün'e Abone Ol