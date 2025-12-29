BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 29 Aralık 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda ne var?, 29 Aralık 2025 TV yayın akışı, hangi kanalda hangi dizi ve film var? soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, NOW, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar saat saat açıklandı. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı TV yayın akışı…

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Kanal D Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Derinlerdeki Dehşet (Tekrar) 22:15 Derinlerdeki Dehşet (Tekrar) 00:30 Titana Saldırı 02:00 Poyraz Karayel (Tekrar) 04:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Show TV Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Sakar Şakir 21:45 Kapıcılar Kralı 23:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 02:15 Rüya Gibi (Tekrar) 04:30 Sakar Şakir

NOW Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Kıskanmak (Tekrar) 23:00 Halef: Köklerin Çağrısı 02:15 Ben Leman 04:45 Şevkat Yerimdar 05:30 Kefaret 06:00 Son Yaz

ATV Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Kızıl Hare / Yabancı Sinema 22:40 Anka / Yerli Sinema 01:30 Anka / Yerli Sinema 04:00 Kardeşlerim

Star TV Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Tam Gaz (Yabancı Film) 22:30 Tam Gaz (Yabancı Film) 00:45 Sahipsizler (Tekrar) 03:00 Kaderimin Oyunu (Tekrar) 05:00 Söz (Tekrar)

TRT 1 Yayın Akışı

Saat Program 20:00 Cennetin Çocukları 00:15 Hara | Türk Sineması 01:55 Seksenler (Tekrar) 03:00 Kasaba Doktoru (Tekrar)

TV8 Yayın Akışı

Saat Program 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03:30 Gel Konuşalım

Bu akşam hangi diziler var?

29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi tekrarları, sinema filmleri ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor.

MasterChef Türkiye saat kaçta?

TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye saat 20:00’de başlıyor.

Kanal D yayın akışında neler var?

Kanal D’de Derinlerdeki Dehşet, Titana Saldırı, Poyraz Karayel ve Üç Kız Kardeş tekrar bölümleri ekrana geliyor.

TRT 1 bu akşam ne yayınlıyor?

TRT 1’de Cennetin Çocukları, ardından Hara filmi ve gece tekrar programları yer alıyor.

