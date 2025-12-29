BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 29 Aralık 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var, yayın akışı saat kaçta başlıyor? Kanal D, Show TV, NOW, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında izleyicileri neler bekliyor? Cennetin Çocukları ve Kıskanmak bugün mü? Tüm yanıtlar ve TV Yayın Akışı listesi haberimizde.
Bu akşam televizyonda ne var?, 29 Aralık 2025 TV yayın akışı, hangi kanalda hangi dizi ve film var? soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Kanal D, Show TV, NOW, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve programlar saat saat açıklandı. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı TV yayın akışı…
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Derinlerdeki Dehşet (Tekrar)
|22:15
|Derinlerdeki Dehşet (Tekrar)
|00:30
|Titana Saldırı
|02:00
|Poyraz Karayel (Tekrar)
|04:00
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
Show TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Sakar Şakir
|21:45
|Kapıcılar Kralı
|23:30
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
|02:15
|Rüya Gibi (Tekrar)
|04:30
|Sakar Şakir
NOW Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Kıskanmak (Tekrar)
|23:00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|02:15
|Ben Leman
|04:45
|Şevkat Yerimdar
|05:30
|Kefaret
|06:00
|Son Yaz
ATV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Kızıl Hare / Yabancı Sinema
|22:40
|Anka / Yerli Sinema
|01:30
|Anka / Yerli Sinema
|04:00
|Kardeşlerim
Star TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Tam Gaz (Yabancı Film)
|22:30
|Tam Gaz (Yabancı Film)
|00:45
|Sahipsizler (Tekrar)
|03:00
|Kaderimin Oyunu (Tekrar)
|05:00
|Söz (Tekrar)
TRT 1 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|Cennetin Çocukları
|00:15
|Hara | Türk Sineması
|01:55
|Seksenler (Tekrar)
|03:00
|Kasaba Doktoru (Tekrar)
TV8 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|20:00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
|00:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|03:30
|Gel Konuşalım
Bu akşam hangi diziler var?
29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi tekrarları, sinema filmleri ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor.
MasterChef Türkiye saat kaçta?
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye saat 20:00’de başlıyor.
Kanal D yayın akışında neler var?
Kanal D’de Derinlerdeki Dehşet, Titana Saldırı, Poyraz Karayel ve Üç Kız Kardeş tekrar bölümleri ekrana geliyor.
TRT 1 bu akşam ne yayınlıyor?
TRT 1’de Cennetin Çocukları, ardından Hara filmi ve gece tekrar programları yer alıyor.
Bu akşam hangi diziler var? sorusunun yanıtını arayan izleyiciler için 29 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait tüm kanalların yayın akışını bir araya getirdik. Kanal D, Show TV, NOW, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında birbirinden farklı yapımlar seyirciye keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor.