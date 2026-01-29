BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? | 29 Ocak 2026 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicileri için haftanın en merak edilen sorularından biri yine gündemde: Bu akşam hangi diziler var? 29 Ocak 2026 Perşembe günü ekranlarda yer alan diziler, yarışmalar, filmler ve spor karşılaşmaları netleşti. “Bugün hangi diziler var 29 Ocak 2026?”, “Perşembe günü hangi diziler var?” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularına yanıt arayanlar için kanallara göre detaylı yayın akışını derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 29 OCAK 2026 PERŞEMBE

TRT 1’de bu akşam dizi yerine sinema ve futbol ağırlıklı bir yayın akışı öne çıkıyor. Saat 20.00’de Türk sineması izleyiciyle buluşurken, gecenin ilerleyen saatlerinde Avrupa Ligi heyecanı ekranlara geliyor.

20.00 – Tete ve Masal Rüyalar Diyarı (Türk Sineması)

21.45 – Maç Önü

23.00 – FCSB - Fenerbahçe | Avrupa Ligi Grup Maçları

01.00 – Maç Sonu

02.00 – Cennetin Çocukları

Bu akşam TRT 1’de dizi bulunmazken, futbolseverler için Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı öne çıkıyor.

SHOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

“Show TV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı Veliaht dizisiyle geliyor. Akşam saatlerinde yeni bölüm ekrana gelirken, gece tekrar bölümleri izleyiciyle buluşacak.

20.00 – Veliaht (Yeni Bölüm)

00.15 – Rüya Gibi (Tekrar)

02.45 – Veliaht (Tekrar)

04.45 – Çiçek

KANAL D YAYIN AKIŞI – BU AKŞAMKİ DİZİLER

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamı güçlü bir dizi kuşağı izleyiciyi bekliyor. “Bu akşamki diziler” arasında İnci Taneleri yeni bölümüyle dikkat çekiyor.

20.00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

00.15 – Eşref Rüya (Tekrar)

03.00 – Poyraz Karayel (Tekrar)

05.00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV’de Perşembe akşamı dizi yerine yarışma ve programlar ekrana geliyor. Bu nedenle “ATV’de bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtı, bu akşam için dizi olmadığı yönünde.

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1210. Bölüm)

00.20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.20 – A.B.İ.

04.00 – Bir Gece Masalı

STAR TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Star TV’de akşam kuşağında yabancı film yer alırken, gece saatlerinde dizi tekrarları ekrana geliyor. “Star TV’de bugün hangi diziler var?” sorusu özellikle tekrar bölümleri için merak ediliyor.

20.00 – Boneyard (Yabancı Film)

22.00 – Boneyard (Yabancı Film)

00.00 – Sahipsizler (Tekrar)

02.30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

04.00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

05.30 – Erkenci Kuş (Tekrar)

NOW TV’DE BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

NOW TV, Perşembe akşamı yeni dizi bölümüyle öne çıkan kanallar arasında yer alıyor. “Bugün hangi diziler var yeni bölüm?” sorusunun yanıtlarından biri Halef: Köklerin Çağrısı oluyor.

20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00.00 – Yeraltı

02.45 – Yeraltı

05.00 – Yasak Elma

06.00 – Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI – BUGÜNKÜ DİZİLER VE PROGRAMLAR

TV8’de Perşembe akşamı dizi yerine yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle Survivor yeni bölümüyle gecenin en çok izlenen yapımlarından biri olmaya aday.

20.00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03.30 – Gel Konuşalım

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Kanal D’de İnci Taneleri, Show TV’de Veliaht ve NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ekranda olacak.

Bugün hangi diziler var 29 Ocak 2026?

29 Ocak 2026 Perşembe günü yeni bölüm olarak İnci Taneleri, Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı izleyiciyle buluşuyor.

Perşembe günü hangi diziler var?

Perşembe günü Kanal D, Show TV ve NOW TV’de dizi yayınları yer alırken; TRT 1, ATV ve TV8’de dizi bulunmuyor.

29 Ocak 2026 Perşembe TV yayın akışı, dizi ve program çeşitliliğiyle izleyicilere birçok alternatif sunuyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugünkü diziler ve saatleri” ve “TV’de bugün hangi diziler var?” sorularının yanıtı netleşirken, izleyiciler tercihini dizi, film, yarışma ya da futbol heyecanından yana yapabilecek.